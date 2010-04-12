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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:04
ЛАД написав: Yuri_61 написав:
..........
Для нас очень актуальны "интересы экспортеров капитала и импортеров товаров"?
У нас слишком большие ЗВР и валюту девать некуда?
Я Вас спрашивал о реальных
возможностях и основаниях. Они есть?
Как захотят так и сделают. Девальвация уже была.
Гривна и так ревальвировала с 2004 года по 2008г. и с февраля 2015 по сегодня (исключая новогодние загоны).
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Додано: Нед 08 лип, 2018 12:10
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Yuri_61 написав:
..........
Цитата с Википедии:
"Для страны, ревальвирующей свою валюту, возникает возможность приобрести иностранную валюту дешевле. Поэтому к ревальвации прибегают, когда интересы экспортеров капитала и импортеров товаров берут верх над интересами должников и экспортёров товаров. Ревальвация используется также для борьбы с инфляцией и с целью сдерживания роста активного сальдо платёжного баланса."
Для нас очень актуальны "интересы экспортеров капитала и импортеров товаров"?
У нас слишком большие ЗВР и валюту девать некуда?
Я Вас спрашивал о реальных
возможностях и основаниях. Они есть?
Отличный рецепт.
Если в казне какой-либо страны заканчивается валюта для оплаты импорта и оплаты долгов - ревальвируй местные купоны и обменивай каждый купон на большее количество валюты, и живи дальше припеваючи!
Нобелевку этому молодому человеку!
Я такое предлагал budivelnik
"у в конце поста viewtopic.php?p=4402509#p4402509
, но он почему-то отмолчался.
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ЛАД
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Додано: Нед 08 лип, 2018 12:14
Вкладчик1234 написав:
Отличный рецепт.
Если в казне какой-либо страны заканчивается валюта для оплаты импорта и оплаты долгов - ревальвируй местные купоны и обменивай каждый купон на большее количество валюты, и живи дальше припеваючи!
Нобелевку этому молодому человеку!
Вообще бОльшая часть русско-язычной Вики написана одними додиками для других
Касаемо упомянутой цитаты:
К ревальвации нельзя прибегнуть, её не используют.
Можно лишь воспользоваться ею.
Но, очевидно экономика слишком сложный предмет для русско-язычных википедистов
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Додано: Нед 08 лип, 2018 12:15
Yuri_61 написав: ЛАД написав: Yuri_61 написав:
..........
Для нас очень актуальны "интересы экспортеров капитала и импортеров товаров"?
У нас слишком большие ЗВР и валюту девать некуда?
Я Вас спрашивал о реальных
возможностях и основаниях. Они есть?
Как захотят так и сделают. Девальвация уже была.
Гривна и так ревальвировала с 2004 года по 2008г. и с февраля 2015 по сегодня (исключая новогодние загоны).
Простите, разговор на уровне "Как захотят так и сделают" неинтересен, поэтому прекращаю. Извините, что ввязался.
P.s. По-моему, Вы меня троллите.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 12:18
vovan_prm написав: Вкладчик1234 написав:
Отличный рецепт.
Если в казне какой-либо страны заканчивается валюта для оплаты импорта и оплаты долгов - ревальвируй местные купоны и обменивай каждый купон на большее количество валюты, и живи дальше припеваючи!
Нобелевку этому молодому человеку!
Вообще бОльшая часть русско-язычной Вики написана одними додиками для других
Касаемо упомянутой цитаты:
К ревальвации нельзя прибегнуть, её не используют.
Можно лишь воспользоваться ею.
Но, очевидно экономика слишком сложный предмет для русско-язычных википедистов
Вы во многом правы, но летом 2008 у нас к ревальвации именно "прибегли".
Потом, правда, это вышло боком.
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ЛАД
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Додано: Нед 08 лип, 2018 12:28
ЛАД написав: sinus написав:
Ого,Лад! Вы вчера понаписывали!
Оторвались не на шутку)))
Возвращайтесь к межбанку)).
Ещё рано.
Он только открывается.
По снижению цен в кризис маленький пример. Мицубиши аутлендер стоил до и после кризиса примерно 33-34 тыс. зелёных, в декабре 2008 - 26 тыс. с копейками - почти на треть дешевле. Это, конечно, редкий случай, в 2014-2015 такого не было, но тем не менее.
Чому в 2014 не було?!Було.Наприклад,коли долар скакнув під 40, в салоні Порше можна було за гривню купити Кайєн за 60 тисяч доларів,перед цим ціна була від 90 до 100...Один знайомий в різних салонах взяв штук п*ять авто по демпінговій ціні,а потім з наваром продав,причому продавав нижче ринку тисяч на 7-10.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 12:38
ЛАД написав: sinus написав:
.......
Сейчас не комильфо покупать авто у дилера -посмотрите статистику продаж у дилеров и вы сами всё поймете.
Просто сравните продажи дилеров по маркам авто год к году!
Подсказка-это не свидельствует,что люди обнищали,это говорит лишь о том,что зачем платить больше!?
Я рассматривал это именно как признак обнищания.
А где покупают новые
машины?
Нормальні люди,які можуть собі це дозволити,купують в автосалонах...Останнє авто,яке купував, було з гарантією 120 тисяч км,або чотири роки експлуатації!Нормальні умови покупки,пільговий курс євро,дисконт до ціни,подарунки на 5 тисяч гривень,постійне аварійне обслуговування в любій точці Європи,можуть навіть пальне підвезти.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 13:01
Qwerty написав:
[
Чому в 2014 не було?!Було.Наприклад,коли долар скакнув під 40, в салоні Порше можна було за гривню купити Кайєн за 60 тисяч доларів,перед цим ціна була від 90 до 100...Один знайомий в різних салонах взяв штук п*ять авто по демпінговій ціні,а потім з наваром продав,причому продавав нижче ринку тисяч на 7-10.
Классный парень Ваш знакомый!
За пару дней:
1. Выявил дисбаланс
2. Слил около 300 кДолл
3. Нашел 5 Кайенов в наличии в разных салонах
4. Осуществил+оформил 5 сделок
5. Нашел покупателей на Кайены в разгар кризиса
Супер спекулянт!
П.С. Только мне сдается, что это "выдуманный друг"
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Додано: Нед 08 лип, 2018 13:07
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Додано: Нед 08 лип, 2018 13:39
ЛАД написав:
Я такое предлагал budivelnik"
1 Я не відмовчувався
2 Чому знесли моє повідомлення по цій темі- мені не відомо
3 Хочете моїх пояснень - прощу
застав дурня Богу молитись він і голову розібє - це про пропозицію тутешнього Остапа який є відомою особистістю у вузьких колах
на його думку
По суті
Макроекономіка штука багатогранна і потребує врахування кількох аргументів.
Тому аргумент - ревальвація валюти - є позитивною в одних випадках і негативною в інших
Станом на сьогодні у нас в країні відбувається(відбулось) 20% обесцінювання долара , що є позитивною новиною у випадку коли
а - збільшилось реальне( у фізичному вимірі)ВВП на 2% і у валютному вимірі на 22%
б - збільшились доходи населення як в реальному так і у фінансовому вимірах
в - зменшилось безробіття
І всі ці заходи були отримані в результаті праці під керівництвом Порошенка-Парубія-Гройсмана
Те що деяким емоції заважають це побачити(або московські фінансові вливання, або компромат на них від ФСБ педерації) - це якби не моя а їх проблема.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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