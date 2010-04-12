|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:07
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14759
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1804 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:39
ЛАД написав:
Я такое предлагал budivelnik"
1 Я не відмовчувався
2 Чому знесли моє повідомлення по цій темі- мені не відомо
3 Хочете моїх пояснень - прощу
застав дурня Богу молитись він і голову розібє - це про пропозицію тутешнього Остапа який є відомою особистістю у вузьких колах
на його думку
По суті
Макроекономіка штука багатогранна і потребує врахування кількох аргументів.
Тому аргумент - ревальвація валюти - є позитивною в одних випадках і негативною в інших
Станом на сьогодні у нас в країні відбувається(відбулось) 20% обесцінювання долара , що є позитивною новиною у випадку коли
а - збільшилось реальне( у фізичному вимірі)ВВП на 2% і у валютному вимірі на 22%
б - збільшились доходи населення як в реальному так і у фінансовому вимірах
в - зменшилось безробіття
І всі ці заходи були отримані в результаті праці під керівництвом Порошенка-Парубія-Гройсмана
Те що деяким емоції заважають це побачити(або московські фінансові вливання, або компромат на них від ФСБ педерації) - це якби не моя а їх проблема.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19421
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 1847 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:48
budivelnik написав:
а - збільшилось реальне( у фізичному вимірі)ВВП на 2% і у валютному вимірі на 22%
У нас эспорт чего-то вырос на 22% ? Или цена экспортных продуктов выросла на 22% ?
budivelnik написав:
б - збільшились доходи населення як в реальному так і у фінансовому вимірах
Набор слов, как обычно
budivelnik написав:
в - зменшилось безробіття
Добавил "воды", для "солидности"
budivelnik написав:
І всі ці заходи були отримані в результаті праці під керівництвом Порошенка-Парубія-Гройсмана
"І всі ці заходи" - это что?
Что было отримано от Порошенка-Парубия-Гройсмана?
Парубий вообще причём? Что он сделал вообще?
Расскажите как Пашинский с сыночком "подняли" Укроборонпром. Или про тендем Витренко-Коболев-бронированный_кадиллак
P.S. Пропаганда становится всё менее профессиональной
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5774
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3773 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Нед 08 лип, 2018 14:55
Доброго дня панове . За перше пiврiччя 18 року ЗВР зменшились на $830млн. Краiна вiддавала попереднi борги ,при цьому на сезонному укрiпленнI гривнI НБУ вiдкупив $1265млн.якI всI навеснI фактично I вiддав .Та коли струмок пересохнув на внутрiшньому ринку ,де брати валюту на осiннI виплати по боргам? З МВФ ще не все зрозумiло i чи будуть тi кошти , бо залишилось трохи бiльше 1.5 мiсяцI коли треба розрахуватись. З ЗВР тягнути? але ж не весь об’€м, бо й так там небагато Як ми бачимо по графiку на якому чiтко видно змiну курса НБУ сходинками вгору на яких тiльки при русI вниз НБУ зможе вiдбирати валюту з МБ, що не дасть курсу доляра впасти нижче , з цього можемо зробити висновок на подальшi дii регулятора , що коливання тепер будуть частiшi , бо тiльки в такому разI € нагода пiсля хвилI вгору на зниженнI щось та й викупити в резерви ..Така моя думка.*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 08 лип, 2018 15:11
tea написав: ЛАД написав: tea написав:
Растём вроде бы сильно, быстро и уверенно, но ... обороты никакие.
На 11.30 32.68 - 26.4449 ; вчера 104.14
- 26.2886.
Не забувайте,що вчора валюту продавали за 3 дні.
Вчерашние объёмы не потрясали воображение - 392,40 млн., вполне себе обычный уровень, может, чуть выше среднего.
Якщо Ви правильно зробите підрахуй,то за ці три дні зайшла валюта,товар за яку був проданий 1,2 і 3 січня,адже є термін повернення валютної виручки - 180 днів.Як Ви думаєте - металурги багато намолотили сталі за ті дні?
Обсяги такі малі,бо в перші три дні січня працював тільки Кверті - збирав кукурузу на полях і експортував в Конго і Зімбабве.Тому на міжбанку вчора була практично тільки його валюта.[/quote]
Шо вам сказати,мій юний друже...Може історію з життя Фаіни Ранєвськоі...Колись давно ще при совку,коли була популярна 80стаття Кримінального кодексу про валютні операції, в центрі Москви до Ранєвськоі підійшли двоє іноземців і запитали чи не може вона їм розміняти сто доларів...Вона відповіла,що нажаль не може,але за комплімент їм дякує!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1687
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 15:14
Офф топ
Вчора спілкувався з кількома підприємяця, що торгують на базарі, кажуть, що західний кордон потроху починає їхати просто за більші гроші і тяжче...
-
Львівський БатяР
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 25.12.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 15:20
Вкладчик1234 написав: budivelnik написав:
а - збільшилось реальне( у фізичному вимірі)ВВП на 2% і у валютному вимірі на 22%
У нас эспорт чего-то вырос на 22% ? Или цена экспортных продуктов выросла на 22% ?
А що ВВП це тільки експорт?
Вкладчик1234 написав: budivelnik написав:
б - збільшились доходи населення як в реальному так і у фінансовому вимірах
Набор слов, как обычно
Набір слів це у вас
Про те що ми випустили/спожили на 2% більше в 2017 ніж в 2016 - не заперечують навіть у МВФ
Так само у МВФ не заперечують ріст ВВП на 22% у доларах
Вкладчик1234 написав: budivelnik написав:
в - зменшилось безробіття
Добавил "воды", для "солидности"
Я додам більше
У нас не тільки зменшилось безробіття, у нас створені умови урядом олігарха Порошенка-Гройсмана, по яким всі інші олігархи зобовязані боротись за робочу силу шляхом піднімання заробітних плат працівників(за рахунок власних доходів, тобто доходи олігархів зменшуються)
Вкладчик1234 написав: budivelnik написав:
І всі ці заходи були отримані в результаті праці під керівництвом Порошенка-Парубія-Гройсмана
"І всі ці заходи" - это что?
Что было отримано от Порошенка-Парубия-Гройсмана?
Вони керували
Вкладчик1234 написав:
Парубий вообще причём? Что он сделал вообще?
В Парламентсько-президентській республіці- Парубій взагалі повинен бути першою особою , але так як Президента у нас обирають загальним голосуванням а голову ВР у Верховній Раді- тому я й поставив Парубія на друге місце
Вкладчик1234 написав:
Расскажите как Пашинский с сыночком "подняли" Укроборонпром. Или про тендем Витренко-Коболев-бронированный_кадиллак
P.S. Пропаганда становится всё менее профессиональной
Я на відміну від подібних до вас- простий бізнесмен і не змушений тиражувати чужі думки за гроші.
Я висловлюю свої думки, можливо тому вони й не такі професійно причесані як методички педераційників.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19421
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 1847 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лип, 2018 15:26
Yuri_61 написав:Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.
На интернет-форумах разгорелось жаркое обсуждение, как следует понимать эти слова чиновника. В результате пришли к выводу, что таким образом Ворушилин решил донести до широких масс два важных меседжа.
Меседж №1. Грядет сильное падение гривны. Все мы отлично помним, что произошло в Украине в 2014 году: трехкратное падение национальной валюты нанесло сильный удар по банковской системе. За последних четыре года из 180 банков в стране осталось 82, из них 39 – с иностранным капиталом. Главной причиной банкопада стала невозможность обслуживания валютных счетов и депозитов. Все это отлично известно директору Фонда, который «принял на себя» пострадавших вкладчиков.
И если сейчас он делает подобное заявление, то вопрос кратного роста доллара – уже на повестке дня. И стоит задача спасти хотя бы остатки украинской банковской системы. А для этого необходимо снизить валютные риски.
Меседж №2. Валютные депозиты не нужны украинским банкам. И если бы была такая возможность, банки полностью прекратили их принимать.
Украинским банкам нужна гривна, желательно по низкой цене. Другое дело, что население, пережившее несколько волн девальвации гривны, не сильно ей доверяет. И согласно отнести в банк деньги в той валюте, которую считает более надежной. Прежде всего, это доллар США. Банки же, которым запрещено кредитовать в иностранной валюте заемщиков, у которых нет валютных доходов, вынуждены продавать валюту на межбанковском валютном рынке и отдавать в долг уже полученную гривну. А курсовые риски – взваливать на себя.
В этом году государственные банки, воспользовавшись возникшей монополией на депозитном рынке, начали активно понижать процентные ставки, прежде всего, по валютным вкладам. Население начали подталкивать к тому, чтобы оно забирало валютные депозиты, продавало доллары и евро банкам, а гривну – оставляло на банковских депозитах в национальной валюте. Однако даже «смешные» процентные ставки больше не отпугивают клиентов; доллары несут под 2-3% годовых!
Отлично понимая, к чему это приведет, очевидно, в высших эшелонах власти и было предпринято решение всячески помешать наращиванию базы депозитов в иностранной валюте. А Константин Ворушилин просто озвучил принятые решения, сделав это в слегка завуалированном виде.
И теперь вкладчики стоят перед нелегким выбором: или забрать валюту из банков и думать, что с ней делать дальше, или рискнуть и оставить валюту в банках. Ведь от повторения 2014 года, когда валютные вкладчики (хранившие в одном банке больше 8 тысяч долларов) фактически потеряли большую часть своего депозита, никто не застрахован. Сейчас, когда Украина не имеет поддержки в виде «валютной подушки» МВФ, риск дефолта и резкого обвала гривны вырос в разы.
Что будет с валютой, которую население отнесло в банки на депозиты, в этом случае? То же, что уже проходили в 2008 и 2014 годах.
Егор Зелинский
Не в первый раз вижу тут этот бред. Так чуть не каждая строка чушь и враньё
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21207
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4703 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6303
|1335744
|
П'ят 06 лип, 2018 15:05
ЛОБ
|
|12591
|1396122
|
|
|158
|241580
|
|