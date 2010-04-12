Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове . За перше пiврiччя 18 року ЗВР зменшились на $830млн. Краiна вiддавала попереднi борги ,при цьому на сезонному укрiпленнI гривнI НБУ вiдкупив $1265млн.якI всI навеснI фактично I вiддав .Та коли струмок пересохнув на внутрiшньому ринку ,де брати валюту на осiннI виплати по боргам? З МВФ ще не все зрозумiло i чи будуть тi кошти , бо залишилось трохи бiльше 1.5 мiсяцI коли треба розрахуватись. З ЗВР тягнути? але ж не весь об’€м, бо й так там небагато Як ми бачимо по графiку на якому чiтко видно змiну курса НБУ сходинками вгору на яких тiльки при русI вниз НБУ зможе вiдбирати валюту з МБ, що не дасть курсу доляра впасти нижче , з цього можемо зробити висновок на подальшi дii регулятора , що коливання тепер будуть частiшi , бо тiльки в такому разI € нагода пiсля хвилI вгору на зниженнI щось та й викупити в резерви ..Така моя думка.
Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове . За перше пiврiччя 18 року ЗВР зменшились на $830млн. Краiна вiддавала попереднi борги ,при цьому на сезонному укрiпленнI гривнI НБУ вiдкупив $1265млн.якI всI навеснI фактично I вiддав .Та коли струмок пересохнув на внутрiшньому ринку ,де брати валюту на осiннI виплати по боргам? З МВФ ще не все зрозумiло i чи будуть тi кошти , бо залишилось трохи бiльше 1.5 мiсяцI коли треба розрахуватись. З ЗВР тягнути? але ж не весь об’€м, бо й так там небагато Як ми бачимо по графiку на якому чiтко видно змiну курса НБУ сходинками вгору на яких тiльки при русI вниз НБУ зможе вiдбирати валюту з МБ, що не дасть курсу доляра впасти нижче , з цього можемо зробити висновок на подальшi дii регулятора , що коливання тепер будуть частiшi , бо тiльки в такому разI € нагода пiсля хвилI вгору на зниженнI щось та й викупити в резерви ..Така моя думка.
Вот чего я боюсь, так это того, что ведь эти артисты смогут и ещё одну революцию провернуть при надобности. Технологии обкатаны, расстрелять пару десятков протестующих студентов в январский мороз, и опять начнётся буза, кто прав, кто виноват. Под этот шумок власть и перейдёт в новые руки, а про старые обіцянки-цяцянки уже никто и не вспомнит.
А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы.
А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы.
Ты сегодня превзошёл сам себя.Супер.Жаль только , что с Януковичем к тебе не прислушались, когда меняли власть.Может всё было бы и не так...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы.
Ты сегодня превзошёл сам себя.Супер.Жаль только , что с Януковичем к тебе не прислушались, когда меняли власть.Может всё было бы и не так...
Как раз янукович вел страну к потере государственности (набирал долги, воровал и разваливал армию) как паровоз, но народ его остановил.