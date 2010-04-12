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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5376537753785379 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 804 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 113 5. более 75% 63% 504 Всього голосів : 804 Додано: Нед 08 лип, 2018 16:52 Перес де Куэльяр написав: Доброго дня панове . За перше пiврiччя 18 року ЗВР зменшились на $830млн. Краiна вiддавала попереднi борги ,при цьому на сезонному укрiпленнI гривнI НБУ вiдкупив $1265млн.якI всI навеснI фактично I вiддав .Та коли струмок пересохнув на внутрiшньому ринку ,де брати валюту на осiннI виплати по боргам? З МВФ ще не все зрозумiло i чи будуть тi кошти , бо залишилось трохи бiльше 1.5 мiсяцI коли треба розрахуватись. З ЗВР тягнути? але ж не весь об’€м, бо й так там небагато Як ми бачимо по графiку на якому чiтко видно змiну курса НБУ сходинками вгору на яких тiльки при русI вниз НБУ зможе вiдбирати валюту з МБ, що не дасть курсу доляра впасти нижче , з цього можемо зробити висновок на подальшi дii регулятора , що коливання тепер будуть частiшi , бо тiльки в такому разI € нагода пiсля хвилI вгору на зниженнI щось та й викупити в резерви ..Така моя думка.



*Відправлено з Чату Доброго дня панове . За перше пiврiччя 18 року ЗВР зменшились на $830млн. Краiна вiддавала попереднi борги ,при цьому на сезонному укрiпленнI гривнI НБУ вiдкупив $1265млн.якI всI навеснI фактично I вiддав .Та коли струмок пересохнув на внутрiшньому ринку ,де брати валюту на осiннI виплати по боргам? З МВФ ще не все зрозумiло i чи будуть тi кошти , бо залишилось трохи бiльше 1.5 мiсяцI коли треба розрахуватись. З ЗВР тягнути? але ж не весь об’€м, бо й так там небагато Як ми бачимо по графiку на якому чiтко видно змiну курса НБУ сходинками вгору на яких тiльки при русI вниз НБУ зможе вiдбирати валюту з МБ, що не дасть курсу доляра впасти нижче , з цього можемо зробити висновок на подальшi дii регулятора , що коливання тепер будуть частiшi , бо тiльки в такому разI € нагода пiсля хвилI вгору на зниженнI щось та й викупити в резерви ..Така моя думка.



Респект тебе.Очень близко и я мыслю о вал рынке.Убери свой еврик. Выделяться нужно головой(у тебя это есть), а не символами. Респект тебе.Очень близко и я мыслю о вал рынке.Убери свой еврик. Выделяться нужно головой(у тебя это есть), а не символами. Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 14170 З нами з: 04.05.10 Подякував: 612 раз. Подякували: 1335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 16:52 sailed написав: Перес де Куэльяр написав: Доброго дня панове . За перше пiврiччя 18 року ЗВР зменшились на $830млн. Краiна вiддавала попереднi борги ,при цьому на сезонному укрiпленнI гривнI НБУ вiдкупив $1265млн.якI всI навеснI фактично I вiддав .Та коли струмок пересохнув на внутрiшньому ринку ,де брати валюту на осiннI виплати по боргам? З МВФ ще не все зрозумiло i чи будуть тi кошти , бо залишилось трохи бiльше 1.5 мiсяцI коли треба розрахуватись. З ЗВР тягнути? але ж не весь об’€м, бо й так там небагато Як ми бачимо по графiку на якому чiтко видно змiну курса НБУ сходинками вгору на яких тiльки при русI вниз НБУ зможе вiдбирати валюту з МБ, що не дасть курсу доляра впасти нижче , з цього можемо зробити висновок на подальшi дii регулятора , що коливання тепер будуть частiшi , бо тiльки в такому разI € нагода пiсля хвилI вгору на зниженнI щось та й викупити в резерви ..Така моя думка.



*Відправлено з Чату Доброго дня панове . За перше пiврiччя 18 року ЗВР зменшились на $830млн. Краiна вiддавала попереднi борги ,при цьому на сезонному укрiпленнI гривнI НБУ вiдкупив $1265млн.якI всI навеснI фактично I вiддав .Та коли струмок пересохнув на внутрiшньому ринку ,де брати валюту на осiннI виплати по боргам? З МВФ ще не все зрозумiло i чи будуть тi кошти , бо залишилось трохи бiльше 1.5 мiсяцI коли треба розрахуватись. З ЗВР тягнути? але ж не весь об’€м, бо й так там небагато Як ми бачимо по графiку на якому чiтко видно змiну курса НБУ сходинками вгору на яких тiльки при русI вниз НБУ зможе вiдбирати валюту з МБ, що не дасть курсу доляра впасти нижче , з цього можемо зробити висновок на подальшi дii регулятора , що коливання тепер будуть частiшi , бо тiльки в такому разI € нагода пiсля хвилI вгору на зниженнI щось та й викупити в резерви ..Така моя думка.



Вот чего я боюсь, так это того, что ведь эти артисты смогут и ещё одну революцию провернуть при надобности. Технологии обкатаны, расстрелять пару десятков протестующих студентов в январский мороз, и опять начнётся буза, кто прав, кто виноват. Под этот шумок власть и перейдёт в новые руки, а про старые обіцянки-цяцянки уже никто и не вспомнит. Вот чего я боюсь, так это того, что ведь эти артисты смогут и ещё одну революцию провернуть при надобности. Технологии обкатаны, расстрелять пару десятков протестующих студентов в январский мороз, и опять начнётся буза, кто прав, кто виноват. Под этот шумок власть и перейдёт в новые руки, а про старые обіцянки-цяцянки уже никто и не вспомнит. А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы. А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1616 З нами з: 06.01.17 Подякував: 557 раз. Подякували: 571 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 17:16 Перес де Куэльяр



А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы.



Ты сегодня превзошёл сам себя.Супер.Жаль только , что с Януковичем к тебе не прислушались, когда меняли власть.Может всё было бы и не так... Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 14170 З нами з: 04.05.10 Подякував: 612 раз. Подякували: 1335 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 17:20 Vitl написав: Перес де Куэльяр



А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы.



Ты сегодня превзошёл сам себя.Супер.Жаль только , что с Януковичем к тебе не прислушались, когда меняли власть.Может всё было бы и не так... А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы.Ты сегодня превзошёл сам себя.Супер.Жаль только , что с Януковичем к тебе не прислушались, когда меняли власть.Может всё было бы и не так...

Как раз янукович вел страну к потере государственности (набирал долги, воровал и разваливал армию) как паровоз, но народ его остановил. Как раз янукович вел страну к потере государственности (набирал долги, воровал и разваливал армию) как паровоз, но народ его остановил. Vint Повідомлень: 794 З нами з: 14.07.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5376537753785379 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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