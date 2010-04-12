Додано: Нед 08 лип, 2018 17:16

Перес де Куэльяр



А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы.



Ты сегодня превзошёл сам себя.Супер.Жаль только , что с Януковичем к тебе не прислушались, когда меняли власть.Может всё было бы и не так...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.