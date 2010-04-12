Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове . За перше пiврiччя 18 року ЗВР зменшились на $830млн. Краiна вiддавала попереднi борги ,при цьому на сезонному укрiпленнI гривнI НБУ вiдкупив $1265млн.якI всI навеснI фактично I вiддав .Та коли струмок пересохнув на внутрiшньому ринку ,де брати валюту на осiннI виплати по боргам? З МВФ ще не все зрозумiло i чи будуть тi кошти , бо залишилось трохи бiльше 1.5 мiсяцI коли треба розрахуватись. З ЗВР тягнути? але ж не весь об’€м, бо й так там небагато Як ми бачимо по графiку на якому чiтко видно змiну курса НБУ сходинками вгору на яких тiльки при русI вниз НБУ зможе вiдбирати валюту з МБ, що не дасть курсу доляра впасти нижче , з цього можемо зробити висновок на подальшi дii регулятора , що коливання тепер будуть частiшi , бо тiльки в такому разI € нагода пiсля хвилI вгору на зниженнI щось та й викупити в резерви ..Така моя думка.
Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове . За перше пiврiччя 18 року ЗВР зменшились на $830млн. Краiна вiддавала попереднi борги ,при цьому на сезонному укрiпленнI гривнI НБУ вiдкупив $1265млн.якI всI навеснI фактично I вiддав .Та коли струмок пересохнув на внутрiшньому ринку ,де брати валюту на осiннI виплати по боргам? З МВФ ще не все зрозумiло i чи будуть тi кошти , бо залишилось трохи бiльше 1.5 мiсяцI коли треба розрахуватись. З ЗВР тягнути? але ж не весь об’€м, бо й так там небагато Як ми бачимо по графiку на якому чiтко видно змiну курса НБУ сходинками вгору на яких тiльки при русI вниз НБУ зможе вiдбирати валюту з МБ, що не дасть курсу доляра впасти нижче , з цього можемо зробити висновок на подальшi дii регулятора , що коливання тепер будуть частiшi , бо тiльки в такому разI € нагода пiсля хвилI вгору на зниженнI щось та й викупити в резерви ..Така моя думка.
Вот чего я боюсь, так это того, что ведь эти артисты смогут и ещё одну революцию провернуть при надобности. Технологии обкатаны, расстрелять пару десятков протестующих студентов в январский мороз, и опять начнётся буза, кто прав, кто виноват. Под этот шумок власть и перейдёт в новые руки, а про старые обіцянки-цяцянки уже никто и не вспомнит.
А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы.
А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы.
Ты сегодня превзошёл сам себя.Супер.Жаль только , что с Януковичем к тебе не прислушались, когда меняли власть.Может всё было бы и не так...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
А если помыслить шире , этой «бузой» воспользуется враг и нынешние руководители страной потеряют бизнес , деньги , шаткую на этот момент стабильность ,так ведь ?Ну и кому теперь подумайте это нужно ? . Правильно - только врагу Украины. Создать безвластие , анархию , что приведет к потере государственности и развалу. Таких провокаторов, которые этого хотят ,еще одну революцию или переворот в тяжелое время для Украины ,сразу нужно на кол сажать .Ты можешь быть недоволен властью и критиковать ее , но должен помнить,что только она сейчас ещё как то пытается руководить страной в которой идёт война . И смена власти -только выборы.
Ты сегодня превзошёл сам себя.Супер.Жаль только , что с Януковичем к тебе не прислушались, когда меняли власть.Может всё было бы и не так...
Как раз янукович вел страну к потере государственности (набирал долги, воровал и разваливал армию) как паровоз, но народ его остановил.
Vint написав:Как раз янукович вел страну к потере государственности (набирал долги, воровал и разваливал армию) как паровоз, но народ его остановил.
То есть была опасность, что население опять выберет Януковича? Как бы было подписано соглашение о досрочных выборах. Или кто-то боялся выборов?
Пенсионеров нужно лишить права голоса. Во имя демократии.
Уже -- якби вибори в парламент відбулися найближчої неділі, то лідером голосування стало б ВО "Батьківщина", яка набрала б 12,2% голосів серед усіх респондентів і 18,8% серед тих, хто має намір голосувати і вже визначився. Партія "Опозиційний блок" набрала б 7,5% голосів серед усіх респондентів (11,6% серед тих, хто вже визначився), "Громадянська позиція" – 6,7% (10,4%), "Радикальна партія" Олега Ляшка – 6,7% (10,4 %), "Аграрна партія України" – 5,1% (7,9%), Об'єднання "Самопоміч" – 4,4% (6,8%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 4,3% (6,7%), партія "За життя" Вадима Рабіновича - 3,8% (5,9%), ВО "Свобода" – 3,3% (5,1%). https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/3/7185212/
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Можливо дехто не розуміє чому прогнали Чивокуню ,так нагадаю ,що 20 років Украіна рухалась до Європи ,виховували молодь ,та показували приклад кращого життя на Заході. І тут бац ,грошей недали сволочі, цим "ворам",так вирішили розвернутись на 180 градусів ,"Зецяра"сам так вирішив, розвернув краіну назад в стойло ,та в лапті з ярмом на шиі , і яке було розчарування в украінців, та обурення .А побиття студентів ,було останньою краплею для суспільства ,червону лінію він вже перетнув ,почався незворотній процес по усунення крадійського клану "Хама" від влади .Тікаючи "злочинна панда" розікрала все ,казну ,ЗВР ,борги залишили які набралися що "сучка блох",оце так управлінці ,хай би ім грець,та пощезли б навіки ,ще й "падло" ж таке закликав іноземні війська ху..лостана для вбивста украінців ,фактично розв"язавши війну ,та російську окупацію Украіни . Дякувати треба патріотам-добровольцям і велика ім пошана ,що в перші хвилини створили опір ,та захист Держави проливаючи свою кров ,заради Украіни ,та всих нас украінців ,а також Вас - "ТИчінок",що підняли цю тему ,та якесь сумування за "ДваждиЗеком" .