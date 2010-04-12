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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5378537953805381>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:13

  freeze написав:
  Егор написав:
  freeze написав:
То есть была опасность, что население опять выберет Януковича?
Как бы было подписано соглашение о досрочных выборах. Или кто-то боялся выборов?


Пенсионеров нужно лишить права голоса. Во имя демократии.


А инвалидов ?
Они в принципе тоже голосуют обычно за тех, кто пообещает им больше социальных гарантий. Наверное, и инвалидов тоже надо лишить, они мешают принятию правильных законов.


Помню одного из главных "революционеров" который с экранов ТВ обещал украинцам пенсии по 500 евриков, но похоже этому выборы уже не нужны - жизнь удалась. Надо ему отдать должное за красивую схему с газом, это вам не "...мелочь по карманам тырить"©, теперь может спокойно по заграницам с лекциями выступать и в разных форумах участвовать, не зря ведь английский выучил :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:14

  Faceless написав:..............
Не в первый раз вижу тут этот бред. Так чуть не каждая строка чушь и враньё

А можно чуть подробнее, хотя бы в двух словах, в чём Вы видите чушь и враньё?

antikkristall, не могу сообразить, это Вы о ком?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:31

  Львівський БатяР написав:Офф топ

Вчора спілкувався з кількома підприємяця, що торгують на базарі, кажуть, що західний кордон потроху починає їхати просто за більші гроші і тяжче...


як розуміти це речення? хто куди їде, що за гроші і кому тяжче? :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:48

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Как бы было подписано соглашение о досрочных выборах. Или кто-то боялся выборов?


Згадайте перевибори в 5 округах у ВР в грудні 2013, які були ще більше скандально сфальсифіковані на користь ПР ніж попередні, які були визнані недійсними. Тому на вибори, та ще і фактично через рік, протестувальники категорично не погоджувались. Трійці, що вела переговори, вже також ледве терпіли.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:52

  jump написав:
  Львівський БатяР написав:Офф топ

Вчора спілкувався з кількома підприємяця, що торгують на базарі, кажуть, що західний кордон потроху починає їхати просто за більші гроші і тяжче...


як розуміти це речення? хто куди їде, що за гроші і кому тяжче? :shock:


Рекомендую розуміти буквально ! Речення стосується виступу Гройсмана на засіданні кабміну яке було 21червня. Після цього засідання дехто з форумчан висловив сподівання, що можливо наш уряд дійсно буде боротись з контрабасом і кордон "буде стояти"
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:17

  Львівський БатяР написав:
  jump написав:
  Львівський БатяР написав:Офф топ

Вчора спілкувався з кількома підприємяця, що торгують на базарі, кажуть, що західний кордон потроху починає їхати просто за більші гроші і тяжче...


як розуміти це речення? хто куди їде, що за гроші і кому тяжче? :shock:


вдячний за пояснення.
на форумі дуже наївні люди, які вірять у байки :D

Рекомендую розуміти буквально ! Речення стосується виступу Гройсмана на засіданні кабміну яке було 21червня. Після цього засідання дехто з форумчан висловив сподівання, що можливо наш уряд дійсно буде боротись з контрабасом і кордон "буде стояти"
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:19

Re: Валютный рынок в контексте

  antikkristall написав:Помню одного из главных "революционеров" который с экранов ТВ обещал украинцам пенсии по 500 евриков, но похоже этому выборы уже не нужны - жизнь удалась.


  ЛАД написав:antikkristall, не могу сообразить, это Вы о ком?


Министр социальной политики Наталья Королевская обещает, что украинские пенсионеры все же будут получать пенсию в размере 500 евро, но для этого нужно время.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119


Так вроді би про бабу, чи вже ні?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:25

  Ой+ написав:
  antikkristall написав:Помню одного из главных "революционеров" который с экранов ТВ обещал украинцам пенсии по 500 евриков, но похоже этому выборы уже не нужны - жизнь удалась.


  ЛАД написав:antikkristall, не могу сообразить, это Вы о ком?


Министр социальной политики Наталья Королевская обещает, что украинские пенсионеры все же будут получать пенсию в размере 500 евро, но для этого нужно время.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119


Так вроді би про бабу, чи вже ні?

Так она и не "революционер". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:30

Перес де Куэльяр Vint

та якесь сумування за "ДваждиЗеком" .

Коллеги, не путайте вопрос о личностях с вопросом о способе смены власти.Думайте глубже.Никто Януковича не защищает, ему дорога была предрешена.Но нужно было это сделать тем путём, что написал Перес.А получилось очень плохо, т к другой путь развязал руки путлеру к агрессии и мы имеем что имеем, не буду лишний раз перечислять :( При обычных перевыборах не было бы таких грустных последствий.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:37

  Дядюшка Скрудж написав:
  Vitl написав:Ты сегодня превзошёл сам себя.Супер.Жаль только , что с Януковичем к тебе не прислушались, когда меняли власть.Может всё было бы и не так...

Не надо так жестоко. Это всего лишь раздвоение личности, в Украине это норма.

:D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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