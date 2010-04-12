freeze написав:Как бы было подписано соглашение о досрочных выборах. Или кто-то боялся выборов?
Згадайте перевибори в 5 округах у ВР в грудні 2013, які були ще більше скандально сфальсифіковані на користь ПР ніж попередні, які були визнані недійсними. Тому на вибори, та ще і фактично через рік, протестувальники категорично не погоджувались. Трійці, що вела переговори, вже також ледве терпіли.
Вчора спілкувався з кількома підприємяця, що торгують на базарі, кажуть, що західний кордон потроху починає їхати просто за більші гроші і тяжче...
як розуміти це речення? хто куди їде, що за гроші і кому тяжче?
Рекомендую розуміти буквально ! Речення стосується виступу Гройсмана на засіданні кабміну яке було 21червня. Після цього засідання дехто з форумчан висловив сподівання, що можливо наш уряд дійсно буде боротись з контрабасом і кордон "буде стояти"
Вчора спілкувався з кількома підприємяця, що торгують на базарі, кажуть, що західний кордон потроху починає їхати просто за більші гроші і тяжче...
як розуміти це речення? хто куди їде, що за гроші і кому тяжче?
вдячний за пояснення. на форумі дуже наївні люди, які вірять у байки
Рекомендую розуміти буквально ! Речення стосується виступу Гройсмана на засіданні кабміну яке було 21червня. Після цього засідання дехто з форумчан висловив сподівання, що можливо наш уряд дійсно буде боротись з контрабасом і кордон "буде стояти"
Коллеги, не путайте вопрос о личностях с вопросом о способе смены власти.Думайте глубже.Никто Януковича не защищает, ему дорога была предрешена.Но нужно было это сделать тем путём, что написал Перес.А получилось очень плохо, т к другой путь развязал руки путлеру к агрессии и мы имеем что имеем, не буду лишний раз перечислять При обычных перевыборах не было бы таких грустных последствий.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.