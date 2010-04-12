Додано: Нед 08 лип, 2018 21:44

antey1969 написав: Логично! А теперь сделаем систему еще более логичной: чем больше заплатил налогов с доходов, тем весомее твой голос.

К примеру, заплатил работающий пенс с минималки - получи один голос. Заплатил нардеп с 20 тыс зарплаты подоходных - голосует за шестерых.

Получил миллион с банковских процентов - триста голосов имеешь на кармане.

Получил премию в Нафтогазе минус налоги - выдать тысячу бюлетней страдальцу за народ.

Логично! А теперь сделаем систему еще более логичной: чем больше заплатил налогов с доходов, тем весомее твой голос.К примеру, заплатил работающий пенс с минималки - получи один голос. Заплатил нардеп с 20 тыс зарплаты подоходных - голосует за шестерых.Получил миллион с банковских процентов - триста голосов имеешь на кармане.Получил премию в Нафтогазе минус налоги - выдать тысячу бюлетней страдальцу за народ.

antey1969 написав: А что? Все поколение маразматиков, некогда построивших дороги, мосты, заводы, школы, электростанции - на свалку истории.

Курс страны выбирать должны только наиболее успешные. Да-да!

Именно они и сидят сейчас Раде, в Кабмине, в судах и ГПУ.

Занавес! А что? Все поколение маразматиков, некогда построивших дороги, мосты, заводы, школы, электростанции - на свалку истории.Курс страны выбирать должны только наиболее успешные. Да-да!Именно они и сидят сейчас Раде, в Кабмине, в судах и ГПУ.Занавес!

Почти так.Но с ограничением скажем в 5 голосов.И обратите внимание, речь идет о средних платежах в бюджет за последние 5 лет.Т.е. если кто-то 5 лет получал официальную зарплату в 20 тыс. грн. (и деньги эти между прочим шли на зарплату медикам, педагогам, ремонт дорог и проч.) то да он получит право использовать 5 выборных голосов.А вахтерша тетя Даша сидящая на мин. зарплату -1 голос.А гастрайбайтер Вася собирающий клубнику в Польше и не платящий ни сколько но громче всех поносящий медицину и дороги в Украине -потеряет право голосовать также как полуумные бабки у подьезда готовые на все в обмен на колбасу за 2.20.Тут такое дело.Именно это поколение маразматиков и выбрало текущую власть.Если Вам эта власть нравится то и менять ничего не нужно, можно продолжать еще 25 лет с тем-же результатом.