freeze написав:А инвалидов ? Они в принципе тоже голосуют обычно за тех, кто пообещает им больше социальных гарантий. Наверное, и инвалидов тоже надо лишить, они мешают принятию правильных законов.
Голос должен быть только у тех кто платит налоги. Если за последние 5 лет по твоему ИНН заплачено ПДФО (прибуткового податку) в среднем не ниже уровня мин. зарплаты - получаешь право голоса. Если налогов не платил -свободен.
Главное: факт уплаты налогов служит мерилом адекватности. Если человек в состоянии делать хоть что-то за мин. зарплату -право голоса у него есть. Люди которые еще не имеют жизненного опыта (18-летние студенты) или уже утратили адекватность по возрасту (80-летние маразматики) а также бомжующие антисоциальные элементы на выборы не идут. Если пенсионер работает -право голоса у него есть. Даже если пенсионер только вышел на пенсию (но последние 5 лет работал) -голос есть.
Що маємо на наступному тижні. Це останній тиждень перед парламентськими канікулами. ВР важливо б цього тижня проголосувати за зміну поправки до АКС і спокійно йти на канікули.Другу частину роботи вже зробить уряд - підвищить ціни на газ і визначить щляхи секвестрування бюджету.Уряду цілком вистачить це зробити за 1-2 засідання.Теоретично,тоді десь в серпні МВФ може повідомити,що Україна виконала всі умови для траншу і отримає його в перші дні вересня. Найважча робота - у ВР,якій потрібно знайти 226,щоб внести поправку проти себе.
vovan_prm написав:Классный парень Ваш знакомый! За пару дней: 1. Выявил дисбаланс 2. Слил около 300 кДолл 3. Нашел 5 Кайенов в наличии в разных салонах 4. Осуществил+оформил 5 сделок 5. Нашел покупателей на Кайены в разгар кризиса Супер спекулянт!
П.С. Только мне сдается, что это "выдуманный друг"
Теоретично може бути,чому ні?Коло спілкування Кверті - заможні люди,спілкуються один з одним.Можливо,десь за пляшкою вина,до того як був курс 40,ділились планами купити собі Порши.А тут така нагода.Правда,потрібно було б ну дуже велике везіння. 1.Курс 38-40 на купівлю був декілька годин. 2.Продати 300 тис.тоді було не так то легко,бо до цього курс був набагато дешевше. 3.П"ять машин можно було знайти в двох салонах,причому по телефону з 1 салону "забити" інші машини з другого. 4.Угоди в двох салонах можна оформити до кінця дня. 5.Продав друзям,знайомим і друзям друзів зі знижкою.
freeze написав:А инвалидов ? Они в принципе тоже голосуют обычно за тех, кто пообещает им больше социальных гарантий. Наверное, и инвалидов тоже надо лишить, они мешают принятию правильных законов.
Голос должен быть только у тех кто платит налоги. Если за последние 5 лет по твоему ИНН заплачено ПДФО (прибуткового податку) в среднем не ниже уровня мин. зарплаты - получаешь право голоса. Если налогов не платил -свободен.
Главное: факт уплаты налогов служит мерилом адекватности. Если человек в состоянии делать хоть что-то за мин. зарплату -право голоса у него есть. Люди которые еще не имеют жизненного опыта (18-летние студенты) или уже утратили адекватность по возрасту (80-летние маразматики) а также бомжующие антисоциальные элементы на выборы не идут. Если пенсионер работает -право голоса у него есть. Даже если пенсионер только вышел на пенсию (но последние 5 лет работал) -голос есть.
Так и только так !
Логично! А теперь сделаем систему еще более логичной: чем больше заплатил налогов с доходов, тем весомее твой голос. К примеру, заплатил работающий пенс с минималки - получи один голос. Заплатил нардеп с 20 тыс зарплаты подоходных - голосует за шестерых. Получил миллион с банковских процентов - триста голосов имеешь на кармане. Получил премию в Нафтогазе минус налоги - выдать тысячу бюлетней страдальцу за народ. А что? Все поколение маразматиков, некогда построивших дороги, мосты, заводы, школы, электростанции - на свалку истории. Курс страны выбирать должны только наиболее успешные. Да-да! Именно они и сидят сейчас Раде, в Кабмине, в судах и ГПУ. Занавес!
Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове . За перше пiврiччя 18 року ЗВР зменшились на $830млн. Краiна вiддавала попереднi борги ,при цьому на сезонному укрiпленнI гривнI НБУ вiдкупив $1265млн.якI всI навеснI фактично I вiддав .Та коли струмок пересохнув на внутрiшньому ринку ,де брати валюту на осiннI виплати по боргам? З МВФ ще не все зрозумiло i чи будуть тi кошти , бо залишилось трохи бiльше 1.5 мiсяцI коли треба розрахуватись. З ЗВР тягнути? але ж не весь об’€м, бо й так там небагато Як ми бачимо по графiку на якому чiтко видно змiну курса НБУ сходинками вгору на яких тiльки при русI вниз НБУ зможе вiдбирати валюту з МБ, що не дасть курсу доляра впасти нижче , з цього можемо зробити висновок на подальшi дii регулятора , що коливання тепер будуть частiшi , бо тiльки в такому разI € нагода пiсля хвилI вгору на зниженнI щось та й викупити в резерви ..Така моя думка.
Це був би найкращий варіант для поповнення ЗВР,але поки що ми таку тактику не бачимо. НБУ вже два рази продавав по 26.50,але для купівлі чекав курсів не вище 26.25. Чому в п"ятницю не захотів купувати по 26.32? Більш чітка картинка дій НБУ вималюється пізніше.
Ще повернусь до ось цього документу НБУ. http://www.dsnews.ua/economics/nbu-prog ... 2018132000 В ньому без траншів МВФ,але якщо не впаде ціна на метали,ЗВР на кінець року складатимуть 15.4 млрд. Але є одне але.Цей документ був створений в 1 кварталі,тобто до 1 квітня.Впевнений,що НБУ планував за літо викупити не менше,ніж минулого літа.По факту виходить,що за червень-18 купили менше 15 млн.дол.,хоча за червень-17 купили аж 300 млн. Тому ці плани слід би підкорегувати в гіршу сторону,що і зробить НБУ 12 липня. Чому 12 липня?Бо тоді вже стане відомо - проголосувала ВР за поправку до АКС чи ні. П.С.В документах НБУ 2 і 3 сторінку прочитайте "шевелячи губами".Там сценарії розвитку і дії НБУ.
Свої погляди Королевська міняла революційно. У 2004 р. запамяталась басистим голосом і комісарською шкірянкою, тільки маузера не хватало. Кампанію 2012 вела під гаслом 1000 єврів з/п 500 пенсія. Хоча товариш напевно має на увазі когось іншого, тож може викласти посилання.
antey1969 написав:Логично! А теперь сделаем систему еще более логичной: чем больше заплатил налогов с доходов, тем весомее твой голос. К примеру, заплатил работающий пенс с минималки - получи один голос. Заплатил нардеп с 20 тыс зарплаты подоходных - голосует за шестерых. Получил миллион с банковских процентов - триста голосов имеешь на кармане. Получил премию в Нафтогазе минус налоги - выдать тысячу бюлетней страдальцу за народ.
Почти так. Но с ограничением скажем в 5 голосов. И обратите внимание, речь идет о средних платежах в бюджет за последние 5 лет. Т.е. если кто-то 5 лет получал официальную зарплату в 20 тыс. грн. (и деньги эти между прочим шли на зарплату медикам, педагогам, ремонт дорог и проч.) то да он получит право использовать 5 выборных голосов. А вахтерша тетя Даша сидящая на мин. зарплату -1 голос. А гастрайбайтер Вася собирающий клубнику в Польше и не платящий ни сколько но громче всех поносящий медицину и дороги в Украине -потеряет право голосовать также как полуумные бабки у подьезда готовые на все в обмен на колбасу за 2.20.
antey1969 написав:А что? Все поколение маразматиков, некогда построивших дороги, мосты, заводы, школы, электростанции - на свалку истории. Курс страны выбирать должны только наиболее успешные. Да-да! Именно они и сидят сейчас Раде, в Кабмине, в судах и ГПУ. Занавес!
Тут такое дело. Именно это поколение маразматиков и выбрало текущую власть. Если Вам эта власть нравится то и менять ничего не нужно, можно продолжать еще 25 лет с тем-же результатом.
Востаннє редагувалось es77 в Нед 08 лип, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.