Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5380538153825383> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 804 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 113 5. более 75% 63% 504 Всього голосів : 804 Додано: Нед 08 лип, 2018 21:45 Мизантрóп написав: tea як здоров`я тьоті Саші як здоров`я тьоті Саші

Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939,Харків будуть бомбити,Порошенко введе військовий стан у вересні,щоб не проводити президентських виборів і залишитись на посаді ще 4 роки. Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939,Харків будуть бомбити,Порошенко введе військовий стан у вересні,щоб не проводити президентських виборів і залишитись на посаді ще 4 роки. tea Повідомлень: 14772 З нами з: 15.11.08 Подякував: 185 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 21:52 tea, я б зосередився на іншому.

По базовому прогнозу НБУ (в кот. я не верю, да и они сами вряд ли на такое рассчитывают ) ср.-годовой курс - 26,5, а на конец года 28,5, а по подсчётам s0v7a ср.-годовой курс на сегодня 26,704.

Так что мы можем болтаться в этом районе ещё достаточно долго.

Т.е. по "базовому" сценарию НБУ (если зеркально отразить первое полугодие) мы можем болтаться в районе 26,5 до середины ноября, потом начать расти к 28,5.

По-моему, это свидетельствует о "высокой" квалификации прогнозистов от НБУ. И о том, что на экономику им ... с высокой колокольни. , я б зосередився на іншому.По базовому прогнозу НБУ (в кот. я не верю, да и они сами вряд ли на такое рассчитывают) ср.-годовой курс - 26,5, а на конец года 28,5, а по подсчётамср.-годовой курс на сегодня 26,704.Так что мы можем болтаться в этом районе ещё достаточно долго.Т.е. по "базовому" сценарию НБУ (если зеркально отразить первое полугодие) мы можем болтаться в районе 26,5 до середины ноября, потом начать расти к 28,5.По-моему, это свидетельствует о "высокой" квалификации прогнозистов от НБУ. И о том, что на экономику им ... с высокой колокольни. ЛАД 2 Повідомлень: 9736 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3070 раз. Подякували: 2863 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 22:06 tea написав: Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939 Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939

Запомните этот твит (с)



Пам'ятаю свого часу з Аляка гигикали аж гай гудів.

Це коли "нікому не потрібний" був по 4.6 , потім правда чомусь перестали...



До кінця вересня залишилося трохи менше 3 місяців що не так вже й мало, за цей час може багато всього змінитися, а вирости на 3 гривні курс може за 2 дні. Досвід є. Запомните этот твит (с)Пам'ятаю свого часу з Аляка гигикали аж гай гудів.Це коли "нікому не потрібний" був по 4.6 , потім правда чомусь перестали...До кінця вересня залишилося трохи менше 3 місяців що не так вже й мало, за цей час може багато всього змінитися, а вирости на 3 гривні курс може за 2 дні. Досвід є. es77 Повідомлень: 817 З нами з: 06.12.13 Подякував: 93 раз. Подякували: 160 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 22:09 ЛАД написав: tea, я б зосередився на іншому.

По базовому прогнозу НБУ (в кот. я не верю, да и они сами вряд ли на такое рассчитывают ) ср.-годовой курс - 26,5, а на конец года 28,5, а по подсчётам s0v7a ср.-годовой курс на сегодня 26,704.

Так что мы можем болтаться в этом районе ещё достаточно долго.

Т.е. по "базовому" сценарию НБУ (если зеркально отразить первое полугодие) мы можем болтаться в районе 26,5 до середины ноября, потом начать расти к 28,5.

По-моему, это свидетельствует о "высокой" квалификации прогнозистов от НБУ. И о том, что на экономику им ... с высокой колокольни. , я б зосередився на іншому.По базовому прогнозу НБУ (в кот. я не верю, да и они сами вряд ли на такое рассчитывают) ср.-годовой курс - 26,5, а на конец года 28,5, а по подсчётамср.-годовой курс на сегодня 26,704.Так что мы можем болтаться в этом районе ещё достаточно долго.Т.е. по "базовому" сценарию НБУ (если зеркально отразить первое полугодие) мы можем болтаться в районе 26,5 до середины ноября, потом начать расти к 28,5.По-моему, это свидетельствует о "высокой" квалификации прогнозистов от НБУ. И о том, что на экономику им ... с высокой колокольни.

Нагадаю,що ті сценарії НБУ писав у 1 кварталі.В березні вже курс був 26.ХХ.І,мабуть,НБУ розраховував до осіні купити багато валюти по ще нижчих курсах,тобто по 25.ХХ.

12 липня НБУ складе скоригований прогноз.От тоді і побачимо - який курс по базовому сценарію планує НБУ.Щось мені підказує,що вже не 26.50 буде середньорічний. Нагадаю,що ті сценарії НБУ писав у 1 кварталі.В березні вже курс був 26.ХХ.І,мабуть,НБУ розраховував до осіні купити багато валюти по ще нижчих курсах,тобто по 25.ХХ.12 липня НБУ складе скоригований прогноз.От тоді і побачимо - який курс по базовому сценарію планує НБУ.Щось мені підказує,що вже не 26.50 буде середньорічний. tea Повідомлень: 14772 З нами з: 15.11.08 Подякував: 185 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 22:09 tea написав: Мизантрóп написав: tea як здоров`я тьоті Саші як здоров`я тьоті Саші

Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939,Харків будуть бомбити,Порошенко введе військовий стан у вересні,щоб не проводити президентських виборів і залишитись на посаді ще 4 роки. Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939,Харків будуть бомбити,Порошенко введе військовий стан у вересні,щоб не проводити президентських виборів і залишитись на посаді ще 4 роки.

Я же вам уже говорил, хоть называйте меня Михаилом Потапычем, хоть Петром Тимофеичем !

Вы забыли упомянуть про курс 27,6 уже в августе до 15 числа!

Если и это сбудется-тогда 16 августа я уже ждать не буду))) Я же вам уже говорил, хоть называйте меня Михаилом Потапычем, хоть Петром Тимофеичем !Вы забыли упомянуть про курс 27,6 уже в августе до 15 числа!Если и это сбудется-тогда 16 августа я уже ждать не буду))) Востаннє редагувалось sinus в Нед 08 лип, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз. sinus Повідомлень: 291 З нами з: 06.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 22:11 es77 написав: tea написав: Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939 Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939

Запомните этот твит (с)



Пам'ятаю свого часу з Аляка гигикали аж гай гудів.

Це коли "нікому не потрібний" був по 4.6 , потім правда чомусь перестали...



До кінця вересня залишилося трохи менше 3 місяців що не так вже й мало, за цей час може багато всього змінитися, а вирости на 3 гривні курс може за 2 дні. Досвід є. Запомните этот твит (с)Пам'ятаю свого часу з Аляка гигикали аж гай гудів.Це коли "нікому не потрібний" був по 4.6 , потім правда чомусь перестали...До кінця вересня залишилося трохи менше 3 місяців що не так вже й мало, за цей час може багато всього змінитися, а вирости на 3 гривні курс може за 2 дні. Досвід є.

Так Аляк хоча б складав прогнози не на основі снів.

А Олександру Григоровичу таке наснилось,що він сам повірив у свій сон і вже лагодить роліки в Польщу.

П.С.Аляк гарну тему в себе завів,про нову кризу,але шкода,що прийняв рішення самозабанитись. Так Аляк хоча б складав прогнози не на основі снів.А Олександру Григоровичу таке наснилось,що він сам повірив у свій сон і вже лагодить роліки в Польщу.П.С.Аляк гарну тему в себе завів,про нову кризу,але шкода,що прийняв рішення самозабанитись. Востаннє редагувалось tea в Нед 08 лип, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз. tea Повідомлень: 14772 З нами з: 15.11.08 Подякував: 185 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 22:13 sinus написав: Вы забыли упомянуть про курс 27,6 уже в августе до 15 числа!

Если и это сбудется-тогда 16 августа я уже ждать не буду))) Вы забыли упомянуть про курс 27,6 уже в августе до 15 числа!Если и это сбудется-тогда 16 августа я уже ждать не буду)))

Вибачте,дійсно забув написати,що Вам снився і курс 27.60.

А останні два дні що снилось?

Хто стане чемпіоном світу з футболу? Вибачте,дійсно забув написати,що Вам снився і курс 27.60.А останні два дні що снилось?Хто стане чемпіоном світу з футболу? tea Повідомлень: 14772 З нами з: 15.11.08 Подякував: 185 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 22:15 sinus написав: Если и это сбудется-тогда 16 августа я уже ждать не буду))) Если и это сбудется-тогда 16 августа я уже ждать не буду)))

А що буде 16 серпня? А що буде 16 серпня? tea Повідомлень: 14772 З нами з: 15.11.08 Подякував: 185 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 22:18 es77 написав: freeze написав: А инвалидов ?

Они в принципе тоже голосуют обычно за тех, кто пообещает им больше социальных гарантий. Наверное, и инвалидов тоже надо лишить, они мешают принятию правильных законов. А инвалидов ?Они в принципе тоже голосуют обычно за тех, кто пообещает им больше социальных гарантий. Наверное, и инвалидов тоже надо лишить, они мешают принятию правильных законов.

Голос должен быть только у тех кто платит налоги....

Главное: факт уплаты налогов служит мерилом адекватности....

Так и только так ! Голос должен быть только у тех кто платит налоги....Главное: факт уплаты налогов служит мерилом адекватности....Так и только так !

Податки платять усі (непрямі, наприклад).

"Адекватність" я б не став пов'язувати з фактом сплати податків. Лозинський, напевно, сплачував якісь податки. Чи ахмАтова, може, слід вважати великим державником і дати йому 500.000 голосів (щоб він впровадив рабство та тариф "Акапулько +++++")?

На мою думку, протягом майже всієї історії людства (та, можна сказати, приматів) "право голосу" належало "військовозобов'язаним".

До речі, вважаю вкрай несправедливим те, що виборці (не з ордло) двічі несудимого сина єнакієвських алкашів не риють зараз окопи (як то кажуть, не "доходить" через голову, "дійде" через ноги/руки). Податки платять усі (непрямі, наприклад)."Адекватність" я б не став пов'язувати з фактом сплати податків. Лозинський, напевно, сплачував якісь податки. Чи ахмАтова, може, слід вважати великим державником і дати йому 500.000 голосів (щоб він впровадив рабство та тариф "Акапулько +++++")?На мою думку, протягом майже всієї історії людства (та, можна сказати, приматів) "право голосу" належало "військовозобов'язаним".До речі, вважаю вкрай несправедливим те, що виборці (не з ордло) двічі несудимого сина єнакієвських алкашів не риють зараз окопи (як то кажуть, не "доходить" через голову, "дійде" через ноги/руки). “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 714 З нами з: 07.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лип, 2018 22:18 sinus написав: sinus написав: .........

Было бы хорошо, но откуда я знаю курс в сентябре и почему я знал,что рост начнется в июне,именно тогда когда я и написал?

Если бы я написал,что видел сон,то все бы посчитали меня за сумасшедшего, я сам не верил до последнего! .........Было бы хорошо, но откуда я знаю курс в сентябре и почему я знал,что рост начнется в июне,именно тогда когда я и написал?Если бы я написал,что видел сон,то все бы посчитали меня за сумасшедшего, я сам не верил до последнего!

Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер. Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6,, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и

Все буде добре.Війни не буде. Все буде добре.Війни не буде. tea Повідомлень: 14772 З нами з: 15.11.08 Подякував: 185 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 5380538153825383> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: imlex і 8 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1258 , 1259 , 1260

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 12598 1396468

artist_007 Нед 08 лип, 2018 22:14 Валютный рынок в мире 1 ... 629 , 630 , 631

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6303 1335780

ЛОБ П'ят 06 лип, 2018 15:05 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 158 241587

fefelova Чет 14 чер, 2018 19:42