es77 написав: freeze написав: А инвалидов ?

Голос должен быть только у тех кто платит налоги....

Главное: факт уплаты налогов служит мерилом адекватности....

Так и только так !

Голос должен быть только у тех кто платит налоги....

Главное: факт уплаты налогов служит мерилом адекватности....

Так и только так ! Голос должен быть только у тех кто платит налоги....Главное: факт уплаты налогов служит мерилом адекватности....Так и только так !

Податки платять усі (непрямі, наприклад).

"Адекватність" я б не став пов'язувати з фактом сплати податків. Лозинський, напевно, сплачував якісь податки. Чи ахмАтова, може, слід вважати великим державником і дати йому 500.000 голосів (щоб він впровадив рабство та тариф "Акапулько +++++")?

На мою думку, протягом майже всієї історії людства (та, можна сказати, приматів) "право голосу" належало "військовозобов'язаним".

Податки платять усі (непрямі, наприклад).

"Адекватність" я б не став пов'язувати з фактом сплати податків. Лозинський, напевно, сплачував якісь податки. Чи ахмАтова, може, слід вважати великим державником і дати йому 500.000 голосів (щоб він впровадив рабство та тариф "Акапулько +++++")?

На мою думку, протягом майже всієї історії людства (та, можна сказати, приматів) "право голосу" належало "військовозобов'язаним".

До речі, вважаю вкрай несправедливим те, що виборці (не з ордло) двічі несудимого сина єнакієвських алкашів не риють зараз окопи (як то кажуть, не "доходить" через голову, "дійде" через ноги/руки).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell