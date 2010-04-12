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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5380538153825383>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:45

  Мизантрóп написав:tea як здоров`я тьоті Саші :?:

Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939,Харків будуть бомбити,Порошенко введе військовий стан у вересні,щоб не проводити президентських виборів і залишитись на посаді ще 4 роки.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:52

tea, я б зосередився на іншому.
По базовому прогнозу НБУ (в кот. я не верю, да и они сами вряд ли на такое рассчитывают :) ) ср.-годовой курс - 26,5, а на конец года 28,5, а по подсчётам s0v7a ср.-годовой курс на сегодня 26,704.
Так что мы можем болтаться в этом районе ещё достаточно долго. :lol:
Т.е. по "базовому" сценарию НБУ (если зеркально отразить первое полугодие) мы можем болтаться в районе 26,5 до середины ноября, потом начать расти к 28,5.
По-моему, это свидетельствует о "высокой" квалификации прогнозистов от НБУ. И о том, что на экономику им ... с высокой колокольни. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:06

  tea написав:Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939

Запомните этот твит (с)

Пам'ятаю свого часу з Аляка гигикали аж гай гудів.
Це коли "нікому не потрібний" був по 4.6 , потім правда чомусь перестали...

До кінця вересня залишилося трохи менше 3 місяців що не так вже й мало, за цей час може багато всього змінитися, а вирости на 3 гривні курс може за 2 дні. Досвід є.
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:09

  ЛАД написав:tea, я б зосередився на іншому.
По базовому прогнозу НБУ (в кот. я не верю, да и они сами вряд ли на такое рассчитывают :) ) ср.-годовой курс - 26,5, а на конец года 28,5, а по подсчётам s0v7a ср.-годовой курс на сегодня 26,704.
Так что мы можем болтаться в этом районе ещё достаточно долго. :lol:
Т.е. по "базовому" сценарию НБУ (если зеркально отразить первое полугодие) мы можем болтаться в районе 26,5 до середины ноября, потом начать расти к 28,5.
По-моему, это свидетельствует о "высокой" квалификации прогнозистов от НБУ. И о том, что на экономику им ... с высокой колокольни. :)

Нагадаю,що ті сценарії НБУ писав у 1 кварталі.В березні вже курс був 26.ХХ.І,мабуть,НБУ розраховував до осіні купити багато валюти по ще нижчих курсах,тобто по 25.ХХ.
12 липня НБУ складе скоригований прогноз.От тоді і побачимо - який курс по базовому сценарію планує НБУ.Щось мені підказує,що вже не 26.50 буде середньорічний.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:09

  tea написав:
  Мизантрóп написав:tea як здоров`я тьоті Саші :?:

Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939,Харків будуть бомбити,Порошенко введе військовий стан у вересні,щоб не проводити президентських виборів і залишитись на посаді ще 4 роки.

Я же вам уже говорил, хоть называйте меня Михаилом Потапычем, хоть Петром Тимофеичем !
Вы забыли упомянуть про курс 27,6 уже в августе до 15 числа!
Если и это сбудется-тогда 16 августа я уже ждать не буду)))
Востаннє редагувалось sinus в Нед 08 лип, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:11

  es77 написав:
  tea написав:Кепські сни сняться Олександру Григоровичу.Долар по 30 вже у вересні і по 35 вже у грудні.Трамп і Путін 16 липня розподілять Україну як Гітлер і Сталін Польщу у 1939

Запомните этот твит (с)

Пам'ятаю свого часу з Аляка гигикали аж гай гудів.
Це коли "нікому не потрібний" був по 4.6 , потім правда чомусь перестали...

До кінця вересня залишилося трохи менше 3 місяців що не так вже й мало, за цей час може багато всього змінитися, а вирости на 3 гривні курс може за 2 дні. Досвід є.

Так Аляк хоча б складав прогнози не на основі снів.
А Олександру Григоровичу таке наснилось,що він сам повірив у свій сон і вже лагодить роліки в Польщу.
П.С.Аляк гарну тему в себе завів,про нову кризу,але шкода,що прийняв рішення самозабанитись.
Востаннє редагувалось tea в Нед 08 лип, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:13

  sinus написав:Вы забыли упомянуть про курс 27,6 уже в августе до 15 числа!
Если и это сбудется-тогда 16 августа я уже ждать не буду)))

Вибачте,дійсно забув написати,що Вам снився і курс 27.60.
А останні два дні що снилось?
Хто стане чемпіоном світу з футболу?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:15

  sinus написав:Если и это сбудется-тогда 16 августа я уже ждать не буду)))

А що буде 16 серпня? :shock: :shock: :shock:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:18

  es77 написав:
  freeze написав:А инвалидов ?
Они в принципе тоже голосуют обычно за тех, кто пообещает им больше социальных гарантий. Наверное, и инвалидов тоже надо лишить, они мешают принятию правильных законов.

Голос должен быть только у тех кто платит налоги....
Главное: факт уплаты налогов служит мерилом адекватности....
Так и только так !

Податки платять усі (непрямі, наприклад).
"Адекватність" я б не став пов'язувати з фактом сплати податків. Лозинський, напевно, сплачував якісь податки. Чи ахмАтова, може, слід вважати великим державником і дати йому 500.000 голосів (щоб він впровадив рабство та тариф "Акапулько +++++")?
На мою думку, протягом майже всієї історії людства (та, можна сказати, приматів) "право голосу" належало "військовозобов'язаним".
До речі, вважаю вкрай несправедливим те, що виборці (не з ордло) двічі несудимого сина єнакієвських алкашів не риють зараз окопи (як то кажуть, не "доходить" через голову, "дійде" через ноги/руки).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:18

  sinus написав:
  sinus написав:.........
Было бы хорошо, но откуда я знаю курс в сентябре и почему я знал,что рост начнется в июне,именно тогда когда я и написал?
Если бы я написал,что видел сон,то все бы посчитали меня за сумасшедшего, я сам не верил до последнего!

Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.

Все буде добре.Війни не буде.
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