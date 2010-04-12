Чому?Ви не вболівали за Хорватію?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 лип, 2018 22:20
Додано: Нед 08 лип, 2018 23:06
А почему именно 5, а не 500 или хотя бы 50?
Считаете, что депутат, получавший 20 тыс. официально и бог весть сколько за... всякое неофициально, заслуживает даже 5 голосов? (депутат только для примера, можно назвать и других)
А гастрайбайтер Вася поехал на клубнику в Польшу,потому что ему снилась та Польша с клубникой вместе? Или в результате хорошей работы того самого депутата, кот. Вы хотите дать 5 голосов?
1. Вы где-то встречали анализ результатов выборов по возрастам, по социальным группам или др. параметрам кроме места жительства? Я - нет. Пока что все разговоры о бабушках, голосующих за гречку, только разговоры. Точно такие же разговоры идут о студентах (и не только), митингующих за 100 грн. Всё это, действительно, есть. Но насколько существенно это отражается на выборах?
2. Эти поколения "маразматиков", как правильно написал antey1969, построили всё, чем мы все пользуемся и сегодня. А, простите, что построило нынешнее поколение немаразматиков? Можете, привести хоть один серьёзный пример? Кроме собственных коттеджей, часто напоминающих дворцы?
И этим немаразматикам по 5 голосов?
Имущественный ценз в истории встречался. Но нельзя переносить опыт древнегреческих городов-полисов один к одному в современность.
Поиск лёгких и простых решений практически никогда не помогает решить проблему.
Додано: Нед 08 лип, 2018 23:12
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 08 лип, 2018 23:14
Re: Валютный рынок в контексте
а Вы тут при чем Вас же не упоминали. Или то по старику Фрейду Что скажите,уважаемый коллега Анамнез усен
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 08 лип, 2018 23:15
12 липня НБУ опубликует существующий прогноз, в лучшем случае слегка отредактированный. Или Вы считаете, что за одну-две недели можно состряпать новый доклад?
Додано: Нед 08 лип, 2018 23:22
Вопрос о военнообязанных обсуждать не буду - лишить права голоса почти всех женшин, мужчин старше 45 (или до какого там возраста нынче держат в запасе?).
Не серьёзно.
А вот просто интересно, как Вы определите, кто голосовал за "дважды несудимого"? Выборы у нас вроде как тайные, списков кто за кого голосовал уж точно нет.
Додано: Нед 08 лип, 2018 23:36
Re: Валютный рынок в контексте
Во-первых, изначальная проблема не в обслуживании депозитов, а в обслуживании валютных займов.
Во-вторых, банки вполне могут и не принимать валютные вклады. Взять тот же УкрСиб - там давно нет валютных депозитов как таковых, а по валютным счетам символические 0.01% годовых.
В-третьих, системно и массово продавать валютные вклады на межбанке, чтобы кредитовать в гривне, банки тоже не могут - их ограничивают нормативы.
О "фонде, который принял на себя" тоже забавно. Да, объективно большинству банков, которые лопнули, туда и была дорога, они были нежизнеспособны, и хозяева их бросили ради остального своего бизнеса, который эти банки обслуживали. Но были и те, которым стоило бы помочь, но им сознательно помогли утонуть, руками НБУ и того же фонда. Сюда же добавим безграмотную работу самого же фонда как с активами банков, так и со своими обязательствами перед вкладчиками, сам же фонд только усугублял проблемы. Так что я вообще очень сомневаюсь, что бездари во главе фонда реально понимают, о чем мелят своим языком.
Это не считая таких мелочей, как то, что девальвация не ограничилась 2014 годом, и за 2014 курс ещё не вырос втрое.
Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака
Додано: Нед 08 лип, 2018 23:55
В открытых источниках такую информацию не видел но судя по тому что куча организаций по соц.опросам с выборкой в несколько тыс.человек дают результат совпадающий с фактическим результатом с точностью до десятых процента такая информация есть. И кем надо используется.
Все же очень просто. Надо просто выяснить что хочет услышать конкретная социальная группа и ей это пообещать.
"Я дам вам все !"
Исполнять обещенное или тем более спрашивать о исполнении у нас не принято.
Справедливости ради, основной промышленный потенциал страны был построен в довоенные и послевоенные (40-60-е) годы. Большинство настоящих строителей уже давно того....
Вклад оставшихся "строителей" заключается в основном в годах времени потарченного в очередях за синими курями да проникновением величием страны, любуясь поцелуями взасос Леонида Илльича по телевизору.
Я собственно что хотел сказать.
Есть такая поговорка: "Глупо продолжать делать тоже самое что и 5 и 10 лет назад и ожидать что в вашей жизни что-то поменяется".
Текущая выборная система породила то что она породила.
Если посмотреть правде в глаза то именно существующий электорат (среди которого большинство откровенно нищего населения) и выбрал лоснящихся олигархов-миллиардеров себе в правители.
С соответствующим результатом.
Нелепо но факт.
Исторически выборные системы были разными.
Но всеобщее выборное право получило распостранение только около ста лет назад.
Многие столетия до этого ничего подобного не было. Голоса были у воинов у купцов у старейшин (в разные периоды и в разных странах -по своему). Но общее одно -голосовали адекватные члены общества, понимающие что они делают. Необразованному люду, неумеющему находить выход в простейших жизненных ситуациях никто голос не давал.
Сделайте в школе выборы среди учеников, что и как они должны учить, в результате демократических выборов школу сожгут нафиг и все пойдут на пенную вечеринку.
Или в армии. Пусть простым большинством голосующих солдаты выбирают себе командиров и систему подготовки. Сомневаетесь что в результате существующих командиров пристрелят, оружие распродадут налево а на полученные деньги разбредутся пить пиво по кабакам ?
Вот тоже самое у нас происходит в масштабах страны.
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