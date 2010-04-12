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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5380538153825383

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:20

  sinus написав:
  tea написав:Вибачте,дійсно забув написати,що Вам снився і курс 27.60.
А останні два дні що снилось?
Хто стане чемпіоном світу з футболу?

Как-то не до футбола сейчас...))))

Чому?Ви не вболівали за Хорватію?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:06

  es77 написав:.................
Но с ограничением скажем в 5 голосов.
И обратите внимание, речь идет о средних платежах в бюджет за последние 5 лет.
Т.е. если кто-то 5 лет получал официальную зарплату в 20 тыс. грн. (и деньги эти между прочим шли на зарплату медикам, педагогам, ремонт дорог и проч.) то да он получит право использовать 5 выборных голосов.
А вахтерша тетя Даша сидящая на мин. зарплату -1 голос.
А гастрайбайтер Вася собирающий клубнику в Польше и не платящий ни сколько но громче всех поносящий медицину и дороги в Украине -потеряет право голосовать также как полуумные бабки у подьезда готовые на все в обмен на колбасу за 2.20.

А почему именно 5, а не 500 или хотя бы 50?
Считаете, что депутат, получавший 20 тыс. официально и бог весть сколько за... всякое неофициально, заслуживает даже 5 голосов? (депутат только для примера, можно назвать и других)
А гастрайбайтер Вася поехал на клубнику в Польшу,потому что ему снилась та Польша с клубникой вместе? Или в результате хорошей работы того самого депутата, кот. Вы хотите дать 5 голосов?
  antey1969 написав:А что? Все поколение маразматиков, некогда построивших дороги, мосты, заводы, школы, электростанции - на свалку истории.
Курс страны выбирать должны только наиболее успешные. Да-да!
Именно они и сидят сейчас Раде, в Кабмине, в судах и ГПУ.
Занавес!

Тут такое дело.
Именно это поколение маразматиков и выбрало текущую власть.
Если Вам эта власть нравится то и менять ничего не нужно, можно продолжать еще 25 лет с тем-же результатом.

1. Вы где-то встречали анализ результатов выборов по возрастам, по социальным группам или др. параметрам кроме места жительства? Я - нет. Пока что все разговоры о бабушках, голосующих за гречку, только разговоры. Точно такие же разговоры идут о студентах (и не только), митингующих за 100 грн. Всё это, действительно, есть. Но насколько существенно это отражается на выборах?
2. Эти поколения "маразматиков", как правильно написал antey1969, построили всё, чем мы все пользуемся и сегодня. А, простите, что построило нынешнее поколение немаразматиков? Можете, привести хоть один серьёзный пример? Кроме собственных коттеджей, часто напоминающих дворцы?
И этим немаразматикам по 5 голосов?

Имущественный ценз в истории встречался. Но нельзя переносить опыт древнегреческих городов-полисов один к одному в современность.
Поиск лёгких и простых решений практически никогда не помогает решить проблему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:12

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Так Аляк хоча б складав прогнози не на основі снів
а шо Леха Пургеном был?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:14

Re: Валютный рынок в контексте

  sinus написав:Я же вам уже говорил, хоть называйте меня Михаилом Потапычем
а Вы тут при чем :?: Вас же не упоминали. Или то по старику Фрейду :?: :roll: Что скажите,уважаемый коллега :?: Анамнез усен :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:15

  tea написав:.............
Нагадаю,що ті сценарії НБУ писав у 1 кварталі.В березні вже курс був 26.ХХ.І,мабуть,НБУ розраховував до осіні купити багато валюти по ще нижчих курсах,тобто по 25.ХХ.
12 липня НБУ складе скоригований прогноз.От тоді і побачимо - який курс по базовому сценарію планує НБУ.Щось мені підказує,що вже не 26.50 буде середньорічний.

12 липня НБУ опубликует существующий прогноз, в лучшем случае слегка отредактированный. Или Вы считаете, что за одну-две недели можно состряпать новый доклад?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:22

  centurionus написав:.............
На мою думку, протягом майже всієї історії людства (та, можна сказати, приматів) "право голосу" належало "військовозобов'язаним".
До речі, вважаю вкрай несправедливим те, що виборці (не з ордло) двічі несудимого сина єнакієвських алкашів не риють зараз окопи (як то кажуть, не "доходить" через голову, "дійде" через ноги/руки).

Вопрос о военнообязанных обсуждать не буду - лишить права голоса почти всех женшин, мужчин старше 45 (или до какого там возраста нынче держат в запасе?).
Не серьёзно.
А вот просто интересно, как Вы определите, кто голосовал за "дважды несудимого"? Выборы у нас вроде как тайные, списков кто за кого голосовал уж точно нет. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:36

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД написав:
  Faceless написав:..............
Не в первый раз вижу тут этот бред. Так чуть не каждая строка чушь и враньё

А можно чуть подробнее, хотя бы в двух словах, в чём Вы видите чушь и враньё?

antikkristall, не могу сообразить, это Вы о ком?
Во-первых, изначальная проблема не в обслуживании депозитов, а в обслуживании валютных займов.
Во-вторых, банки вполне могут и не принимать валютные вклады. Взять тот же УкрСиб - там давно нет валютных депозитов как таковых, а по валютным счетам символические 0.01% годовых.
В-третьих, системно и массово продавать валютные вклады на межбанке, чтобы кредитовать в гривне, банки тоже не могут - их ограничивают нормативы.
О "фонде, который принял на себя" тоже забавно. Да, объективно большинству банков, которые лопнули, туда и была дорога, они были нежизнеспособны, и хозяева их бросили ради остального своего бизнеса, который эти банки обслуживали. Но были и те, которым стоило бы помочь, но им сознательно помогли утонуть, руками НБУ и того же фонда. Сюда же добавим безграмотную работу самого же фонда как с активами банков, так и со своими обязательствами перед вкладчиками, сам же фонд только усугублял проблемы. Так что я вообще очень сомневаюсь, что бездари во главе фонда реально понимают, о чем мелят своим языком.
Это не считая таких мелочей, как то, что девальвация не ограничилась 2014 годом, и за 2014 курс ещё не вырос втрое.
Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:55

  ЛАД написав:1. Вы где-то встречали анализ результатов выборов по возрастам, по социальным группам или др. параметрам кроме места жительства? Я - нет. Пока что все разговоры о бабушках, голосующих за гречку, только разговоры. Точно такие же разговоры идут о студентах (и не только), митингующих за 100 грн. Всё это, действительно, есть. Но насколько существенно это отражается на выборах?

В открытых источниках такую информацию не видел но судя по тому что куча организаций по соц.опросам с выборкой в несколько тыс.человек дают результат совпадающий с фактическим результатом с точностью до десятых процента такая информация есть. И кем надо используется.
Все же очень просто. Надо просто выяснить что хочет услышать конкретная социальная группа и ей это пообещать.
"Я дам вам все !"
Исполнять обещенное или тем более спрашивать о исполнении у нас не принято.
  ЛАД написав:2. Эти поколения "маразматиков", как правильно написал antey1969, построили всё, чем мы все пользуемся и сегодня. А, простите, что построило нынешнее поколение немаразматиков? Можете, привести хоть один серьёзный пример? Кроме собственных коттеджей, часто напоминающих дворцы?
И этим немаразматикам по 5 голосов?

Справедливости ради, основной промышленный потенциал страны был построен в довоенные и послевоенные (40-60-е) годы. Большинство настоящих строителей уже давно того....
Вклад оставшихся "строителей" заключается в основном в годах времени потарченного в очередях за синими курями да проникновением величием страны, любуясь поцелуями взасос Леонида Илльича по телевизору.

Я собственно что хотел сказать.
Есть такая поговорка: "Глупо продолжать делать тоже самое что и 5 и 10 лет назад и ожидать что в вашей жизни что-то поменяется".
Текущая выборная система породила то что она породила.
Если посмотреть правде в глаза то именно существующий электорат (среди которого большинство откровенно нищего населения) и выбрал лоснящихся олигархов-миллиардеров себе в правители.
С соответствующим результатом.
Нелепо но факт.
  ЛАД написав:Имущественный ценз в истории встречался. Но нельзя переносить опыт древнегреческих городов-полисов один к одному в современность.
Поиск лёгких и простых решений практически никогда не помогает решить проблему.

Исторически выборные системы были разными.
Но всеобщее выборное право получило распостранение только около ста лет назад.
Многие столетия до этого ничего подобного не было. Голоса были у воинов у купцов у старейшин (в разные периоды и в разных странах -по своему). Но общее одно -голосовали адекватные члены общества, понимающие что они делают. Необразованному люду, неумеющему находить выход в простейших жизненных ситуациях никто голос не давал.
Сделайте в школе выборы среди учеников, что и как они должны учить, в результате демократических выборов школу сожгут нафиг и все пойдут на пенную вечеринку.
Или в армии. Пусть простым большинством голосующих солдаты выбирают себе командиров и систему подготовки. Сомневаетесь что в результате существующих командиров пристрелят, оружие распродадут налево а на полученные деньги разбредутся пить пиво по кабакам ?
Вот тоже самое у нас происходит в масштабах страны.
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