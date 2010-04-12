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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5381538253835384>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:12

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Так Аляк хоча б складав прогнози не на основі снів
а шо Леха Пургеном был?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:14

Re: Валютный рынок в контексте

  sinus написав:Я же вам уже говорил, хоть называйте меня Михаилом Потапычем
а Вы тут при чем :?: Вас же не упоминали. Или то по старику Фрейду :?: :roll: Что скажите,уважаемый коллега :?: Анамнез усен :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:15

  tea написав:.............
Нагадаю,що ті сценарії НБУ писав у 1 кварталі.В березні вже курс був 26.ХХ.І,мабуть,НБУ розраховував до осіні купити багато валюти по ще нижчих курсах,тобто по 25.ХХ.
12 липня НБУ складе скоригований прогноз.От тоді і побачимо - який курс по базовому сценарію планує НБУ.Щось мені підказує,що вже не 26.50 буде середньорічний.

12 липня НБУ опубликует существующий прогноз, в лучшем случае слегка отредактированный. Или Вы считаете, что за одну-две недели можно состряпать новый доклад?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:22

  centurionus написав:.............
На мою думку, протягом майже всієї історії людства (та, можна сказати, приматів) "право голосу" належало "військовозобов'язаним".
До речі, вважаю вкрай несправедливим те, що виборці (не з ордло) двічі несудимого сина єнакієвських алкашів не риють зараз окопи (як то кажуть, не "доходить" через голову, "дійде" через ноги/руки).

Вопрос о военнообязанных обсуждать не буду - лишить права голоса почти всех женшин, мужчин старше 45 (или до какого там возраста нынче держат в запасе?).
Не серьёзно.
А вот просто интересно, как Вы определите, кто голосовал за "дважды несудимого"? Выборы у нас вроде как тайные, списков кто за кого голосовал уж точно нет. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:36

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД написав:
  Faceless написав:..............
Не в первый раз вижу тут этот бред. Так чуть не каждая строка чушь и враньё

А можно чуть подробнее, хотя бы в двух словах, в чём Вы видите чушь и враньё?

antikkristall, не могу сообразить, это Вы о ком?
Во-первых, изначальная проблема не в обслуживании депозитов, а в обслуживании валютных займов.
Во-вторых, банки вполне могут и не принимать валютные вклады. Взять тот же УкрСиб - там давно нет валютных депозитов как таковых, а по валютным счетам символические 0.01% годовых.
В-третьих, системно и массово продавать валютные вклады на межбанке, чтобы кредитовать в гривне, банки тоже не могут - их ограничивают нормативы.
О "фонде, который принял на себя" тоже забавно. Да, объективно большинству банков, которые лопнули, туда и была дорога, они были нежизнеспособны, и хозяева их бросили ради остального своего бизнеса, который эти банки обслуживали. Но были и те, которым стоило бы помочь, но им сознательно помогли утонуть, руками НБУ и того же фонда. Сюда же добавим безграмотную работу самого же фонда как с активами банков, так и со своими обязательствами перед вкладчиками, сам же фонд только усугублял проблемы. Так что я вообще очень сомневаюсь, что бездари во главе фонда реально понимают, о чем мелят своим языком.
Это не считая таких мелочей, как то, что девальвация не ограничилась 2014 годом, и за 2014 курс ещё не вырос втрое.
Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:55

  ЛАД написав:1. Вы где-то встречали анализ результатов выборов по возрастам, по социальным группам или др. параметрам кроме места жительства? Я - нет. Пока что все разговоры о бабушках, голосующих за гречку, только разговоры. Точно такие же разговоры идут о студентах (и не только), митингующих за 100 грн. Всё это, действительно, есть. Но насколько существенно это отражается на выборах?

В открытых источниках такую информацию не видел но судя по тому что куча организаций по соц.опросам с выборкой в несколько тыс.человек дают результат совпадающий с фактическим результатом с точностью до десятых процента такая информация есть. И кем надо используется.
Все же очень просто. Надо просто выяснить что хочет услышать конкретная социальная группа и ей это пообещать.
"Я дам вам все !"
Исполнять обещенное или тем более спрашивать о исполнении у нас не принято.
  ЛАД написав:2. Эти поколения "маразматиков", как правильно написал antey1969, построили всё, чем мы все пользуемся и сегодня. А, простите, что построило нынешнее поколение немаразматиков? Можете, привести хоть один серьёзный пример? Кроме собственных коттеджей, часто напоминающих дворцы?
И этим немаразматикам по 5 голосов?

Справедливости ради, основной промышленный потенциал страны был построен в довоенные и послевоенные (40-60-е) годы. Большинство настоящих строителей уже давно того....
Вклад оставшихся "строителей" заключается в основном в годах времени потарченного в очередях за синими курями да проникновением величием страны, любуясь поцелуями взасос Леонида Илльича по телевизору.

Я собственно что хотел сказать.
Есть такая поговорка: "Глупо продолжать делать тоже самое что и 5 и 10 лет назад и ожидать что в вашей жизни что-то поменяется".
Текущая выборная система породила то что она породила.
Если посмотреть правде в глаза то именно существующий электорат (среди которого большинство откровенно нищего населения) и выбрал лоснящихся олигархов-миллиардеров себе в правители.
С соответствующим результатом.
Нелепо но факт.
  ЛАД написав:Имущественный ценз в истории встречался. Но нельзя переносить опыт древнегреческих городов-полисов один к одному в современность.
Поиск лёгких и простых решений практически никогда не помогает решить проблему.

Исторически выборные системы были разными.
Но всеобщее выборное право получило распостранение только около ста лет назад.
Многие столетия до этого ничего подобного не было. Голоса были у воинов у купцов у старейшин (в разные периоды и в разных странах -по своему). Но общее одно -голосовали адекватные члены общества, понимающие что они делают. Необразованному люду, неумеющему находить выход в простейших жизненных ситуациях никто голос не давал.
Сделайте в школе выборы среди учеников, что и как они должны учить, в результате демократических выборов школу сожгут нафиг и все пойдут на пенную вечеринку.
Или в армии. Пусть простым большинством голосующих солдаты выбирают себе командиров и систему подготовки. Сомневаетесь что в результате существующих командиров пристрелят, оружие распродадут налево а на полученные деньги разбредутся пить пиво по кабакам ?
Вот тоже самое у нас происходит в масштабах страны.
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:08

Ну что,господа, сегодня вниз в теплые июльские долины. :wink:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:27

  сірий написав:Ну что,господа, сегодня вниз в теплые июльские долины. :wink:

а это мы сейчас поглядим .... многим хочется, но есть мнение что это новое дно 2610/2620 ...

2620/2628 начинаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:37

  es77 написав:.... Справедливости ради, основной промышленный потенциал страны был построен в довоенные и послевоенные (40-60-е) годы. Большинство настоящих строителей уже давно того....
Вклад оставшихся "строителей" заключается в основном в годах времени потарченного в очередях за синими курями да проникновением величием страны, любуясь поцелуями взасос Леонида Илльича по телевизору....



Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:39

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове . За перше пiврiччя 18 року ЗВР зменшились на $830млн. Краiна вiддавала попереднi борги ,при цьому на сезонному укрiпленнI гривнI НБУ вiдкупив $1265млн.якI всI навеснI фактично I вiддав .Та коли струмок пересохнув на внутрiшньому ринку ,де брати валюту на осiннI виплати по боргам? З МВФ ще не все зрозумiло i чи будуть тi кошти , бо залишилось трохи бiльше 1.5 мiсяцI коли треба розрахуватись. З ЗВР тягнути? але ж не весь об’€м, бо й так там небагато Як ми бачимо по графiку на якому чiтко видно змiну курса НБУ сходинками вгору на яких тiльки при русI вниз НБУ зможе вiдбирати валюту з МБ, що не дасть курсу доляра впасти нижче , з цього можемо зробити висновок на подальшi дii регулятора , що коливання тепер будуть частiшi , бо тiльки в такому разI € нагода пiсля хвилI вгору на зниженнI щось та й викупити в резерви ..Така моя думка.

*Відправлено з Чату

Це був би найкращий варіант для поповнення ЗВР,але поки що ми таку тактику не бачимо.
НБУ вже два рази продавав по 26.50,але для купівлі чекав курсів не вище 26.25.
Чому в п"ятницю не захотів купувати по 26.32?
Більш чітка картинка дій НБУ вималюється пізніше.
Показательной в этом плане является ситуация прошлого четверга на торгах, когда НБУ вначале сбил ажиотаж на рынке продажей доллара на пике цен в пределах около 26,50 гривен, чем спровоцировал его сброс крупными экспортерами на опасениях дальнейшего падения курса. А затем — сам же и откупил часть сформировавшегося за счет продаж экспортеров излишка доллара через Matching, но уже значительно дешевле — в пределах 26,37 гривен. Фактически своими действиями НБУ не только развернул рынок в нужную ему сторону, но и прилично заработал. В пятницу ситуация для регулятора была более благоприятной и он скупил до $10 .Всего за неделю, по расчетам, за счет интервенций по единому курсу, запросов лучшего курса и работу через Matching, Нацбанк продал до $45 млн и откупил до $40 млн. Основную публичную форму работы на межбанке — валютный аукцион — НБУ не использовал.
Перес де Куэльяр
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