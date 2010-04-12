Додано: Нед 08 лип, 2018 23:55

ЛАД написав: 1. Вы где-то встречали анализ результатов выборов по возрастам, по социальным группам или др. параметрам кроме места жительства? Я - нет. Пока что все разговоры о бабушках, голосующих за гречку, только разговоры. Точно такие же разговоры идут о студентах (и не только), митингующих за 100 грн. Всё это, действительно, есть. Но насколько существенно это отражается на выборах?

1. Вы где-то встречали анализ результатов выборов по возрастам, по социальным группам или др. параметрам кроме места жительства? Я - нет. Пока что все разговоры о бабушках, голосующих за гречку, только разговоры. Точно такие же разговоры идут о студентах (и не только), митингующих за 100 грн. Всё это, действительно, есть. Но насколько существенно это отражается на выборах?

ЛАД написав: 2. Эти поколения "маразматиков", как правильно написал antey1969, построили всё, чем мы все пользуемся и сегодня. А, простите, что построило нынешнее поколение немаразматиков? Можете, привести хоть один серьёзный пример? Кроме собственных коттеджей, часто напоминающих дворцы?

И этим немаразматикам по 5 голосов?

2. Эти поколения "маразматиков", как правильно написал, построили всё, чем мы все пользуемся и сегодня. А, простите, что построило нынешнее поколение немаразматиков? Можете, привести хоть один серьёзный пример? Кроме собственных коттеджей, часто напоминающих дворцы?И этим немаразматикам по 5 голосов?

ЛАД написав: Имущественный ценз в истории встречался. Но нельзя переносить опыт древнегреческих городов-полисов один к одному в современность.

Поиск лёгких и простых решений практически никогда не помогает решить проблему. Имущественный ценз в истории встречался. Но нельзя переносить опыт древнегреческих городов-полисов один к одному в современность.Поиск лёгких и простых решений практически никогда не помогает решить проблему.

В открытых источниках такую информацию не видел но судя по тому что куча организаций по соц.опросам с выборкой в несколько тыс.человек дают результат совпадающий с фактическим результатом с точностью до десятых процента такая информация есть. И кем надо используется.Все же очень просто. Надо просто выяснить что хочет услышать конкретная социальная группа и ей это пообещать."Я дам вам все !"Исполнять обещенное или тем более спрашивать о исполнении у нас не принято.Справедливости ради, основной промышленный потенциал страны был построен в довоенные и послевоенные (40-60-е) годы. Большинство настоящих строителей уже давно того....Вклад оставшихся "строителей" заключается в основном в годах времени потарченного в очередях за синими курями да проникновением величием страны, любуясь поцелуями взасос Леонида Илльича по телевизору.Я собственно что хотел сказать.Есть такая поговорка: "Глупо продолжать делать тоже самое что и 5 и 10 лет назад и ожидать что в вашей жизни что-то поменяется".Текущая выборная система породила то что она породила.Если посмотреть правде в глаза то именно существующий электорат (среди которого большинство откровенно нищего населения) и выбрал лоснящихся олигархов-миллиардеров себе в правители.С соответствующим результатом.Нелепо но факт.Исторически выборные системы были разными.Но всеобщее выборное право получило распостранение только около ста лет назад.Многие столетия до этого ничего подобного не было. Голоса были у воинов у купцов у старейшин (в разные периоды и в разных странах -по своему). Но общее одно -голосовали адекватные члены общества, понимающие что они делают. Необразованному люду, неумеющему находить выход в простейших жизненных ситуациях никто голос не давал.Сделайте в школе выборы среди учеников, что и как они должны учить, в результате демократических выборов школу сожгут нафиг и все пойдут на пенную вечеринку.Или в армии. Пусть простым большинством голосующих солдаты выбирают себе командиров и систему подготовки. Сомневаетесь что в результате существующих командиров пристрелят, оружие распродадут налево а на полученные деньги разбредутся пить пиво по кабакам ?Вот тоже самое у нас происходит в масштабах страны.