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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5382538353845385>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:44

2620/2628 пока так город спит
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:50

  сірий написав:Ну что,господа, сегодня вниз в теплые июльские долины. :wink:
На этой неделе Нацбанку придется снова гасить ситуативные курсовые колебания, выходя с покупкой/продажей валюты на торги. Присутствовать на межбанке НБУ предпочтет в менее публичных форматах: в «анонимном» через Matching и через интервенции по запросу лучшего курса. Особого излишка валюты на торгах в этот период не ожидаем. Основную часть предложения будет поглощать сам рынок, что не позволит НБУ активно скупать валюту.Регулятор сможет выкупить не более $30-45 млн за весь этот период и то — в течении одного, максимум, двух дней. Все остальные дни Нацбанку придется либо просто наблюдать со стороны за происходящим на межбанке, либо даже продавать доллар при ситуативных взлетах курса.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:08

  Перес де Куэльяр написав:
  сірий написав:Ну что,господа, сегодня вниз в теплые июльские долины. :wink:
На этой неделе Нацбанку придется снова гасить ситуативные курсовые колебания, выходя с покупкой/продажей валюты на торги. Присутствовать на межбанке НБУ предпочтет в менее публичных форматах: в «анонимном» через Matching и через интервенции по запросу лучшего курса. Особого излишка валюты на торгах в этот период не ожидаем. Основную часть предложения будет поглощать сам рынок, что не позволит НБУ активно скупать валюту.Регулятор сможет выкупить не более $30-45 млн за весь этот период и то — в течении одного, максимум, двух дней. Все остальные дни Нацбанку придется либо просто наблюдать со стороны за происходящим на межбанке, либо даже продавать доллар при ситуативных взлетах курса.

Либо продавать, либо покупать, либо наблюдать со стороны. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:11

На этой неделе Минфин будет погашать двухлетки ОВГЗ в гривне на 2,3 млрд , и 100 млн.дол.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:12

  antikkristall написав:Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь :)

Ну, блок ст. №6 ЗАЭС пустили в 1995-м, блок ст.№4 РАЭС и блок ст.2 ХАЭС - в 2004-м. По тепловым станциям множество блоков модернизировано путем реконструкции ТГ и котлов (замена оборудования, перевод на газовые угли и т.п.). Появились утилизационные установки на меткомбинатах и ЭС с использованием биомассы (щепа, пеллеты и т.д.) в городах (тот же Переяслав-Хм. Киевской области). Але то таке...
Харьковские начинают день следующим образом: $ 26.21/26.26
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
slot
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:23

Re: Валютный рынок в контексте

Сьогодні набуло чинності рішення ЄС про надання Україні €1 млрд фіндопомоги
https://day.kyiv.ua/uk/news/090718-sogo ... indopomogy
lusoy
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:29

  lusoy написав:Сьогодні набуло чинності рішення ЄС про надання Україні €1 млрд фіндопомоги
https://day.kyiv.ua/uk/news/090718-sogo ... indopomogy

Ну и что?
Далі, за процедурою уряд України і Єврокомісія повинні підписати меморандум про порозуміння щодо умов надання позик макрофінансової допомоги. Досягнуті домовленості ще повинна ратифікувати Верховна Рада України.

Серед таких умов європейська сторона висуває продовження політичних та економічних реформ в Україні, утвердження демократії, верховенства права, прав людини, а також боротьбу з корупцією, включаючи створення Вищого антикорупційного суду.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:29

  lusoy написав:Сьогодні набуло чинності рішення ЄС про надання Україні €1 млрд фіндопомоги
https://day.kyiv.ua/uk/news/090718-sogo ... indopomogy


Там самое главное МЕМОРАНДУМ с условиями который еще не подписан, так вот самое интересное будет в условиях.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:44

  tea написав:
  sinus написав:Как-то не до футбола сейчас...))))

Чому?Ви не вболівали за Хорватію?


Нет.
Я, например, вообще не смотрю этот чемпионат.
sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:54

Re: Валютный рынок в контексте

  es77 написав:Если посмотреть правде в глаза то именно существующий электорат (среди которого большинство откровенно нищего населения) и выбрал лоснящихся олигархов-миллиардеров себе в правители.
С соответствующим результатом.

Если еще пристальнее посмотреть правде в глаза, то увидим, что если ограничить право выбора лоснящимися олигархами-миллиардерами, они с удовольствием выберут сами себя.
Предлагаю дать право голосовать только таксистам и парикмахерам :)
Сибарит
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