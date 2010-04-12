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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 лип, 2018 08:44
2620/2628 пока так город спит
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Пон 09 лип, 2018 08:50
На этой неделе Нацбанку придется снова гасить ситуативные курсовые колебания, выходя с покупкой/продажей валюты на торги. Присутствовать на межбанке НБУ предпочтет в менее публичных форматах: в «анонимном» через Matching и через интервенции по запросу лучшего курса. Особого излишка валюты на торгах в этот период не ожидаем. Основную часть предложения будет поглощать сам рынок, что не позволит НБУ активно скупать валюту.Регулятор сможет выкупить не более $30-45 млн за весь этот период и то — в течении одного, максимум, двух дней. Все остальные дни Нацбанку придется либо просто наблюдать со стороны за происходящим на межбанке, либо даже продавать доллар при ситуативных взлетах курса.
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:08
Либо продавать, либо покупать, либо наблюдать со стороны.
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:11
На этой неделе Минфин будет погашать двухлетки ОВГЗ в гривне на 2,3 млрд , и 100 млн.дол.
Живите своим умом!
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:12
Ну, блок ст. №6 ЗАЭС пустили в 1995-м, блок ст.№4 РАЭС и блок ст.2 ХАЭС - в 2004-м. По тепловым станциям множество блоков модернизировано путем реконструкции ТГ и котлов (замена оборудования, перевод на газовые угли и т.п.). Появились утилизационные установки на меткомбинатах и ЭС с использованием биомассы (щепа, пеллеты и т.д.) в городах (тот же Переяслав-Хм. Киевской области). Але то таке...
Харьковские начинают день следующим образом: $ 26.21/26.26
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:23
Re: Валютный рынок в контексте
Сьогодні набуло чинності рішення ЄС про надання Україні €1 млрд фіндопомоги
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:29
Ну и что?
Далі, за процедурою уряд України і Єврокомісія повинні підписати меморандум про порозуміння щодо умов надання позик макрофінансової допомоги. Досягнуті домовленості ще повинна ратифікувати Верховна Рада України.
Серед таких умов європейська сторона висуває продовження політичних та економічних реформ в Україні, утвердження демократії, верховенства права, прав людини, а також боротьбу з корупцією, включаючи створення Вищого антикорупційного суду.
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:29
Там самое главное МЕМОРАНДУМ с условиями который еще не подписан, так вот самое интересное будет в условиях.
Живите своим умом!
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:44
Додано: Пон 09 лип, 2018 09:54
Re: Валютный рынок в контексте
Если еще пристальнее посмотреть правде в глаза, то увидим, что если ограничить право выбора лоснящимися олигархами-миллиардерами, они с удовольствием выберут сами себя.
Предлагаю дать право голосовать только таксистам и парикмахерам
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