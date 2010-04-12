antikkristall написав:Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь
Перес де Куэльяр написав:когда НБУ вначале сбил ажиотаж на рынке продажей доллара на пике цен в пределах около 26,50 гривен, чем спровоцировал его сброс крупными экспортерами на опасениях дальнейшего падения курса. А затем — сам же и откупил часть сформировавшегося за счет продаж экспортеров излишка доллара через Matching, но уже значительно дешевле — в пределах 26,37 гривен.