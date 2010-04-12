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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5382538353845385

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:57

  antikkristall написав:Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь :)

первая труба была построена в 1948 году.
газопровод дашава-киев
в этом году 70-ти летие
http://utg.ua/utg/about-company/history/
Востаннє редагувалось mephala в Пон 09 лип, 2018 10:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:58

  Мизантрóп написав:
  tea написав:Так Аляк хоча б складав прогнози не на основі снів
а шо Леха Пургеном был?

Ні.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:00

  Перес де Куэльяр написав:когда НБУ вначале сбил ажиотаж на рынке продажей доллара на пике цен в пределах около 26,50 гривен, чем спровоцировал его сброс крупными экспортерами на опасениях дальнейшего падения курса. А затем — сам же и откупил часть сформировавшегося за счет продаж экспортеров излишка доллара через Matching, но уже значительно дешевле — в пределах 26,37 гривен.

Дякую за інфо.
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  #<1 ... 5382538353845385
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