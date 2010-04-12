antikkristall написав:Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь
Перес де Куэльяр написав:когда НБУ вначале сбил ажиотаж на рынке продажей доллара на пике цен в пределах около 26,50 гривен, чем спровоцировал его сброс крупными экспортерами на опасениях дальнейшего падения курса. А затем — сам же и откупил часть сформировавшегося за счет продаж экспортеров излишка доллара через Matching, но уже значительно дешевле — в пределах 26,37 гривен.
antikkristall написав:Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь
antikkristall написав:Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь
Ну, блок ст. №6 ЗАЭС пустили в 1995-м, блок ст.№4 РАЭС и блок ст.2 ХАЭС - в 2004-м. По тепловым станциям множество блоков модернизировано путем реконструкции ТГ и котлов (замена оборудования, перевод на газовые угли и т.п.). Появились утилизационные установки на меткомбинатах и ЭС с использованием биомассы (щепа, пеллеты и т.д.) в городах (тот же Переяслав-Хм. Киевской области). Але то таке... Харьковские начинают день следующим образом: $ 26.21/26.26
А сами АЭС и ТЭЦ когда построили, неужели после 1991 года
За минулий тиждень НБУ продав трохи бiльше нiж вiдкупив, то зараз побачимо зайде нижче нiж 26.2327 ,це були попереднI низи , чи вже сьогоднI почне вiдкупати на 26.27 та вийде на позитивне сальдо iнтервенцiй на МБ.
antikkristall написав:Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь
Ну и что? Когда пошли серьезные обьемы транзита в Европу?
если "ну и что" то тогда четко ставте вопрос что интересует а не я должен в угадайку играть. а то у вас вопрос один круче другого - "когда были постоены украинская ГТС" или "Когда пошли серьезные обьемы транзита в Европу". Прямо образец четкости.
За минулий тиждень НБУ продав трохи бiльше нiж вiдкупив, то зараз побачимо зайде нижче нiж 26.2327 ,це були попереднI низи , чи вже сьогоднI почне вiдкупати на 26.27 та вийде на позитивне сальдо iнтервенцiй на МБ.