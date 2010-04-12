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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53845385538653875388>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:55

odessit2007 Это на 7 км такой курс?
sowhat
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:04

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Дякую за інфо.

За минулий тиждень НБУ продав трохи бiльше нiж вiдкупив, то зараз побачимо зайде нижче нiж 26.2327 ,це були попереднI низи , чи вже сьогоднI почне вiдкупати на 26.27 та вийде на позитивне сальдо iнтервенцiй на МБ.

*Відправлено з Чату

А де Ви берете інфо?Бо на сайті НБУ ше немає.
Якщо чотири дні курс на МБ зростав ,по логіці НБУ тільки спостерігав, та малими порціями заливав валюту ,а відкупляти почав тільки в четвер ,та п"ятницю ,де наколядував до $40млн. ,а інтервенцій зробив до $45млн.,то нескладно вирахувати за тиждень.Інформація є в публічному доступі скрізь потрохи .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:12

  slot написав:
  antikkristall написав:Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь :)

Ну, блок ст. №6 ЗАЭС пустили в 1995-м, блок ст.№4 РАЭС и блок ст.2 ХАЭС - в 2004-м. По тепловым станциям множество блоков модернизировано путем реконструкции ТГ и котлов (замена оборудования, перевод на газовые угли и т.п.). Появились утилизационные установки на меткомбинатах и ЭС с использованием биомассы (щепа, пеллеты и т.д.) в городах (тот же Переяслав-Хм. Киевской области). Але то таке...
Харьковские начинают день следующим образом: $ 26.21/26.26


Вам известно слово- инфраструктура? Запустить, что у нас практикуется, можно всё, что угодно.Запустить энергоблок.... Вам рассказать, что необходимо построить, что бы он работал, а не был "запущен"?
биомассы..утилизационные установки.. Разработка Украины? Производство Украины? Разве что биомассы...

За доллар не стоит беспокоится. Тут мелькали сообщения о перекупленности. в 2014. С запасом. Ибо ежели валюта страны-ахресора на которую весь мир экономически ополчился, мы покупаем дороже чем до 2014 года. Что говорить о нас, когда весь мир за нас. Нальют, ежели зерно-металлисты наши слабину дадут. Так шо нарисуют рынку то что надо.
БлиН, научился у Либо тролить. Опять в бан. НО водки и печени не хватает читать, что счас происходит.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:33

  tea написав:Ще повернусь до ось цього документу НБУ.
http://www.dsnews.ua/economics/nbu-prog ... 2018132000
В ньому без траншів МВФ,але якщо не впаде ціна на метали,ЗВР на кінець року складатимуть 15.4 млрд.
Але є одне але.Цей документ був створений в 1 кварталі,тобто до 1 квітня.Впевнений,що НБУ планував за літо викупити не менше,ніж минулого літа.По факту виходить,що за червень-18 купили менше 15 млн.дол.,хоча за червень-17 купили аж 300 млн.
Тому ці плани слід би підкорегувати в гіршу сторону,що і зробить НБУ 12 липня.
Чому 12 липня?Бо тоді вже стане відомо - проголосувала ВР за поправку до АКС чи ні.
П.С.В документах НБУ 2 і 3 сторінку прочитайте "шевелячи губами".Там сценарії розвитку і дії НБУ.


Кстати насколько помнится
"Нацбанк не дает прогноз по курсу гривни", - Смолий
https://censor.net.ua/news/3048848/nats ... ni_smoliyi
Мы в своем инфляционном отчете и прогнозах в конце января изменили прогноз инфляции, мы ожидаем снижение ее до знакового уровня в 2019 году. То, что касается курса валют: мы сегодня живем в режиме плавающего курсообразования,

То же самое говорила и его папередница (прогнозы инфляции - да, прогнозы курса - нет).

Поэтому врядли от НБУ будет внесение конкретики в те цифры, что поданы в той статье, (типо "внутренний документ НБУ"), непонятно откуда взявшейся. Хотя многие вещи там действительно выглядят правдоподобно. Если это внутренний документ нбу - то он таковым и останется.

А насчет 12 июля- так это не от зависимости от Рады появилась дата, а это плановое заседание по ставке. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=23282925 :)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:38

  tea написав:
  sinus написав:
  tea написав:Вибачте,дійсно забув написати,що Вам снився і курс 27.60.
А останні два дні що снилось?
Хто стане чемпіоном світу з футболу?

Как-то не до футбола сейчас...))))

Чому?Ви не вболівали за Хорватію?


Хорвати проживали на території сучасної зах. України і
сучасне українське населення Галичини і Волині, не є прихідцями на цій території, але автохтонними потомками білих хорватів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%82%D0%B8
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:39

  Перес де Куэльяр написав:Інформація є в публічному доступі скрізь потрохи .


На сайті Мінфіну іноді знаходжу,але там інфо виглядає приблизно так:"За нашими підрахунками,НБУ викупив приблизно 10 млн.дол."
Тобто,інформаціє не є точною.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:40

  pesikot написав:
  sinus написав:Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.

"в сентябре 30, под НГ 35" и "бомбардировки".
Да если будут бомбардировки, то курс гривна-доллар - это самое последнее, что будет волновать всех


Всех будет волновать курс картошки и тушонки. Типа: банка тушонки = два рожка патронов.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:40

  Alex2007 написав:


Кстати насколько помнится
"Нацбанк не дает прогноз по курсу гривни", - Смолий
https://censor.net.ua/news/3048848/nats ... ni_smoliyi

Так то ж виплив внутрішній документ,не для загалу.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:42

  Эвген написав:.......
За доллар не стоит беспокоится. Тут мелькали сообщения о перекупленности. в 2014. С запасом. Ибо ежели валюта страны-ахресора на которую весь мир экономически ополчился, мы покупаем дороже чем до 2014 года. Что говорить о нас, когда весь мир за нас. Нальют, ежели зерно-металлисты наши слабину дадут. Так шо нарисуют рынку то что надо.
........

За доллар, действительно, беспокоиться не стоит. :)
А вот за гривню можно. Нальют или нет пока что большой вопрос. И когда нальют и на каких условиях.
Весь мир за нас, но больше морально, а вот с финансами напряг.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:42

  KirillT8 написав:
  pesikot написав:
  sinus написав:Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.

"в сентябре 30, под НГ 35" и "бомбардировки".
Да если будут бомбардировки, то курс гривна-доллар - это самое последнее, что будет волновать всех


Всех будет волновать курс картошки и тушонки. Типа: банка тушонки = два рожка патронов.

Хлопці,та досить вже цитувати сни Олександра Григоровича. :mrgreen:
Пургену колись 115 наснилось.
Та й Олександру Григоровичу взимку більші курси наснились,нижче кину.
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