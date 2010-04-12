За минулий тиждень НБУ продав трохи бiльше нiж вiдкупив, то зараз побачимо зайде нижче нiж 26.2327 ,це були попереднI низи , чи вже сьогоднI почне вiдкупати на 26.27 та вийде на позитивне сальдо iнтервенцiй на МБ.
Якщо чотири дні курс на МБ зростав ,по логіці НБУ тільки спостерігав, та малими порціями заливав валюту ,а відкупляти почав тільки в четвер ,та п"ятницю ,де наколядував до $40млн. ,а інтервенцій зробив до $45млн.,то нескладно вирахувати за тиждень.Інформація є в публічному доступі скрізь потрохи .
antikkristall написав:Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь
Ну, блок ст. №6 ЗАЭС пустили в 1995-м, блок ст.№4 РАЭС и блок ст.2 ХАЭС - в 2004-м. По тепловым станциям множество блоков модернизировано путем реконструкции ТГ и котлов (замена оборудования, перевод на газовые угли и т.п.). Появились утилизационные установки на меткомбинатах и ЭС с использованием биомассы (щепа, пеллеты и т.д.) в городах (тот же Переяслав-Хм. Киевской области). Але то таке... Харьковские начинают день следующим образом: $ 26.21/26.26
Вам известно слово- инфраструктура? Запустить, что у нас практикуется, можно всё, что угодно.Запустить энергоблок.... Вам рассказать, что необходимо построить, что бы он работал, а не был "запущен"? биомассы..утилизационные установки.. Разработка Украины? Производство Украины? Разве что биомассы...
За доллар не стоит беспокоится. Тут мелькали сообщения о перекупленности. в 2014. С запасом. Ибо ежели валюта страны-ахресора на которую весь мир экономически ополчился, мы покупаем дороже чем до 2014 года. Что говорить о нас, когда весь мир за нас. Нальют, ежели зерно-металлисты наши слабину дадут. Так шо нарисуют рынку то что надо. БлиН, научился у Либо тролить. Опять в бан. НО водки и печени не хватает читать, что счас происходит.
tea написав:Ще повернусь до ось цього документу НБУ. http://www.dsnews.ua/economics/nbu-prog ... 2018132000 В ньому без траншів МВФ,але якщо не впаде ціна на метали,ЗВР на кінець року складатимуть 15.4 млрд. Але є одне але.Цей документ був створений в 1 кварталі,тобто до 1 квітня.Впевнений,що НБУ планував за літо викупити не менше,ніж минулого літа.По факту виходить,що за червень-18 купили менше 15 млн.дол.,хоча за червень-17 купили аж 300 млн. Тому ці плани слід би підкорегувати в гіршу сторону,що і зробить НБУ 12 липня. Чому 12 липня?Бо тоді вже стане відомо - проголосувала ВР за поправку до АКС чи ні. П.С.В документах НБУ 2 і 3 сторінку прочитайте "шевелячи губами".Там сценарії розвитку і дії НБУ.
Мы в своем инфляционном отчете и прогнозах в конце января изменили прогноз инфляции, мы ожидаем снижение ее до знакового уровня в 2019 году. То, что касается курса валют: мы сегодня живем в режиме плавающего курсообразования,
То же самое говорила и его папередница (прогнозы инфляции - да, прогнозы курса - нет).
Поэтому врядли от НБУ будет внесение конкретики в те цифры, что поданы в той статье, (типо "внутренний документ НБУ"), непонятно откуда взявшейся. Хотя многие вещи там действительно выглядят правдоподобно. Если это внутренний документ нбу - то он таковым и останется.
Эвген написав:....... За доллар не стоит беспокоится. Тут мелькали сообщения о перекупленности. в 2014. С запасом. Ибо ежели валюта страны-ахресора на которую весь мир экономически ополчился, мы покупаем дороже чем до 2014 года. Что говорить о нас, когда весь мир за нас. Нальют, ежели зерно-металлисты наши слабину дадут. Так шо нарисуют рынку то что надо. ........
За доллар, действительно, беспокоиться не стоит. А вот за гривню можно. Нальют или нет пока что большой вопрос. И когда нальют и на каких условиях. Весь мир за нас, но больше морально, а вот с финансами напряг.