Додано: Пон 09 лип, 2018 12:12

slot написав: antikkristall написав: Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь Интересно а когда были постоены украинская ГТС, все АЭС, Моторсич и т.д., а многоквартирные дома, в которых сегодня проживает большинство населения крупных городов, наверное в перерывах между поцелуями...так что лучше не пишите чушь

Ну, блок ст. №6 ЗАЭС пустили в 1995-м, блок ст.№4 РАЭС и блок ст.2 ХАЭС - в 2004-м. По тепловым станциям множество блоков модернизировано путем реконструкции ТГ и котлов (замена оборудования, перевод на газовые угли и т.п.). Появились утилизационные установки на меткомбинатах и ЭС с использованием биомассы (щепа, пеллеты и т.д.) в городах (тот же Переяслав-Хм. Киевской области). Але то таке...

Харьковские начинают день следующим образом: $ 26.21/26.26 Ну, блок ст. №6 ЗАЭС пустили в 1995-м, блок ст.№4 РАЭС и блок ст.2 ХАЭС - в 2004-м. По тепловым станциям множество блоков модернизировано путем реконструкции ТГ и котлов (замена оборудования, перевод на газовые угли и т.п.). Появились утилизационные установки на меткомбинатах и ЭС с использованием биомассы (щепа, пеллеты и т.д.) в городах (тот же Переяслав-Хм. Киевской области). Але то таке...Харьковские начинают день следующим образом: $ 26.21/26.26

Вам известно слово- инфраструктура? Запустить, что у нас практикуется, можно всё, что угодно.Запустить энергоблок.... Вам рассказать, что необходимо построить, что бы он работал, а не был "запущен"?биомассы..утилизационные установки.. Разработка Украины? Производство Украины? Разве что биомассы...За доллар не стоит беспокоится. Тут мелькали сообщения о перекупленности. в 2014. С запасом. Ибо ежели валюта страны-ахресора на которую весь мир экономически ополчился, мы покупаем дороже чем до 2014 года. Что говорить о нас, когда весь мир за нас. Нальют, ежели зерно-металлисты наши слабину дадут. Так шо нарисуют рынку то что надо.БлиН, научился у Либо тролить. Опять в бан. НО водки и печени не хватает читать, что счас происходит.