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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5385538653875388>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:45

  sinus написав:
  KIM30 написав:
  sinus написав:Ждём!Сейчас пассажиров высадить и резко на справедливую цифру 30+,а летом ниже 28 не будет,как вам многоходовочка?

мріяти можна по-різному, особливо якшо профукав момент.

Не считаю,что профукал, еще не вечер.

Олександру Григоровичу в ніч з 27 на 28 січня наснилось,що в лютому буде 30+,а влітку,тобто зараз,нижче 28 не буде. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:45

  KirillT8 написав:
  pesikot написав:
  sinus написав:Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.

"в сентябре 30, под НГ 35" и "бомбардировки".
Да если будут бомбардировки, то курс гривна-доллар - это самое последнее, что будет волновать всех


Всех будет волновать курс картошки и тушонки. Типа: банка тушонки = два рожка патронов.


Ммм... Где Вас "экономике" учили? 2 рожка на 1-го носителя 1-ой банки тушенки???
2 патрона, учитывая, что срок годности 2-х товаров одинаков.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:49

  Перес де Куэльяр написав:.........
Показательной в этом плане является ситуация прошлого четверга на торгах, когда НБУ вначале сбил ажиотаж на рынке продажей доллара на пике цен в пределах около 26,50 гривен, чем спровоцировал его сброс крупными экспортерами на опасениях дальнейшего падения курса. А затем — сам же и откупил часть сформировавшегося за счет продаж экспортеров излишка доллара через Matching, но уже значительно дешевле — в пределах 26,37 гривен. Фактически своими действиями НБУ не только развернул рынок в нужную ему сторону, но и прилично заработал. В пятницу ситуация для регулятора была более благоприятной и он скупил до $10 .Всего за неделю, по расчетам, за счет интервенций по единому курсу, запросов лучшего курса и работу через Matching, Нацбанк продал до $45 млн и откупил до $40 млн. Основную публичную форму работы на межбанке — валютный аукцион — НБУ не использовал.

Спасибо за пост. + поставил.
Одна просьба. Если Вы что-то цитируете, давайте, пожалуйста, ссылку. (Я не конкретно об этом посте - возможно, это чисто Ваши мысли).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:50

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Пургену колись 115 наснилось.


Оказалось потом что во сне точку не заметил между 11 и 5. :mrgreen:

Ему потом и в 15, и 16 году постоянно мерещилось 30 или 32. :D А кто-то ведь слушал его и покупал дорого.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:51

  ЛАД написав:
  Эвген написав:.......
За доллар не стоит беспокоится. Тут мелькали сообщения о перекупленности. в 2014. С запасом. Ибо ежели валюта страны-ахресора на которую весь мир экономически ополчился, мы покупаем дороже чем до 2014 года. Что говорить о нас, когда весь мир за нас. Нальют, ежели зерно-металлисты наши слабину дадут. Так шо нарисуют рынку то что надо.
........

За доллар, действительно, беспокоиться не стоит. :)
А вот за гривню можно. Нальют или нет пока что большой вопрос. И когда нальют и на каких условиях.
Весь мир за нас, но больше морально, а вот с финансами напряг.


На каких условиях- таки да, одно ноу-хау Яйценюка о пролонгации чего стоит. Потому и нальют, потому что контроль ГАРАНТирован.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:59

Ещё к вопросу об инфляции.
Эксперты прогнозируют подорожание свиного мяса до конца года. Об этом сообщила доктор экономических наук Ольга Боднар из Института аграрной экономики.

"Есть основания ожидать дальнейшего роста цен на свинину в 2018 г., который до декабря, по нашим оценкам, может составить до 10%", – сказала она.

По словам О.Боднар, в 2017 г. на ценовую динамику внутреннего рынка негативно повлияло увеличение объемов экспорта мяса свиней, а его в значительной степени обусловил заметный рост экспортных цен – на 32%. ....

https://www.minprom.ua/news/245654.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:18

И по газу:
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 55,4%, или на 4119,15 млн куб. м, до 11 554,31 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки. Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз".

С начала июля в ПХГ было закачано 319,48 млн куб. м газа.

Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала июля составил 45,64 млн куб. м.

По состоянию на 7 июля в ПХГ находилось 11 554,31 млн куб. м газа, что на 2,7%, или на 323,89 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (11 878,2 млн куб. м).
.............
Как сообщалось, Украина намерена закачать в ПХГ 17 млрд куб. м природного газа к началу отопительного сезона 2018-2019 годов.

Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7435,16 млн куб. м газа.

https://www.minprom.ua/news/245662.html
Таким образом, осталось закачать примерно 5,5 млрд. кубов примерно за 3 месяца, т.е. среднесуточный объем должен быть больше, чем сейчас процентов на 20-30 и составить 55-60 млн.кубов. Те. на закупку газа для закачки придётся тратить примерно 0,5 млрд. долл. в месяц. + закупка на текущий расход газа - не знаю цифру, может, кто подскажет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:27

Сегодня интересно получается.
МБ упал на 6 коп. (по нынешним временам вполне заметно), а нал падать не хочет. Гагарин даже на 2 коп. подрос по обеим позициям - 26,22/26,27.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:36

ЛАД

Киев $ /.22 - /.23, есть в наличии
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:43

В готiвки € звикання до вищого курсу доляра , про що писав ранiше , МБ фактично зрiвнявся з ЧР , то мабуть завтра безготiвковий пiде вгору .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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