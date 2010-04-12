Перес де Куэльяр написав:

.........Показательной в этом плане является ситуация прошлого четверга на торгах, когда НБУ вначале сбил ажиотаж на рынке продажей доллара на пике цен в пределах окологривен, чем спровоцировал его сброс крупными экспортерами на опасениях дальнейшего падения курса. А затем — сам же и откупил часть сформировавшегося за счет продаж экспортеров излишка доллара через Matching, но уже значительно дешевле — в пределахгривен. Фактически своими действиями НБУ не только развернул рынок в нужную ему сторону, но и прилично заработал. В пятницу ситуация для регулятора была более благоприятной и он скупил до $10 .Всего за неделю, по расчетам, за счет интервенций по единому курсу, запросов лучшего курса и работу через Matching, Нацбанк продал до $45 млн и откупил до $40 млн. Основную публичную форму работы на межбанке — валютный аукцион — НБУ не использовал.