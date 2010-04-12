Перес де Куэльяр написав:......... Показательной в этом плане является ситуация прошлого четверга на торгах, когда НБУ вначале сбил ажиотаж на рынке продажей доллара на пике цен в пределах около 26,50 гривен, чем спровоцировал его сброс крупными экспортерами на опасениях дальнейшего падения курса. А затем — сам же и откупил часть сформировавшегося за счет продаж экспортеров излишка доллара через Matching, но уже значительно дешевле — в пределах 26,37 гривен. Фактически своими действиями НБУ не только развернул рынок в нужную ему сторону, но и прилично заработал. В пятницу ситуация для регулятора была более благоприятной и он скупил до $10 .Всего за неделю, по расчетам, за счет интервенций по единому курсу, запросов лучшего курса и работу через Matching, Нацбанк продал до $45 млн и откупил до $40 млн. Основную публичную форму работы на межбанке — валютный аукцион — НБУ не использовал.
Спасибо за пост. + поставил. Одна просьба. Если Вы что-то цитируете, давайте, пожалуйста, ссылку. (Я не конкретно об этом посте - возможно, это чисто Ваши мысли).
Эвген написав:....... За доллар не стоит беспокоится. Тут мелькали сообщения о перекупленности. в 2014. С запасом. Ибо ежели валюта страны-ахресора на которую весь мир экономически ополчился, мы покупаем дороже чем до 2014 года. Что говорить о нас, когда весь мир за нас. Нальют, ежели зерно-металлисты наши слабину дадут. Так шо нарисуют рынку то что надо. ........
За доллар, действительно, беспокоиться не стоит. А вот за гривню можно. Нальют или нет пока что большой вопрос. И когда нальют и на каких условиях. Весь мир за нас, но больше морально, а вот с финансами напряг.
На каких условиях- таки да, одно ноу-хау Яйценюка о пролонгации чего стоит. Потому и нальют, потому что контроль ГАРАНТирован.
Эксперты прогнозируют подорожание свиного мяса до конца года. Об этом сообщила доктор экономических наук Ольга Боднар из Института аграрной экономики.
"Есть основания ожидать дальнейшего роста цен на свинину в 2018 г., который до декабря, по нашим оценкам, может составить до 10%", – сказала она.
По словам О.Боднар, в 2017 г. на ценовую динамику внутреннего рынка негативно повлияло увеличение объемов экспорта мяса свиней, а его в значительной степени обусловил заметный рост экспортных цен – на 32%. ....
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 55,4%, или на 4119,15 млн куб. м, до 11 554,31 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки. Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз".
С начала июля в ПХГ было закачано 319,48 млн куб. м газа.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала июля составил 45,64 млн куб. м.
По состоянию на 7 июля в ПХГ находилось 11 554,31 млн куб. м газа, что на 2,7%, или на 323,89 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (11 878,2 млн куб. м). ............. Как сообщалось, Украина намерена закачать в ПХГ 17 млрд куб. м природного газа к началу отопительного сезона 2018-2019 годов.
Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7435,16 млн куб. м газа.
https://www.minprom.ua/news/245662.html Таким образом, осталось закачать примерно 5,5 млрд. кубов примерно за 3 месяца, т.е. среднесуточный объем должен быть больше, чем сейчас процентов на 20-30 и составить 55-60 млн.кубов. Те. на закупку газа для закачки придётся тратить примерно 0,5 млрд. долл. в месяц. + закупка на текущий расход газа - не знаю цифру, может, кто подскажет?