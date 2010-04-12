Якщо поглянути графiк середньозважений курс МБ за три тижнi , та подивитись iнтервал коливань по вершинах ,та низинах,то цикл по протяжностI мiж хвилями йде тижневим,тобто можемо уявити,що завтра -пiслязавтра повинна бути змiна руху на зростання безготiвкового доляра,
Украина по итогам первого полугодия 2018 года импортировала 11,8 млн тонн угля каменного и антрацита – на 40,7% (3,2 млн тонн) больше в сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Стоимость импортного угля составила $1,5 млрд, что почти на 22% больше, чем $1,2 млрд за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС), передает Интерфакс-Украина.
Больше всего угля закуплено у РФ – на $962,7 млн (доля в импорте — 62,9%), США – на $483,9 млн (31,6%), Канады – на $48,4 млн (3,2%), других стран – на $36 млн (2,4%). .............. Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (573,9 тыс. тонн) в сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из РФ планируется импортировать 4,8 млн тонн (+29,6% к 2017-му), США – 664 тыс. тонн (+47,7%), ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%)
... Всего в январе-мае южноафриканский экспорт угля был на уровне 33,2 млн тонн, при снижении на 3,1 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщалось ранее, уменьшение экспорта угля из ЮАР вызвано ростом его потребления национальной энергетикой. В мае энергетический уголь из этой страны обходился в 100 долл./тонну, в июле цена на него превысила 106 долл.