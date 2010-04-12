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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5385538653875388

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:45

Mazay256 Харьков в принципе похоже, самое узкое - 26,21/26,24.
Я в основном о том, что не падает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:47

Re: Валютный рынок в контексте

приноса $ нет
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:52

  zorka написав:приноса $ нет

Доброго дня. А покупцI € ? Чи нема зовсiм руху?

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 09 лип, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:02

Перес де Куэльяр доброго дня. рух є на продаж на 3+
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:07

  zorka написав:Перес де Куэльяр доброго дня. рух є на продаж на 3+

Дякую. То висновок що при такiй роботI нема сенсу нI знижувати курс, нI пiдвищувати, тому ЧР фактично стоiть на пiдвищених рiвнях незважаючи на зниження МБ.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 09 лип, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:13

  Mazay256 написав:ЛАД

Киев $ /.22 - /.23, есть в наличии


по .20 есть и немало
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:31

Якщо поглянути графiк середньозважений курс МБ за три тижнi , та подивитись iнтервал коливань по вершинах ,та низинах,то цикл по протяжностI мiж хвилями йде тижневим,тобто можемо уявити,що завтра -пiслязавтра повинна бути змiна руху на зростання безготiвкового доляра,

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:47

Данные о закупках угля:
Украина по итогам первого полугодия 2018 года импортировала 11,8 млн тонн угля каменного и антрацита – на 40,7% (3,2 млн тонн) больше в сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Стоимость импортного угля составила $1,5 млрд, что почти на 22% больше, чем $1,2 млрд за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС), передает Интерфакс-Украина.

Больше всего угля закуплено у РФ – на $962,7 млн (доля в импорте — 62,9%), США – на $483,9 млн (31,6%), Канады – на $48,4 млн (3,2%), других стран – на $36 млн (2,4%).
..............
Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (573,9 тыс. тонн) в сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из РФ планируется импортировать 4,8 млн тонн (+29,6% к 2017-му), США – 664 тыс. тонн (+47,7%), ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%)

https://newsyou.info/ukraina-zaplatila-15-mlrd-za-importnyj-ugol
Резкое падение импорта из ЮАР легко объяснимо общим снижение импорта угля ЮАР:
... Всего в январе-мае южноафриканский экспорт угля был на уровне 33,2 млн тонн, при снижении на 3,1 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось ранее, уменьшение экспорта угля из ЮАР вызвано ростом его потребления национальной энергетикой. В мае энергетический уголь из этой страны обходился в 100 долл./тонну, в июле цена на него превысила 106 долл.

https://www.minprom.ua/news/245680.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:48

Харкiв Роза трима€ курс доляра 15/30 i знижувати не хоче .

*Відправлено з Чату з мого «огризка» ..
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 5385538653875388
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