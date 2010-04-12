|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:29
tea написав:
А у Вас є інфо - чи виходив сьогодні НБУ з купівлею.
Не для того НБУ вводил анонимные интервенции, чтобы у нас была такая информация.
Максимум, на что мы можем рассчитывать - предположения непосредственных участников торгов, основанные на характере торгов. При этом вполне могут принять за интервенцию выход независимого крупного игрока.
Теперь наш удел - недельная статистика, которая стала выходить с изрядным опозданием. Нам обидно, но это правильно. Так снижается неэкономическая составляющая влияния НБУ на рынок.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3020
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 912 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:35
Сибарит написав: tea написав:
А у Вас є інфо - чи виходив сьогодні НБУ з купівлею.
Не для того НБУ вводил анонимные интервенции, чтобы у нас была такая информация.
Максимум, на что мы можем рассчитывать - предположения непосредственных участников торгов, основанные на характере торгов. При этом вполне могут принять за интервенцию выход независимого крупного игрока.
Теперь наш удел - недельная статистика, которая стала выходить с изрядным опозданием. Нам обидно, но это правильно. Так снижается неэкономическая составляющая влияния НБУ на рынок.
Без вмешательства сегодня ...
-
Den
-
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:05
Потребительские цены в Украине в июне 2018 года второй месяц подряд остаются стабильными, с начала года их рост составил 4,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
По данным ведомства, в годовом измерении (июнь-2018 к июню-2017) инфляция замедлилась до 9,9% с 11,7% по итогам мая и 13,1% – по итогам апреля.
Базовая инфляция в июне-2018 также снизилась до нуля с 0,2% в мае и 0,6% – в апреле, а в годовом измерении составила 9% по сравнению с 9,3% по итогам мая.
Ну это еще не подняли цену на газ на 40%
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27454
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2674 раз.
- Подякували: 3943 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:22
Я чітко розумію, що це страшна ЗРАДА, але :
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по банковской системе Украины до "позитивного" со "стабильного" на фоне ожидания повышения кредитоспособности финучреждений в следующие 12-18 месяцев.
"Экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться, что будет стимулировать спрос на новые кредиты, повышать способность заемщиков обслуживать привлеченные займы. Кроме того, после того как банки признали большинство проблемных кредитов, отчисления в резервы должны снизиться, что способствует улучшению итогов деятельности финучреждений", - цитируется в обзоре Moody's заместитель вице-президента агентства Лев Дорф.
Moody's, в частности, ожидает, что в 2018 году рост экономики Украины ускорится до 3,5% с 2,5% на фоне восстановления инвестиций, что в свою очередь приведет к активизации кредитования: согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет с 7% в 2017 году.
В свою очередь, качество активов улучшится за счет улучшения их обслуживания и сокращения объема проблемных кредитов до 47% к концу 2019 года за счет реструктуризации или списания необслуживаемой задолженности.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 4801
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 3831 раз.
- Подякували: 1770 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:41
zzzzzz написав:
Потребительские цены в Украине в июне 2018 года второй месяц подряд остаются стабильными, с начала года их рост составил 4,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
По данным ведомства, в годовом измерении (июнь-2018 к июню-2017) инфляция замедлилась до 9,9% с 11,7% по итогам мая и 13,1% – по итогам апреля.
Базовая инфляция в июне-2018 также снизилась до нуля с 0,2% в мае и 0,6% – в апреле, а в годовом измерении составила 9% по сравнению с 9,3% по итогам мая.
Ну это еще не подняли цену на газ на 40%
Не буду говорить о том, что цифры Госстата по инфляции у меня вызывают большие сомнения, но снижение инфляции в летние месяцы и базовая инфляция летом около 0, у нас обычное и вполне естественное явление.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9749
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3076 раз.
- Подякували: 2865 раз.
-
- Профіль
-
1
2
4
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:43
Василь-Рівне написав:Я чітко розумію, що це страшна ЗРАДА, але :
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по банковской системе Украины до "позитивного" со "стабильного" на фоне ожидания повышения кредитоспособности финучреждений в следующие 12-18 месяцев.
.......
Moody's, в частности, ожидает, что в 2018 году рост экономики Украины ускорится до 3,5% с 2,5% на фоне восстановления инвестиций, что в свою очередь приведет к активизации кредитования: согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет с 7% в 2017 году.
В свою очередь, качество активов улучшится за счет улучшения их обслуживания и сокращения объема проблемных кредитов до 47% к концу 2019 года за счет реструктуризации или списания необслуживаемой задолженности
.
"Узнаю брата Васю!" (с)
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9749
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3076 раз.
- Подякували: 2865 раз.
-
- Профіль
-
1
2
4
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:55
es77 написав:
Пам'ятаю свого часу з Аляка гигикали аж гай гудів.
Це коли "нікому не потрібний" був по 4.6 , потім правда чомусь перестали...
Аляк по крайней мере приводил аргументы (да и этот прогноз оказался у него единственным удачным). А престарелый комедиант втирает нам про вещие сны.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 14849
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1211 раз.
- Подякували: 2146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12601
|1397494
|
|
|6303
|1335889
|
П'ят 06 лип, 2018 15:05
ЛОБ
|
|158
|241604
|
|