Додано: Пон 09 лип, 2018 18:22

Я чітко розумію, що це страшна ЗРАДА, але :



Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по банковской системе Украины до "позитивного" со "стабильного" на фоне ожидания повышения кредитоспособности финучреждений в следующие 12-18 месяцев.



"Экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться, что будет стимулировать спрос на новые кредиты, повышать способность заемщиков обслуживать привлеченные займы. Кроме того, после того как банки признали большинство проблемных кредитов, отчисления в резервы должны снизиться, что способствует улучшению итогов деятельности финучреждений", - цитируется в обзоре Moody's заместитель вице-президента агентства Лев Дорф.



Moody's, в частности, ожидает, что в 2018 году рост экономики Украины ускорится до 3,5% с 2,5% на фоне восстановления инвестиций, что в свою очередь приведет к активизации кредитования: согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет с 7% в 2017 году.



В свою очередь, качество активов улучшится за счет улучшения их обслуживания и сокращения объема проблемных кредитов до 47% к концу 2019 года за счет реструктуризации или списания необслуживаемой задолженности.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.