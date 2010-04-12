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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5387538853895390>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:29

  tea написав:А у Вас є інфо - чи виходив сьогодні НБУ з купівлею.

Не для того НБУ вводил анонимные интервенции, чтобы у нас была такая информация.
Максимум, на что мы можем рассчитывать - предположения непосредственных участников торгов, основанные на характере торгов. При этом вполне могут принять за интервенцию выход независимого крупного игрока.
Теперь наш удел - недельная статистика, которая стала выходить с изрядным опозданием. Нам обидно, но это правильно. Так снижается неэкономическая составляющая влияния НБУ на рынок.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:35

  Сибарит написав:
  tea написав:А у Вас є інфо - чи виходив сьогодні НБУ з купівлею.

Не для того НБУ вводил анонимные интервенции, чтобы у нас была такая информация.
Максимум, на что мы можем рассчитывать - предположения непосредственных участников торгов, основанные на характере торгов. При этом вполне могут принять за интервенцию выход независимого крупного игрока.
Теперь наш удел - недельная статистика, которая стала выходить с изрядным опозданием. Нам обидно, но это правильно. Так снижается неэкономическая составляющая влияния НБУ на рынок.
Без вмешательства сегодня ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:05

Потребительские цены в Украине в июне 2018 года второй месяц подряд остаются стабильными, с начала года их рост составил 4,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По данным ведомства, в годовом измерении (июнь-2018 к июню-2017) инфляция замедлилась до 9,9% с 11,7% по итогам мая и 13,1% – по итогам апреля.

Базовая инфляция в июне-2018 также снизилась до нуля с 0,2% в мае и 0,6% – в апреле, а в годовом измерении составила 9% по сравнению с 9,3% по итогам мая.


Ну это еще не подняли цену на газ на 40% :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:22

Moody's улучшило до "позитивного" прогноз по банковской сист

Я чітко розумію, що це страшна ЗРАДА, але :

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по банковской системе Украины до "позитивного" со "стабильного" на фоне ожидания повышения кредитоспособности финучреждений в следующие 12-18 месяцев.

"Экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться, что будет стимулировать спрос на новые кредиты, повышать способность заемщиков обслуживать привлеченные займы. Кроме того, после того как банки признали большинство проблемных кредитов, отчисления в резервы должны снизиться, что способствует улучшению итогов деятельности финучреждений", - цитируется в обзоре Moody's заместитель вице-президента агентства Лев Дорф.

Moody's, в частности, ожидает, что в 2018 году рост экономики Украины ускорится до 3,5% с 2,5% на фоне восстановления инвестиций, что в свою очередь приведет к активизации кредитования: согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет с 7% в 2017 году.

В свою очередь, качество активов улучшится за счет улучшения их обслуживания и сокращения объема проблемных кредитов до 47% к концу 2019 года за счет реструктуризации или списания необслуживаемой задолженности.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:41

  zzzzzz написав:
Потребительские цены в Украине в июне 2018 года второй месяц подряд остаются стабильными, с начала года их рост составил 4,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По данным ведомства, в годовом измерении (июнь-2018 к июню-2017) инфляция замедлилась до 9,9% с 11,7% по итогам мая и 13,1% – по итогам апреля.

Базовая инфляция в июне-2018 также снизилась до нуля с 0,2% в мае и 0,6% – в апреле, а в годовом измерении составила 9% по сравнению с 9,3% по итогам мая.


Ну это еще не подняли цену на газ на 40% :mrgreen: :mrgreen:

Не буду говорить о том, что цифры Госстата по инфляции у меня вызывают большие сомнения, но снижение инфляции в летние месяцы и базовая инфляция летом около 0, у нас обычное и вполне естественное явление.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:43

  Василь-Рівне написав:Я чітко розумію, що це страшна ЗРАДА, але :

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по банковской системе Украины до "позитивного" со "стабильного" на фоне ожидания повышения кредитоспособности финучреждений в следующие 12-18 месяцев.
.......

Moody's, в частности, ожидает, что в 2018 году рост экономики Украины ускорится до 3,5% с 2,5% на фоне восстановления инвестиций, что в свою очередь приведет к активизации кредитования: согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет с 7% в 2017 году.

В свою очередь, качество активов улучшится за счет улучшения их обслуживания и сокращения объема проблемных кредитов до 47% к концу 2019 года за счет реструктуризации или списания необслуживаемой задолженности.

"Узнаю брата Васю!" (с)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:55

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Востаннє редагувалось Starikan в Пон 09 лип, 2018 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:04

  Starikan написав: А престарелый комедиант втирает нам про вещие сны.

Давайте толерантно відноситись один до одного.Тим більше,що це Ваш земляк і прекрасна,цікава і непересічна людина,гарний батько,виховав двох чудових синів,які є гордістю Харкова і зараз живуть за кордоном.
http://polytech.kharkiv.net/ViewArticle.asp?id=935
Востаннє редагувалось tea в Пон 09 лип, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:08

  zzzzzz написав:
Ну это еще не подняли цену на газ на 40% :mrgreen: :mrgreen:

На 60%. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:14

Европейский банк временно отказался сотрудничать с «Ощадбанком»

Банкиры из ЕС считают банковский сектор Украины слишком рискованным для сотрудничества.

Европейский банк реконструкции и развития отказывается вступать в капитал «Ощадбанка» до тех пор, пока Верховная Рада Украины не примет закон о реформе управления госбанками.

Об этом сообщил для УНИАН управляющий директор банка в Восточной Европе Франсис Малиж.

http://www.aif.ua/money/economy/evropeyskiy_bank_vremenno_otkazalsya_sotrudnichat_s_oshchadbankom

Во время саммита Украина-ЕС, который проходит в Брюсселе (Бельгия), Киев подписал финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины».

В целях реализации данного проекта ЕИБ выделит государству 75 миллионов евро. Эти деньги будут перераспределены между самими крупными городами Украины Киевом, Харьковом, Днепром, Одессой и Львовом.

http://www.aif.ua/politic/ukraine/ukraina_poluchit_ot_evrosoyuza_75_millionov_evro_na_bezopasnye_dorogi
ЛАД
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