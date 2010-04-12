tea написав:А у Вас є інфо - чи виходив сьогодні НБУ з купівлею.
Не для того НБУ вводил анонимные интервенции, чтобы у нас была такая информация. Максимум, на что мы можем рассчитывать - предположения непосредственных участников торгов, основанные на характере торгов. При этом вполне могут принять за интервенцию выход независимого крупного игрока. Теперь наш удел - недельная статистика, которая стала выходить с изрядным опозданием. Нам обидно, но это правильно. Так снижается неэкономическая составляющая влияния НБУ на рынок.
tea написав:А у Вас є інфо - чи виходив сьогодні НБУ з купівлею.
Не для того НБУ вводил анонимные интервенции, чтобы у нас была такая информация. Максимум, на что мы можем рассчитывать - предположения непосредственных участников торгов, основанные на характере торгов. При этом вполне могут принять за интервенцию выход независимого крупного игрока. Теперь наш удел - недельная статистика, которая стала выходить с изрядным опозданием. Нам обидно, но это правильно. Так снижается неэкономическая составляющая влияния НБУ на рынок.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по банковской системе Украины до "позитивного" со "стабильного" на фоне ожидания повышения кредитоспособности финучреждений в следующие 12-18 месяцев.
"Экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться, что будет стимулировать спрос на новые кредиты, повышать способность заемщиков обслуживать привлеченные займы. Кроме того, после того как банки признали большинство проблемных кредитов, отчисления в резервы должны снизиться, что способствует улучшению итогов деятельности финучреждений", - цитируется в обзоре Moody's заместитель вице-президента агентства Лев Дорф.
Moody's, в частности, ожидает, что в 2018 году рост экономики Украины ускорится до 3,5% с 2,5% на фоне восстановления инвестиций, что в свою очередь приведет к активизации кредитования: согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет с 7% в 2017 году.
В свою очередь, качество активов улучшится за счет улучшения их обслуживания и сокращения объема проблемных кредитов до 47% к концу 2019 года за счет реструктуризации или списания необслуживаемой задолженности.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Потребительские цены в Украине в июне 2018 года второй месяц подряд остаются стабильными, с начала года их рост составил 4,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
По данным ведомства, в годовом измерении (июнь-2018 к июню-2017) инфляция замедлилась до 9,9% с 11,7% по итогам мая и 13,1% – по итогам апреля.
Базовая инфляция в июне-2018 также снизилась до нуля с 0,2% в мае и 0,6% – в апреле, а в годовом измерении составила 9% по сравнению с 9,3% по итогам мая.
Ну это еще не подняли цену на газ на 40%
Не буду говорить о том, что цифры Госстата по инфляции у меня вызывают большие сомнения, но снижение инфляции в летние месяцы и базовая инфляция летом около 0, у нас обычное и вполне естественное явление.
Василь-Рівне написав:Я чітко розумію, що це страшна ЗРАДА, але :
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по банковской системе Украины до "позитивного" со "стабильного" на фоне ожидания повышения кредитоспособности финучреждений в следующие 12-18 месяцев. .......
Moody's, в частности, ожидает, что в 2018 году рост экономики Украины ускорится до 3,5% с 2,5% на фоне восстановления инвестиций, что в свою очередь приведет к активизации кредитования: согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет с 7% в 2017 году.
В свою очередь, качество активов улучшится за счет улучшения их обслуживания и сокращения объема проблемных кредитов до 47% к концу 2019 года за счет реструктуризации или списания необслуживаемой задолженности.
Starikan написав: А престарелый комедиант втирает нам про вещие сны.
Давайте толерантно відноситись один до одного.Тим більше,що це Ваш земляк і прекрасна,цікава і непересічна людина,гарний батько,виховав двох чудових синів,які є гордістю Харкова і зараз живуть за кордоном. http://polytech.kharkiv.net/ViewArticle.asp?id=935
Востаннє редагувалось tea в Пон 09 лип, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Во время саммита Украина-ЕС, который проходит в Брюсселе (Бельгия), Киев подписал финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины».
В целях реализации данного проекта ЕИБ выделит государству 75 миллионов евро. Эти деньги будут перераспределены между самими крупными городами Украины Киевом, Харьковом, Днепром, Одессой и Львовом.