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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5387538853895390

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:18

  tea написав:
  Starikan написав: А престарелый комедиант втирает нам про вещие сны.

Давайте толерантно відноситись один до одного.Тим більше,що це Ваш земляк і прекрасна,цікава і непересічна людина,гарний батько,виховав двох чудових синів,які є гордістю Харкова і зараз живуть за кордоном.
http://polytech.kharkiv.net/ViewArticle.asp?id=935

Откуда вы знаете все эти подробности?
Может, и обо мне расскажете?
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:20

  Starikan написав:Откуда вы знаете все эти подробности?

Дякувати ГАДФЛІ.А далі - справа техніки. :mrgreen:
П.С.Олександр Григорович справді цікава людина.Тому буде гарно,якщо він перестане засновувати нові ніки і постійно писатиме з одного.
Навіть,нехай пише свої сни.А раптом щось збудеться?
Востаннє редагувалось tea в Пон 09 лип, 2018 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:22

Re: Валютный рынок в контексте

Вот какими варварскими методами НБУ держит курс: https://news.finance.ua/ru/news/-/42987 ... vnami-foto
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:26

  Alex2007 написав:Поэтому врядли от НБУ будет внесение конкретики в те цифры, что поданы в той статье, (типо "внутренний документ НБУ"), непонятно откуда взявшейся. Хотя многие вещи там действительно выглядят правдоподобно. Если это внутренний документ нбу - то он таковым и останется.

Я вообще подозреваю, что это фейк.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:28

  Starikan написав:
  Alex2007 написав:Поэтому врядли от НБУ будет внесение конкретики в те цифры, что поданы в той статье, (типо "внутренний документ НБУ"), непонятно откуда взявшейся. Хотя многие вещи там действительно выглядят правдоподобно. Если это внутренний документ нбу - то он таковым и останется.

Я вообще подозреваю, что это фейк.

Скоріш за все - документ справжній.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:29

  Starikan написав:
  Alex2007 написав:Поэтому врядли от НБУ будет внесение конкретики в те цифры, что поданы в той статье, (типо "внутренний документ НБУ"), непонятно откуда взявшейся. Хотя многие вещи там действительно выглядят правдоподобно. Если это внутренний документ нбу - то он таковым и останется.

Я вообще подозреваю, что это фейк.

Всё возможно, но опровержения от НБУ не последовало, было только обещание рассказать всё 12-го, так что ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:53

  es77 написав:............
В открытых источниках такую информацию не видел но судя по тому что куча организаций по соц.опросам с выборкой в несколько тыс.человек дают результат совпадающий с фактическим результатом с точностью до десятых процента такая информация есть. И кем надо используется.
Все же очень просто. Надо просто выяснить что хочет услышать конкретная социальная группа и ей это пообещать.
"Я дам вам все !"
Исполнять обещенное или тем более спрашивать о исполнении у нас не принято.

Возможно всё, но вряд ли. Изучают больше интересы, запросы различных групп, а вот результатами голосования по соцгруппам могут и не интересоваться.

Справедливости ради, основной промышленный потенциал страны был построен в довоенные и послевоенные (40-60-е) годы. Большинство настоящих строителей уже давно того....
Вклад оставшихся "строителей" заключается в основном в годах времени потарченного в очередях за синими курями да проникновением величием страны, любуясь поцелуями взасос Леонида Илльича по телевизору.

Вы ошибаетесь. Во-первых, 60-е -это всё же уже не послевоенные, во-вторых, достаточно много строилось и позже, как уже писал antikkristall
Я собственно что хотел сказать.
Есть такая поговорка: "Глупо продолжать делать тоже самое что и 5 и 10 лет назад и ожидать что в вашей жизни что-то поменяется".
Текущая выборная система породила то что она породила.
Если посмотреть правде в глаза то именно существующий электорат (среди которого большинство откровенно нищего населения) и выбрал лоснящихся олигархов-миллиардеров себе в правители.
С соответствующим результатом.
Нелепо но факт.

Тут возразить нечего.
  ЛАД написав:Имущественный ценз в истории встречался. Но нельзя переносить опыт древнегреческих городов-полисов один к одному в современность.
Поиск лёгких и простых решений практически никогда не помогает решить проблему.

Исторически выборные системы были разными.
Но всеобщее выборное право получило распостранение только около ста лет назад.
Многие столетия до этого ничего подобного не было. Голоса были у воинов у купцов у старейшин (в разные периоды и в разных странах -по своему). Но общее одно -голосовали адекватные члены общества, понимающие что они делают. Необразованному люду, неумеющему находить выход в простейших жизненных ситуациях никто голос не давал.

Зачастую не было никакого избирательного права, или избираемый орган имел более или менее исключительно совещательные права.
Были и монархии, и диктатуры.
Сделайте в школе выборы среди учеников, что и как они должны учить, в результате демократических выборов школу сожгут нафиг и все пойдут на пенную вечеринку.
Или в армии. Пусть простым большинством голосующих солдаты выбирают себе командиров и систему подготовки. Сомневаетесь что в результате существующих командиров пристрелят, оружие распродадут налево а на полученные деньги разбредутся пить пиво по кабакам ?
Вот тоже самое у нас происходит в масштабах страны.

Да, демократия легко может превратиться в охлократию (власть толпы), но что поделаешь.
Охлокра́тия (др.-греч. ὀχλοκρατία от ὄχλος «толпа» + κράτος «власть») — вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. Охлократия характерна для переходных и кризисных периодов, революций.

:) Из Вики.
Демократия со всеобщим избирательным правом, возможно, не лучшее государственное устройство, но ничего лучше человечество пока не придумало. Всё остальное - по сути промежуточные формы между демократией и диктатурой.

Вам поставили много +. Надеюсь, за это: "Глупо продолжать делать тоже самое что и 5 и 10 лет назад и ожидать что в вашей жизни что-то поменяется", а не за предложенный вроде бы простой и понятный метод "улучшения демократии" в Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:18

https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 50685d.jpg

https://scontent.fiev15-1.fna.fbcdn.net ... e=5B9FD0AB

https://img-fotki.yandex.ru/get/372429/ ... f_orig.jpg

https://i2.wp.com/i105.fastpic.ru/big/2 ... 522ffc.jpg

Сумно,б*** (с)
https://pbs.twimg.com/media/Dhqz2y9X4AMkPlJ.jpg
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:52

  Starikan написав:
  tea написав:
  Starikan написав: А престарелый комедиант втирает нам про вещие сны.

Давайте толерантно відноситись один до одного.Тим більше,що це Ваш земляк і прекрасна,цікава і непересічна людина,гарний батько,виховав двох чудових синів,які є гордістю Харкова і зараз живуть за кордоном.
http://polytech.kharkiv.net/ViewArticle.asp?id=935

Откуда вы знаете все эти подробности?
Может, и обо мне расскажете?

А Ви зайдіть сюди, де вже триває подібна дискусія
viewtopic.php?f=88&t=216630&p=4403576#p4403576
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:05

Любі друзі - підкажіть,де знайти оперативні дані і графіки цін на метали.
Тепер треба слідкувати за цінами наших експортних позицій.
tea
 
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