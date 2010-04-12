Додано: Пон 09 лип, 2018 19:53

es77 написав: ............

В открытых источниках такую информацию не видел но судя по тому что куча организаций по соц.опросам с выборкой в несколько тыс.человек дают результат совпадающий с фактическим результатом с точностью до десятых процента такая информация есть. И кем надо используется.

Все же очень просто. Надо просто выяснить что хочет услышать конкретная социальная группа и ей это пообещать.

"Я дам вам все !"

Исполнять обещенное или тем более спрашивать о исполнении у нас не принято. ............В открытых источниках такую информацию не видел но судя по тому что куча организаций по соц.опросам с выборкой в несколько тыс.человек дают результат совпадающий с фактическим результатом с точностью до десятых процента. И кем надо используется.Все же очень просто. Надо просто выяснить что хочет услышать конкретная социальная группа и ей это пообещать."Я дам вам все !"Исполнять обещенное или тем более спрашивать о исполнении у нас не принято.

Справедливости ради, основной промышленный потенциал страны был построен в довоенные и послевоенные (40-60-е) годы. Большинство настоящих строителей уже давно того....

Вклад оставшихся "строителей" заключается в основном в годах времени потарченного в очередях за синими курями да проникновением величием страны, любуясь поцелуями взасос Леонида Илльича по телевизору.

Я собственно что хотел сказать.

Есть такая поговорка: "Глупо продолжать делать тоже самое что и 5 и 10 лет назад и ожидать что в вашей жизни что-то поменяется".

Текущая выборная система породила то что она породила.

Если посмотреть правде в глаза то именно существующий электорат (среди которого большинство откровенно нищего населения) и выбрал лоснящихся олигархов-миллиардеров себе в правители.

С соответствующим результатом.

Нелепо но факт.

ЛАД написав: Имущественный ценз в истории встречался. Но нельзя переносить опыт древнегреческих городов-полисов один к одному в современность.

Поиск лёгких и простых решений практически никогда не помогает решить проблему. Имущественный ценз в истории встречался. Но нельзя переносить опыт древнегреческих городов-полисов один к одному в современность.Поиск лёгких и простых решений практически никогда не помогает решить проблему.

Исторически выборные системы были разными.

Но всеобщее выборное право получило распостранение только около ста лет назад.

Многие столетия до этого ничего подобного не было. Голоса были у воинов у купцов у старейшин (в разные периоды и в разных странах -по своему). Но общее одно -голосовали адекватные члены общества, понимающие что они делают. Необразованному люду, неумеющему находить выход в простейших жизненных ситуациях никто голос не давал. Исторически выборные системы были разными.Но всеобщее выборное право получило распостранение только около ста лет назад.Многие столетия до этого ничего подобного не было. Голоса были у воинов у купцов у старейшин (в разные периоды и в разных странах -по своему). Но общее одно -голосовали адекватные члены общества, понимающие что они делают. Необразованному люду, неумеющему находить выход в простейших жизненных ситуациях никто голос не давал.

Сделайте в школе выборы среди учеников, что и как они должны учить, в результате демократических выборов школу сожгут нафиг и все пойдут на пенную вечеринку.

Или в армии. Пусть простым большинством голосующих солдаты выбирают себе командиров и систему подготовки. Сомневаетесь что в результате существующих командиров пристрелят, оружие распродадут налево а на полученные деньги разбредутся пить пиво по кабакам ?

Вот тоже самое у нас происходит в масштабах страны.

Охлокра́тия (др.-греч. ὀχλοκρατία от ὄχλος «толпа» + κράτος «власть») — вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. Охлократия характерна для переходных и кризисных периодов, революций.

Возможно всё, но вряд ли. Изучают больше интересы, запросы различных групп, а вот результатами голосования по соцгруппам могут и не интересоваться.Вы ошибаетесь. Во-первых, 60-е -это всё же уже не послевоенные, во-вторых, достаточно много строилось и позже, как уже писалТут возразить нечего.Зачастую не было никакого избирательного права, или избираемый орган имел более или менее исключительно совещательные права.Были и монархии, и диктатуры.Да, демократия легко может превратиться в охлократию (власть толпы), но что поделаешь.Из Вики.Демократия со всеобщим избирательным правом, возможно, не лучшее государственное устройство, но ничего лучше человечество пока не придумало. Всё остальное - по сути промежуточные формы между демократией и диктатурой.Вам поставили много +. Надеюсь, за это: "Глупо продолжать делать тоже самое что и 5 и 10 лет назад и ожидать что в вашей жизни что-то поменяется", а не за предложенный вроде бы простой и понятный метод "улучшения демократии" в Украине.