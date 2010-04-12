Alex2007 написав:Поэтому врядли от НБУ будет внесение конкретики в те цифры, что поданы в той статье, (типо "внутренний документ НБУ"), непонятно откуда взявшейся. Хотя многие вещи там действительно выглядят правдоподобно. Если это внутренний документ нбу - то он таковым и останется.
Alex2007 написав:Поэтому врядли от НБУ будет внесение конкретики в те цифры, что поданы в той статье, (типо "внутренний документ НБУ"), непонятно откуда взявшейся. Хотя многие вещи там действительно выглядят правдоподобно. Если это внутренний документ нбу - то он таковым и останется.
Alex2007 написав:Поэтому врядли от НБУ будет внесение конкретики в те цифры, что поданы в той статье, (типо "внутренний документ НБУ"), непонятно откуда взявшейся. Хотя многие вещи там действительно выглядят правдоподобно. Если это внутренний документ нбу - то он таковым и останется.
Я вообще подозреваю, что это фейк.
Всё возможно, но опровержения от НБУ не последовало, было только обещание рассказать всё 12-го, так что ...
es77 написав:............ В открытых источниках такую информацию не видел но судя по тому что куча организаций по соц.опросам с выборкой в несколько тыс.человек дают результат совпадающий с фактическим результатом с точностью до десятых процента такая информация есть. И кем надо используется. Все же очень просто. Надо просто выяснить что хочет услышать конкретная социальная группа и ей это пообещать. "Я дам вам все !" Исполнять обещенное или тем более спрашивать о исполнении у нас не принято.
Возможно всё, но вряд ли. Изучают больше интересы, запросы различных групп, а вот результатами голосования по соцгруппам могут и не интересоваться.
Справедливости ради, основной промышленный потенциал страны был построен в довоенные и послевоенные (40-60-е) годы. Большинство настоящих строителей уже давно того.... Вклад оставшихся "строителей" заключается в основном в годах времени потарченного в очередях за синими курями да проникновением величием страны, любуясь поцелуями взасос Леонида Илльича по телевизору.
Вы ошибаетесь. Во-первых, 60-е -это всё же уже не послевоенные, во-вторых, достаточно много строилось и позже, как уже писал antikkristall
Я собственно что хотел сказать. Есть такая поговорка: "Глупо продолжать делать тоже самое что и 5 и 10 лет назад и ожидать что в вашей жизни что-то поменяется". Текущая выборная система породила то что она породила. Если посмотреть правде в глаза то именно существующий электорат (среди которого большинство откровенно нищего населения) и выбрал лоснящихся олигархов-миллиардеров себе в правители. С соответствующим результатом. Нелепо но факт.
Тут возразить нечего.
ЛАД написав:Имущественный ценз в истории встречался. Но нельзя переносить опыт древнегреческих городов-полисов один к одному в современность. Поиск лёгких и простых решений практически никогда не помогает решить проблему.
Исторически выборные системы были разными. Но всеобщее выборное право получило распостранение только около ста лет назад. Многие столетия до этого ничего подобного не было. Голоса были у воинов у купцов у старейшин (в разные периоды и в разных странах -по своему). Но общее одно -голосовали адекватные члены общества, понимающие что они делают. Необразованному люду, неумеющему находить выход в простейших жизненных ситуациях никто голос не давал.
Зачастую не было никакого избирательного права, или избираемый орган имел более или менее исключительно совещательные права. Были и монархии, и диктатуры.
Сделайте в школе выборы среди учеников, что и как они должны учить, в результате демократических выборов школу сожгут нафиг и все пойдут на пенную вечеринку. Или в армии. Пусть простым большинством голосующих солдаты выбирают себе командиров и систему подготовки. Сомневаетесь что в результате существующих командиров пристрелят, оружие распродадут налево а на полученные деньги разбредутся пить пиво по кабакам ? Вот тоже самое у нас происходит в масштабах страны.
Да, демократия легко может превратиться в охлократию (власть толпы), но что поделаешь.
Охлокра́тия (др.-греч. ὀχλοκρατία от ὄχλος «толпа» + κράτος «власть») — вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. Охлократия характерна для переходных и кризисных периодов, революций.
Из Вики. Демократия со всеобщим избирательным правом, возможно, не лучшее государственное устройство, но ничего лучше человечество пока не придумало. Всё остальное - по сути промежуточные формы между демократией и диктатурой.
Вам поставили много +. Надеюсь, за это: "Глупо продолжать делать тоже самое что и 5 и 10 лет назад и ожидать что в вашей жизни что-то поменяется", а не за предложенный вроде бы простой и понятный метод "улучшения демократии" в Украине.
Starikan написав: А престарелый комедиант втирает нам про вещие сны.
Давайте толерантно відноситись один до одного.Тим більше,що це Ваш земляк і прекрасна,цікава і непересічна людина,гарний батько,виховав двох чудових синів,які є гордістю Харкова і зараз живуть за кордоном. http://polytech.kharkiv.net/ViewArticle.asp?id=935
Откуда вы знаете все эти подробности? Может, и обо мне расскажете?
ЛАД написав:Демократия со всеобщим избирательным правом, возможно, не лучшее государственное устройство, но ничего лучше человечество пока не придумало.
Придумало. Проституцию. Ибо там можно дать (свои услуги) и взять (оплату). Вроде и по любви, вроде и насилие. Но хоть денег дадут. Демократия только может дать. Власть. Взять обратно не может, даже с помощью судей с зарплатой в 10 000 не наших единиц в нашей нищей стране. Да в догонку плебос ещё свои деньги отдаёт, за насилие, и никакой любви. И ваапще, свобода умерла когда придумали демократию.
Как показали результаты последней недели, инвесторы продолжают выводить средства из фондов, занимающихся инвестициями в акции рынков Европы и развивающихся стран, причем столь продолжительной полосы оттока наличности оба рынка не переживали с 2016 года.
Согласно данным EPFR, за неделю, оканчивающуюся 4 июля, ETF и взаимные фонды, инвестирующие средства в фондовые рынки Западной Европы, лишились $2.9 млрд. Всего же за 17 недель непрерывного оттока капитала их потери составили $45 млрд.
Столь длительного периода вывода средств не наблюдалось с 2016 года, когда чистые изъятия инвестиций из западноевропейских акций продолжались в течение 38 недель, составив почти $1 трлн. Тогда эта ситуация во многом была спровоцирована решением Великобритании выйти из состава Евросоюза. На этот раз причиной оттока средств стало усиление неопределенности в отношении дальнейшей судьбы еврозоны в условиях политического кризиса в Италии.
Тем временем, согласно EPFR, взаимные фонды и ETF, инвестирующие в акции развивающихся стран, потеряли за неделю на 4 июля $1 млрд. В целом же отток капитала продолжается здесь уже 7-ю неделю подряд, что также является самым продолжительным с 2016 года периодом вывода средств. За эти 7 недель фонды лишились $13.3 млрд. Для сравнения, 2 года назад за 8 недель чистых изъятий инвесторы забрали деньги на меньшую сумму $8.4 млрд.
Причиной текущего давления на развивающиеся рынки стало укрепление доллара в условиях наращивания темпов экономического роста в США, а также намерение ФРС продолжать ужесточение монетарной политики.
Иностранные инвесторы, особенно из США, стали уклоняться от участия в ряде развивающихся экономик, чьим национальным валютам, согласно прогнозам, может угрожать дальнейшее снижение. Кроме того, призрак торговой войны еще больше усугубил сомнения и обеспокоенность, усилив отток капитала с развивающихся рынков, добавляет Сарни.