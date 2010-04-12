Faceless написав:Во-первых, изначальная проблема не в обслуживании депозитов, а в обслуживании валютных займов.
Во-вторых, банки вполне могут и не принимать валютные вклады. Взять тот же УкрСиб - там давно нет валютных депозитов как таковых, а по валютным счетам символические 0.01% годовых.
В-третьих, системно и массово продавать валютные вклады на межбанке, чтобы кредитовать в гривне, банки тоже не могут - их ограничивают нормативы.
О "фонде, который принял на себя" тоже забавно. Да, объективно большинству банков, которые лопнули, туда и была дорога, они были нежизнеспособны, и хозяева их бросили ради остального своего бизнеса, который эти банки обслуживали. Но были и те, которым стоило бы помочь, но им сознательно помогли утонуть, руками НБУ и того же фонда. Сюда же добавим безграмотную работу самого же фонда как с активами банков, так и со своими обязательствами перед вкладчиками, сам же фонд только усугублял проблемы. Так что я вообще очень сомневаюсь, что бездари во главе фонда реально понимают, о чем мелят своим языком.
Это не считая таких мелочей, как то, что девальвация не ограничилась 2014 годом, и за 2014 курс ещё не вырос втрое.
Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака
Спасибо за подробный ответ, но, по-моему, Вы чересчур суровы к Зелинскому.
Признаю, что Ваше "в-третьих" - действительно серьёзное замечание. В продаже вал. депозитов банки, конечно, ограничены.
Всё остальное, по-моему, придирки.
Изначальная проблема и вправду в вал. кредитах, но в условиях строгих ограничений на такие кредиты обслуживание вал. депозитов вырастает в серьёзную проблему (особенно год назад, когда ставки были 5-8%, сегодня ставки резко упали, но тем не менее).
Вы правы, когда пишете о недостатках работы Фонда, но тем не менее это не отменяет того, что он "принял на себя" вкладчиков лопнувших банков.
О девальвации 2014 - Зелинский всё-таки писал не научный труд, а в обычной жизни, да и здесь на форуме, так говорят часто (почти всегда), хотя, конечно, точнее было бы говорить "девальвация 2014-2015-2016".