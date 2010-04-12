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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5388538953905391 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 805 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 113 5. более 75% 63% 505 Всього голосів : 805 Додано: Вів 10 лип, 2018 01:55 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: ..............

Не в первый раз вижу тут этот бред. Так чуть не каждая строка чушь и враньё ..............Не в первый раз вижу тут этот бред. Так чуть не каждая строка чушь и враньё

А можно чуть подробнее, хотя бы в двух словах, в чём Вы видите чушь и враньё?... А можно чуть подробнее, хотя бы в двух словах, в чём Вы видите чушь и враньё?... Во-первых, изначальная проблема не в обслуживании депозитов, а в обслуживании валютных займов.

Во-вторых, банки вполне могут и не принимать валютные вклады. Взять тот же УкрСиб - там давно нет валютных депозитов как таковых, а по валютным счетам символические 0.01% годовых.

В-третьих, системно и массово продавать валютные вклады на межбанке, чтобы кредитовать в гривне, банки тоже не могут - их ограничивают нормативы.

О "фонде, который принял на себя" тоже забавно. Да, объективно большинству банков, которые лопнули, туда и была дорога, они были нежизнеспособны, и хозяева их бросили ради остального своего бизнеса, который эти банки обслуживали. Но были и те, которым стоило бы помочь, но им сознательно помогли утонуть, руками НБУ и того же фонда. Сюда же добавим безграмотную работу самого же фонда как с активами банков, так и со своими обязательствами перед вкладчиками, сам же фонд только усугублял проблемы. Так что я вообще очень сомневаюсь, что бездари во главе фонда реально понимают, о чем мелят своим языком.

Это не считая таких мелочей, как то, что девальвация не ограничилась 2014 годом, и за 2014 курс ещё не вырос втрое.

Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака Во-первых, изначальная проблема не в обслуживании депозитов, а в обслуживании валютных займов.Во-вторых, банки вполне могут и не принимать валютные вклады. Взять тот же УкрСиб - там давно нет валютных депозитов как таковых, а по валютным счетам символические 0.01% годовых.В-третьих, системно и массово продавать валютные вклады на межбанке, чтобы кредитовать в гривне, банки тоже не могут - их ограничивают нормативы.О "фонде, который принял на себя" тоже забавно. Да, объективно большинству банков, которые лопнули, туда и была дорога, они были нежизнеспособны, и хозяева их бросили ради остального своего бизнеса, который эти банки обслуживали. Но были и те, которым стоило бы помочь, но им сознательно помогли утонуть, руками НБУ и того же фонда. Сюда же добавим безграмотную работу самого же фонда как с активами банков, так и со своими обязательствами перед вкладчиками, сам же фонд только усугублял проблемы. Так что я вообще очень сомневаюсь, что бездари во главе фонда реально понимают, о чем мелят своим языком.Это не считая таких мелочей, как то, что девальвация не ограничилась 2014 годом, и за 2014 курс ещё не вырос втрое.Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака

Спасибо за подробный ответ, но, по-моему, Вы чересчур суровы к Зелинскому.

Признаю, что Ваше "в-третьих" - действительно серьёзное замечание. В продаже вал. депозитов банки, конечно, ограничены.

Всё остальное, по-моему, придирки.

Изначальная проблема и вправду в вал. кредитах, но в условиях строгих ограничений на такие кредиты обслуживание вал. депозитов вырастает в серьёзную проблему (особенно год назад, когда ставки были 5-8%, сегодня ставки резко упали, но тем не менее).

Вы правы, когда пишете о недостатках работы Фонда, но тем не менее это не отменяет того, что он "принял на себя" вкладчиков лопнувших банков.

О девальвации 2014 - Зелинский всё-таки писал не научный труд, а в обычной жизни, да и здесь на форуме, так говорят часто (почти всегда), хотя, конечно, точнее было бы говорить "девальвация 2014-2015-2016". Спасибо за подробный ответ, но, по-моему, Вы чересчур суровы к Зелинскому.Признаю, что Ваше "в-третьих" - действительно серьёзное замечание. В продаже вал. депозитов банки, конечно, ограничены.Всё остальное, по-моему, придирки.Изначальная проблема и вправду в вал. кредитах, но в условиях строгих ограничений на такие кредиты обслуживание вал. депозитов вырастает в серьёзную проблему (особенно год назад, когда ставки были 5-8%, сегодня ставки резко упали, но тем не менее).Вы правы, когда пишете о недостатках работы Фонда, но тем не менее это не отменяет того, что он "принял на себя" вкладчиков лопнувших банков.О девальвации 2014 - Зелинский всё-таки писал не научный труд, а в обычной жизни, да и здесь на форуме, так говорят часто (почти всегда), хотя, конечно, точнее было бы говорить "девальвация 2014-2015-2016". ЛАД 2 Повідомлень: 9753 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3076 раз. Подякували: 2867 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 02:05 Эвген написав: ЛАД написав: Демократия со всеобщим избирательным правом, возможно, не лучшее государственное устройство, но ничего лучше человечество пока не придумало. Демократия со всеобщим избирательным правом, возможно, не лучшее государственное устройство, но ничего лучше человечество пока не придумало.



Придумало. Проституцию. Ибо там можно дать (свои услуги) и взять (оплату). Вроде и по любви, вроде и насилие. Но хоть денег дадут.

Демократия только может дать. Власть. Взять обратно не может, даже с помощью судей с зарплатой в 10 000 не наших единиц в нашей нищей стране. Да в догонку плебос ещё свои деньги отдаёт, за насилие, и никакой любви.

И ваапще, свобода умерла когда придумали демократию. Придумало. Проституцию. Ибо там можно дать (свои услуги) и взять (оплату). Вроде и по любви, вроде и насилие. Но хоть денег дадут.Демократия только может дать. Власть. Взять обратно не может, даже с помощью судей с зарплатой в 10 000 не наших единиц в нашей нищей стране. Да в догонку плебос ещё свои деньги отдаёт, за насилие, и никакой любви.И ваапще, свобода умерла когда придумали демократию.

Красиво изложили!

Хотя есть прокол. В общем случае, та же демократия может и забрать власть, причём мирным путём, без насилия, что в других вариантах гос. устройства принципиально невозможно.



Но какое государственное устройство, по-Вашему, даёт свободу?

Диктатура, монархия? Красиво изложили!Хотя есть прокол. В общем случае, та же демократия может и забрать власть, причём мирным путём, без насилия, что в других вариантах гос. устройства принципиально невозможно.Но какое государственное устройство, по-Вашему, даёт свободу?Диктатура, монархия? ЛАД 2 Повідомлень: 9753 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3076 раз. Подякували: 2867 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 05:41

4.30 утро.

ПОВ в дельфинарии Ланжерон - работает реально в это время - 25.70-26.30 )))



Одесса.4.30 утро.ПОВ в дельфинарии Ланжерон - работает реально в это время - 25.70-26.30 ))) freeze 4 Повідомлень: 7892 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2192 раз. Подякували: 3082 раз. Профіль 12 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 06:31 Сегодня продолжаем спускаться в теплые долины сірий

Повідомлень: 947 З нами з: 01.08.12 Подякував: 1253 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5388538953905391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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