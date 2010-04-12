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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5388538953905391

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 01:55

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:..............
Не в первый раз вижу тут этот бред. Так чуть не каждая строка чушь и враньё

А можно чуть подробнее, хотя бы в двух словах, в чём Вы видите чушь и враньё?...
Во-первых, изначальная проблема не в обслуживании депозитов, а в обслуживании валютных займов.
Во-вторых, банки вполне могут и не принимать валютные вклады. Взять тот же УкрСиб - там давно нет валютных депозитов как таковых, а по валютным счетам символические 0.01% годовых.
В-третьих, системно и массово продавать валютные вклады на межбанке, чтобы кредитовать в гривне, банки тоже не могут - их ограничивают нормативы.
О "фонде, который принял на себя" тоже забавно. Да, объективно большинству банков, которые лопнули, туда и была дорога, они были нежизнеспособны, и хозяева их бросили ради остального своего бизнеса, который эти банки обслуживали. Но были и те, которым стоило бы помочь, но им сознательно помогли утонуть, руками НБУ и того же фонда. Сюда же добавим безграмотную работу самого же фонда как с активами банков, так и со своими обязательствами перед вкладчиками, сам же фонд только усугублял проблемы. Так что я вообще очень сомневаюсь, что бездари во главе фонда реально понимают, о чем мелят своим языком.
Это не считая таких мелочей, как то, что девальвация не ограничилась 2014 годом, и за 2014 курс ещё не вырос втрое.
Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака

Спасибо за подробный ответ, но, по-моему, Вы чересчур суровы к Зелинскому.
Признаю, что Ваше "в-третьих" - действительно серьёзное замечание. В продаже вал. депозитов банки, конечно, ограничены.
Всё остальное, по-моему, придирки.
Изначальная проблема и вправду в вал. кредитах, но в условиях строгих ограничений на такие кредиты обслуживание вал. депозитов вырастает в серьёзную проблему (особенно год назад, когда ставки были 5-8%, сегодня ставки резко упали, но тем не менее).
Вы правы, когда пишете о недостатках работы Фонда, но тем не менее это не отменяет того, что он "принял на себя" вкладчиков лопнувших банков.
О девальвации 2014 - Зелинский всё-таки писал не научный труд, а в обычной жизни, да и здесь на форуме, так говорят часто (почти всегда), хотя, конечно, точнее было бы говорить "девальвация 2014-2015-2016".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 02:05

  Эвген написав:
  ЛАД написав:Демократия со всеобщим избирательным правом, возможно, не лучшее государственное устройство, но ничего лучше человечество пока не придумало.


Придумало. Проституцию. Ибо там можно дать (свои услуги) и взять (оплату). Вроде и по любви, вроде и насилие. Но хоть денег дадут.
Демократия только может дать. Власть. Взять обратно не может, даже с помощью судей с зарплатой в 10 000 не наших единиц в нашей нищей стране. Да в догонку плебос ещё свои деньги отдаёт, за насилие, и никакой любви.
И ваапще, свобода умерла когда придумали демократию.

Красиво изложили!
Хотя есть прокол. В общем случае, та же демократия может и забрать власть, причём мирным путём, без насилия, что в других вариантах гос. устройства принципиально невозможно.

Но какое государственное устройство, по-Вашему, даёт свободу?
Диктатура, монархия?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 05:41

Одесса.
4.30 утро.
ПОВ в дельфинарии Ланжерон - работает реально в это время - 25.70-26.30 )))

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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:31

Сегодня продолжаем спускаться в теплые долины :D
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