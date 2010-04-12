Faceless написав:.............. Не в первый раз вижу тут этот бред. Так чуть не каждая строка чушь и враньё
А можно чуть подробнее, хотя бы в двух словах, в чём Вы видите чушь и враньё?...
Во-первых, изначальная проблема не в обслуживании депозитов, а в обслуживании валютных займов. Во-вторых, банки вполне могут и не принимать валютные вклады. Взять тот же УкрСиб - там давно нет валютных депозитов как таковых, а по валютным счетам символические 0.01% годовых. В-третьих, системно и массово продавать валютные вклады на межбанке, чтобы кредитовать в гривне, банки тоже не могут - их ограничивают нормативы. О "фонде, который принял на себя" тоже забавно. Да, объективно большинству банков, которые лопнули, туда и была дорога, они были нежизнеспособны, и хозяева их бросили ради остального своего бизнеса, который эти банки обслуживали. Но были и те, которым стоило бы помочь, но им сознательно помогли утонуть, руками НБУ и того же фонда. Сюда же добавим безграмотную работу самого же фонда как с активами банков, так и со своими обязательствами перед вкладчиками, сам же фонд только усугублял проблемы. Так что я вообще очень сомневаюсь, что бездари во главе фонда реально понимают, о чем мелят своим языком. Это не считая таких мелочей, как то, что девальвация не ограничилась 2014 годом, и за 2014 курс ещё не вырос втрое. Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака
Спасибо за подробный ответ, но, по-моему, Вы чересчур суровы к Зелинскому. Признаю, что Ваше "в-третьих" - действительно серьёзное замечание. В продаже вал. депозитов банки, конечно, ограничены. Всё остальное, по-моему, придирки. Изначальная проблема и вправду в вал. кредитах, но в условиях строгих ограничений на такие кредиты обслуживание вал. депозитов вырастает в серьёзную проблему (особенно год назад, когда ставки были 5-8%, сегодня ставки резко упали, но тем не менее). Вы правы, когда пишете о недостатках работы Фонда, но тем не менее это не отменяет того, что он "принял на себя" вкладчиков лопнувших банков. О девальвации 2014 - Зелинский всё-таки писал не научный труд, а в обычной жизни, да и здесь на форуме, так говорят часто (почти всегда), хотя, конечно, точнее было бы говорить "девальвация 2014-2015-2016".
ЛАД написав:Демократия со всеобщим избирательным правом, возможно, не лучшее государственное устройство, но ничего лучше человечество пока не придумало.
Придумало. Проституцию. Ибо там можно дать (свои услуги) и взять (оплату). Вроде и по любви, вроде и насилие. Но хоть денег дадут. Демократия только может дать. Власть. Взять обратно не может, даже с помощью судей с зарплатой в 10 000 не наших единиц в нашей нищей стране. Да в догонку плебос ещё свои деньги отдаёт, за насилие, и никакой любви. И ваапще, свобода умерла когда придумали демократию.
Красиво изложили! Хотя есть прокол. В общем случае, та же демократия может и забрать власть, причём мирным путём, без насилия, что в других вариантах гос. устройства принципиально невозможно.
Но какое государственное устройство, по-Вашему, даёт свободу? Диктатура, монархия?
tea написав:Любі друзі - підкажіть,де знайти оперативні дані і графіки цін на метали. Тепер треба слідкувати за цінами наших експортних позицій.
А раньше не нужно было?
Коли на носі світова криза,а НБУ розглядає сценарій падіння цін на метали,то потрібно зараз. П.С.Вже знайшов графіки Лондонської Біржі Металів. Найвища ціна сталі цього року була 07 березня - 384 дол.Після того впала до 346 дол.станом на сьогодні.