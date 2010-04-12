Faceless написав:

ЛАД написав: Faceless написав: ..............

Не в первый раз вижу тут этот бред. Так чуть не каждая строка чушь и враньё ..............Не в первый раз вижу тут этот бред. Так чуть не каждая строка чушь и враньё

А можно чуть подробнее, хотя бы в двух словах, в чём Вы видите чушь и враньё?... А можно чуть подробнее, хотя бы в двух словах, в чём Вы видите чушь и враньё?...

Во-первых, изначальная проблема не в обслуживании депозитов, а в обслуживании валютных займов.Во-вторых, банки вполне могут и не принимать валютные вклады. Взять тот же УкрСиб - там давно нет валютных депозитов как таковых, а по валютным счетам символические 0.01% годовых.В-третьих, системно и массово продавать валютные вклады на межбанке, чтобы кредитовать в гривне, банки тоже не могут - их ограничивают нормативы.О "фонде, который принял на себя" тоже забавно. Да, объективно большинству банков, которые лопнули, туда и была дорога, они были нежизнеспособны, и хозяева их бросили ради остального своего бизнеса, который эти банки обслуживали. Но были и те, которым стоило бы помочь, но им сознательно помогли утонуть, руками НБУ и того же фонда. Сюда же добавим безграмотную работу самого же фонда как с активами банков, так и со своими обязательствами перед вкладчиками, сам же фонд только усугублял проблемы. Так что я вообще очень сомневаюсь, что бездари во главе фонда реально понимают, о чем мелят своим языком.Это не считая таких мелочей, как то, что девальвация не ограничилась 2014 годом, и за 2014 курс ещё не вырос втрое.Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака