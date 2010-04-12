RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53895390539153925393>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 01:55

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:..............
Не в первый раз вижу тут этот бред. Так чуть не каждая строка чушь и враньё

А можно чуть подробнее, хотя бы в двух словах, в чём Вы видите чушь и враньё?...
Во-первых, изначальная проблема не в обслуживании депозитов, а в обслуживании валютных займов.
Во-вторых, банки вполне могут и не принимать валютные вклады. Взять тот же УкрСиб - там давно нет валютных депозитов как таковых, а по валютным счетам символические 0.01% годовых.
В-третьих, системно и массово продавать валютные вклады на межбанке, чтобы кредитовать в гривне, банки тоже не могут - их ограничивают нормативы.
О "фонде, который принял на себя" тоже забавно. Да, объективно большинству банков, которые лопнули, туда и была дорога, они были нежизнеспособны, и хозяева их бросили ради остального своего бизнеса, который эти банки обслуживали. Но были и те, которым стоило бы помочь, но им сознательно помогли утонуть, руками НБУ и того же фонда. Сюда же добавим безграмотную работу самого же фонда как с активами банков, так и со своими обязательствами перед вкладчиками, сам же фонд только усугублял проблемы. Так что я вообще очень сомневаюсь, что бездари во главе фонда реально понимают, о чем мелят своим языком.
Это не считая таких мелочей, как то, что девальвация не ограничилась 2014 годом, и за 2014 курс ещё не вырос втрое.
Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака

Спасибо за подробный ответ, но, по-моему, Вы чересчур суровы к Зелинскому.
Признаю, что Ваше "в-третьих" - действительно серьёзное замечание. В продаже вал. депозитов банки, конечно, ограничены.
Всё остальное, по-моему, придирки.
Изначальная проблема и вправду в вал. кредитах, но в условиях строгих ограничений на такие кредиты обслуживание вал. депозитов вырастает в серьёзную проблему (особенно год назад, когда ставки были 5-8%, сегодня ставки резко упали, но тем не менее).
Вы правы, когда пишете о недостатках работы Фонда, но тем не менее это не отменяет того, что он "принял на себя" вкладчиков лопнувших банков.
О девальвации 2014 - Зелинский всё-таки писал не научный труд, а в обычной жизни, да и здесь на форуме, так говорят часто (почти всегда), хотя, конечно, точнее было бы говорить "девальвация 2014-2015-2016".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9753
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3076 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 02:05

  Эвген написав:
  ЛАД написав:Демократия со всеобщим избирательным правом, возможно, не лучшее государственное устройство, но ничего лучше человечество пока не придумало.


Придумало. Проституцию. Ибо там можно дать (свои услуги) и взять (оплату). Вроде и по любви, вроде и насилие. Но хоть денег дадут.
Демократия только может дать. Власть. Взять обратно не может, даже с помощью судей с зарплатой в 10 000 не наших единиц в нашей нищей стране. Да в догонку плебос ещё свои деньги отдаёт, за насилие, и никакой любви.
И ваапще, свобода умерла когда придумали демократию.

Красиво изложили!
Хотя есть прокол. В общем случае, та же демократия может и забрать власть, причём мирным путём, без насилия, что в других вариантах гос. устройства принципиально невозможно.

Но какое государственное устройство, по-Вашему, даёт свободу?
Диктатура, монархия?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9753
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3076 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 05:41

Одесса.
4.30 утро.
ПОВ в дельфинарии Ланжерон - работает реально в это время - 25.70-26.30 )))

Зображення
freeze
4
 
Повідомлень: 7893
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2192 раз.
Подякували: 3082 раз.
 
Профіль
12
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:31

Сегодня продолжаем спускаться в теплые долины :D
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1253 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:10

Re: Валютный рынок в контексте

сірий написав:Сегодня продолжаем спускаться в теплые долины :D
Посмотри как это отразится на налмчном рынке.
portoz
 
Повідомлень: 143
З нами з: 28.08.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:10

Re: Валютный рынок в контексте

Наличном, извините.
portoz
 
Повідомлень: 143
З нами з: 28.08.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:19

  tea написав:Любі друзі - підкажіть,де знайти оперативні дані і графіки цін на метали.
Тепер треба слідкувати за цінами наших експортних позицій.

А раньше не нужно было?
В документе (который я по-прежнему предполагаю фейковым) написана, по существу, бессмыслица "в случае падения цен на металл". Какого падения? на 5%? на 50%? на 90%?
Starikan
2
 
Повідомлень: 14852
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 2150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:28

  Starikan написав:
  tea написав:Любі друзі - підкажіть,де знайти оперативні дані і графіки цін на метали.
Тепер треба слідкувати за цінами наших експортних позицій.

А раньше не нужно было?

Коли на носі світова криза,а НБУ розглядає сценарій падіння цін на метали,то потрібно зараз.
П.С.Вже знайшов графіки Лондонської Біржі Металів.
Найвища ціна сталі цього року була 07 березня - 384 дол.Після того впала до 346 дол.станом на сьогодні.
tea
 
Повідомлень: 14796
З нами з: 15.11.08
Подякував: 188 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:41

  Starikan написав:В документе (который я по-прежнему предполагаю фейковым) написана, по существу, бессмыслица "в случае падения цен на металл". Какого падения? на 5%? на 50%? на 90%?

Документ не фейковий.
Дійсно,Ви маєте рацію,що повинна б бути і вказана глибина падіння цін,при яких долар стрибне до 40.8.
tea
 
Повідомлень: 14796
З нами з: 15.11.08
Подякував: 188 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:49

  tea написав:
  Starikan написав:
  tea написав:Любі друзі - підкажіть,де знайти оперативні дані і графіки цін на метали.
Тепер треба слідкувати за цінами наших експортних позицій.

А раньше не нужно было?

Коли на носі світова криза,а НБУ розглядає сценарій падіння цін на метали,то потрібно зараз.
П.С.Вже знайшов графіки Лондонської Біржі Металів.
Найвища ціна сталі цього року була 07 березня - 384 дол.Після того впала до 346 дол.станом на сьогодні.

Лучше сюда смотрите - здесь реальные цены
https://www.metaltorg.ru/worldprice/main.php
LME не смотрите - ее данные неоднократно критиковались на форуме, не помню, по какой причине, но она всегда дает сильно заниженные цифры
Starikan
2
 
Повідомлень: 14852
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 2150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 53895390539153925393>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1259, 1260, 1261
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12604 1398175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 09:27
bobo
Валютный рынок в мире 1 ... 629, 630, 631
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6303 1335954
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 15:05
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241609
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57790)
10.07.2018 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.