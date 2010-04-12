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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5390539153925393>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:53

  tea написав:
  Starikan написав:В документе (который я по-прежнему предполагаю фейковым) написана, по существу, бессмыслица "в случае падения цен на металл". Какого падения? на 5%? на 50%? на 90%?

Документ не фейковий.
Дійсно,Ви маєте рацію,що повинна б бути і вказана глибина падіння цін,при яких долар стрибне до 40.8.


Думаете там кто то считал его? Написали от балды что бы потом можно было сказать что вот предупреждали ведь.
Да и способен ли вообще кто то точно посчитать курс в котором заложена очень большая психологическая составляющая :?:
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:26

Міжбанк почався зниженням курсів.Чи буде сьогодні НБУ зупиняти падіння?
Міжбанк сьогодні може зрівнятись з готівкою.
П.С. :mrgreen:
https://i0.wp.com/picua.org/img/2018-07 ... k0rycb.png

https://i0.wp.com/picua.org/img/2018-07 ... kmxt1l.jpg
Востаннє редагувалось tea в Вів 10 лип, 2018 09:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:39

  tea написав:Міжбанк почався зниженням курсів.Чи буде сьогодні НБУ зупиняти падіння?
Міжбанк сьогодні може зрівнятись з готівкою.

Уже сравнялся. Во всяком случае с харьковскими "зубрами" рынка, которые на моменте оперируют следующими цифрами: $26.21/26.25.
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slot
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:54

  slot написав:
  tea написав:Міжбанк почався зниженням курсів.Чи буде сьогодні НБУ зупиняти падіння?
Міжбанк сьогодні може зрівнятись з готівкою.

Уже сравнялся. Во всяком случае с харьковскими "зубрами" рынка, которые на моменте оперируют следующими цифрами: $26.21/26.25.


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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:05

  prodigy написав:
  slot написав:
  tea написав:Міжбанк почався зниженням курсів.Чи буде сьогодні НБУ зупиняти падіння?
Міжбанк сьогодні може зрівнятись з готівкою.

Уже сравнялся. Во всяком случае с харьковскими "зубрами" рынка, которые на моменте оперируют следующими цифрами: $26.21/26.25.


Пивденный отдает по 26,20


Киев по .17 продажи есть.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:07

... літо... море.... пляж™

Доброго дня, шановне товариство!
...може б вже трохи йшли по відпустках? - а то все тут "працюєте й працюєте"...... - не бережети ви себе..... не бережете!)))

.... а тим часом, у гостинному місті Лева, нікомунепотрібного® можна взяти пА /17-18
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:08

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день, что слышно по Одессе? Заранее благодарен.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:14

Re: Валютный рынок в контексте

Кто какими приложениями пользуется для оперативного отслеживания курсов?
У меня:
Миняйло для определения тенденций по налу.
Гривня для отслеживания картины по банкам.
И страница с банк гов юа для межбанк.
Ну и конечно же "ноги" для понимания по родному городу.
Может у кого нибудь есть ещё что-то интересное?
portoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:16

Re: Валютный рынок в контексте

Кроме ноги в кедах)))).
portoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:24

  portoz написав:Кто какими приложениями пользуется для оперативного отслеживания курсов?
У меня:
Миняйло для определения тенденций по налу.
Гривня для отслеживания картины по банкам.
И страница с банк гов юа для межбанк.
Ну и конечно же "ноги" для понимания по родному городу.
Может у кого нибудь есть ещё что-то интересное?


Аналог Миняйло
Черный рынок доллара в Киеве - Валютный аукцион по продаже доллара - minfin.com.ua - позиции тех, кого знаю, у кого брал. У них рука на пульсе всегда, это их заработок.
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