Starikan написав:В документе (который я по-прежнему предполагаю фейковым) написана, по существу, бессмыслица "в случае падения цен на металл". Какого падения? на 5%? на 50%? на 90%?
Документ не фейковий. Дійсно,Ви маєте рацію,що повинна б бути і вказана глибина падіння цін,при яких долар стрибне до 40.8.
Думаете там кто то считал его? Написали от балды что бы потом можно было сказать что вот предупреждали ведь. Да и способен ли вообще кто то точно посчитать курс в котором заложена очень большая психологическая составляющая
Кто какими приложениями пользуется для оперативного отслеживания курсов? У меня: Миняйло для определения тенденций по налу. Гривня для отслеживания картины по банкам. И страница с банк гов юа для межбанк. Ну и конечно же "ноги" для понимания по родному городу. Может у кого нибудь есть ещё что-то интересное?
portoz написав:Кто какими приложениями пользуется для оперативного отслеживания курсов? У меня: Миняйло для определения тенденций по налу. Гривня для отслеживания картины по банкам. И страница с банк гов юа для межбанк. Ну и конечно же "ноги" для понимания по родному городу. Может у кого нибудь есть ещё что-то интересное?
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