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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5390539153925393

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:25

  tea написав:П.С.Вже знайшов графіки Лондонської Біржі Металів.
Найвища ціна сталі цього року була 07 березня - 384 дол.Після того впала до 346 дол.станом на сьогодні.

Пам'ятаю років надцять назад була дискусія на цю тему.
Люди "в темі" одностайно прийшли до висновку що котирування LME -розвод для лохів, який не мав нічого спільного з фактичними цінами реалізації українських заводів.
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:34

  Долярчик написав:Доброго дня, шановне товариство!
...може б вже трохи йшли по відпустках? - а то все тут "працюєте й працюєте"...... - не бережети ви себе..... не бережете!)))

.... а тим часом, у гостинному місті Лева, нікомунепотрібного® можна взяти пА /17-18


Хто працює, а хто вже відпочиває ;)
Поки пан минулого тижня строчив пости на форумі, дехто у пн-вт тихо конвертнувся по сЭрЭдньозваженому 26.10 (ПУМБ з прийомом по 26.25 допоміг збити ціну покупки) і зараз відпочиває на сонячній Мальорці. А ви і далі моніторте ціни львівських обмінників, це дуже важливо влітку :D
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:47

  portoz написав:Добрый день, что слышно по Одессе? Заранее благодарен.

26.10-26.13/26.17-26.20

теоретически можно сдать зеленый по 26.15, но мне не предлагали такой курс
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:18

  slot написав:
  tea написав:Міжбанк почався зниженням курсів.Чи буде сьогодні НБУ зупиняти падіння?
Міжбанк сьогодні може зрівнятись з готівкою.

Уже сравнялся. Во всяком случае с харьковскими "зубрами" рынка, которые на моменте оперируют следующими цифрами: $26.21/26.25.

Та вже й в Києві практично зрівнявся.
Міжбанк 26.19/26.20
Готівка 26.16/26.18
tea
 
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