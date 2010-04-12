Пам'ятаю років надцять назад була дискусія на цю тему.
Люди "в темі" одностайно прийшли до висновку що котирування LME -розвод для лохів, який не мав нічого спільного з фактичними цінами реалізації українських заводів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:25
Пам'ятаю років надцять назад була дискусія на цю тему.
Люди "в темі" одностайно прийшли до висновку що котирування LME -розвод для лохів, який не мав нічого спільного з фактичними цінами реалізації українських заводів.
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:34
Хто працює, а хто вже відпочиває
Поки пан минулого тижня строчив пости на форумі, дехто у пн-вт тихо конвертнувся по сЭрЭдньозваженому 26.10 (ПУМБ з прийомом по 26.25 допоміг збити ціну покупки) і зараз відпочиває на сонячній Мальорці. А ви і далі моніторте ціни львівських обмінників, це дуже важливо влітку
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:47
26.10-26.13/26.17-26.20
теоретически можно сдать зеленый по 26.15, но мне не предлагали такой курс
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:18
Та вже й в Києві практично зрівнявся.
Міжбанк 26.19/26.20
Готівка 26.16/26.18
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