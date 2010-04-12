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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5391539253935394>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:25

  tea написав:П.С.Вже знайшов графіки Лондонської Біржі Металів.
Найвища ціна сталі цього року була 07 березня - 384 дол.Після того впала до 346 дол.станом на сьогодні.

Пам'ятаю років надцять назад була дискусія на цю тему.
Люди "в темі" одностайно прийшли до висновку що котирування LME -розвод для лохів, який не мав нічого спільного з фактичними цінами реалізації українських заводів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:34

  Долярчик написав:Доброго дня, шановне товариство!
...може б вже трохи йшли по відпустках? - а то все тут "працюєте й працюєте"...... - не бережети ви себе..... не бережете!)))

.... а тим часом, у гостинному місті Лева, нікомунепотрібного® можна взяти пА /17-18


Хто працює, а хто вже відпочиває ;)
Поки пан минулого тижня строчив пости на форумі, дехто у пн-вт тихо конвертнувся по сЭрЭдньозваженому 26.10 (ПУМБ з прийомом по 26.25 допоміг збити ціну покупки) і зараз відпочиває на сонячній Мальорці. А ви і далі моніторте ціни львівських обмінників, це дуже важливо влітку :D
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:47

  portoz написав:Добрый день, что слышно по Одессе? Заранее благодарен.

26.10-26.13/26.17-26.20

теоретически можно сдать зеленый по 26.15, но мне не предлагали такой курс
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:18

  slot написав:
  tea написав:Міжбанк почався зниженням курсів.Чи буде сьогодні НБУ зупиняти падіння?
Міжбанк сьогодні може зрівнятись з готівкою.

Уже сравнялся. Во всяком случае с харьковскими "зубрами" рынка, которые на моменте оперируют следующими цифрами: $26.21/26.25.

Та вже й в Києві практично зрівнявся.
Міжбанк 26.19/26.20
Готівка 26.16/26.18
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:14

tea
Хмельницкий обменки 26.1-26.25.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 10 лип, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:16

  Starikan написав:
  tea написав:Любі друзі - підкажіть,де знайти оперативні дані і графіки цін на метали.
Тепер треба слідкувати за цінами наших експортних позицій.

А раньше не нужно было?
В документе (который я по-прежнему предполагаю фейковым) написана, по существу, бессмыслица "в случае падения цен на металл". Какого падения? на 5%? на 50%? на 90%?

Как я понимаю, опубликована страница выводов, где естественно нет подробностей. В основном тексте всё это,вероятно, указано.
Со стороны НБУ нет никаких опровержений или возражений, только обещание что-то сказать 12-го.
Осталось недолго, посмотрим.

Лучше сюда смотрите - здесь реальные цены
https://www.metaltorg.ru/worldprice/main.php
LME не смотрите - ее данные неоднократно критиковались на форуме, не помню, по какой причине, но она всегда дает сильно заниженные цифры

LME действительно даёт заниженные цены, но там хоть можно видеть тенденции, а что конкретно Вы смотрите на metaltorg? Я вижу там графики на лом, чугун, прокат с полимерным покрытием - всё с задержкой в месяц, на руду за период с 2005 - за короткий период ничего не рассмотришь.

Харьков - наличка пока на месте, т.е. уже дороже МБ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:24

В случае экономического спада в США или мировой рецессии следует приобретать швейцарские франки, сингапурские доллары, американские доллары и японские иены, избавляясь от валют развивающихся стран. Об этом говорится в обзоре JPMorgan Chase, передает Bloomberg.
...............
Валюты развивающихся стран, наоборот, особенно чувствительны к рецессии и в среднем обесцениваются на 17% за первые два года с начала кризиса, сообщили аналитики.

В JPMorgan подчеркнули, что разговоры о мировом экономическом спаде на данный момент "преждевременны". В то же время аналитики заключают, что на фоне разворачивающейся "торговой войны" инвесторам разумно рассматривать стратегии управления финансами на случай непредвиденных обстоятельств.

https://kurs.com.ua/novost/73273-v-jpmorgan-nazvali-luchshie-valjuti-v-krizis/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:34

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  tea написав:Любі друзі - підкажіть,де знайти оперативні дані і графіки цін на метали.
Тепер треба слідкувати за цінами наших експортних позицій.

А раньше не нужно было?
В документе (который я по-прежнему предполагаю фейковым) написана, по существу, бессмыслица "в случае падения цен на металл". Какого падения? на 5%? на 50%? на 90%?

Как я понимаю, опубликована страница выводов, где естественно нет подробностей. В основном тексте всё это,вероятно, указано.
Со стороны НБУ нет никаких опровержений или возражений, только обещание что-то сказать 12-го.
Осталось недолго, посмотрим.

Лучше сюда смотрите - здесь реальные цены
https://www.metaltorg.ru/worldprice/main.php
LME не смотрите - ее данные неоднократно критиковались на форуме, не помню, по какой причине, но она всегда дает сильно заниженные цифры

LME действительно даёт заниженные цены, но там хоть можно видеть тенденции, а что конкретно Вы смотрите на metaltorg? Я вижу там графики на лом, чугун, прокат с полимерным покрытием - всё с задержкой в месяц, на руду за период с 2005 - за короткий период ничего не рассмотришь.

Харьков - наличка пока на месте, т.е. уже дороже МБ.


Эти мошенники пишут ерунду.
Сталеваров топят с помощью LME
Сейчас ситуация с разницей не такая критическая, но все равно доверия им нет.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:49

Re: Валютный рынок в контексте

Радует падение никчемности-лето однако! Свободной гриши временно не предвидется,проэтому с покупкой валюты подешёвке пролетаю,но пока предположения о том,что до сентября будем болтаться в примерном коридоре 26,10-26,8 оправдываются и это не может не радовать!
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:53

  budivelnik написав:Станом на сьогодні у нас в країні відбувається(відбулось) 20% обесцінювання долара , що є позитивною новиною у випадку коли
а - збільшилось реальне( у фізичному вимірі)ВВП на 2% і у валютному вимірі на 22%
б - збільшились доходи населення як в реальному так і у фінансовому вимірах
в - зменшилось безробіття

І всі ці заходи були отримані в результаті праці під керівництвом Порошенка-Парубія-Гройсмана
Те що деяким емоції заважають це побачити(або московські фінансові вливання, або компромат на них від ФСБ педерації) - це якби не моя а їх проблема.

где вы видите обесценивание доллара?
вы с дубу рухнули
если за 2017 год инфляция составила 13,7%
какой ввп вырос номинал или реал? вы на фин форуме и хорош тут травить байки
для справки номинал вырос в валюте на 20.2%
реальный ВВП в валюте вырос на 2.5% (https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... na-25.html)

сколько раз вам говорить что бы вы не обманывали людей
да и кстати безработица в 17 году выросла )))
https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/
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