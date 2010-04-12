tea написав:П.С.Вже знайшов графіки Лондонської Біржі Металів. Найвища ціна сталі цього року була 07 березня - 384 дол.Після того впала до 346 дол.станом на сьогодні.
Пам'ятаю років надцять назад була дискусія на цю тему. Люди "в темі" одностайно прийшли до висновку що котирування LME -розвод для лохів, який не мав нічого спільного з фактичними цінами реалізації українських заводів.
Долярчик написав:Доброго дня, шановне товариство! ...може б вже трохи йшли по відпустках? - а то все тут "працюєте й працюєте"...... - не бережети ви себе..... не бережете!)))
.... а тим часом, у гостинному місті Лева, нікомунепотрібного® можна взяти пА /17-18
Хто працює, а хто вже відпочиває Поки пан минулого тижня строчив пости на форумі, дехто у пн-вт тихо конвертнувся по сЭрЭдньозваженому 26.10 (ПУМБ з прийомом по 26.25 допоміг збити ціну покупки) і зараз відпочиває на сонячній Мальорці. А ви і далі моніторте ціни львівських обмінників, це дуже важливо влітку
tea написав:Любі друзі - підкажіть,де знайти оперативні дані і графіки цін на метали. Тепер треба слідкувати за цінами наших експортних позицій.
А раньше не нужно было? В документе (который я по-прежнему предполагаю фейковым) написана, по существу, бессмыслица "в случае падения цен на металл". Какого падения? на 5%? на 50%? на 90%?
Как я понимаю, опубликована страница выводов, где естественно нет подробностей. В основном тексте всё это,вероятно, указано. Со стороны НБУ нет никаких опровержений или возражений, только обещание что-то сказать 12-го. Осталось недолго, посмотрим.
Лучше сюда смотрите - здесь реальные цены https://www.metaltorg.ru/worldprice/main.php LME не смотрите - ее данные неоднократно критиковались на форуме, не помню, по какой причине, но она всегда дает сильно заниженные цифры
LME действительно даёт заниженные цены, но там хоть можно видеть тенденции, а что конкретно Вы смотрите на metaltorg? Я вижу там графики на лом, чугун, прокат с полимерным покрытием - всё с задержкой в месяц, на руду за период с 2005 - за короткий период ничего не рассмотришь.
Харьков - наличка пока на месте, т.е. уже дороже МБ.
В случае экономического спада в США или мировой рецессии следует приобретать швейцарские франки, сингапурские доллары, американские доллары и японские иены, избавляясь от валют развивающихся стран. Об этом говорится в обзоре JPMorgan Chase, передает Bloomberg. ............... Валюты развивающихся стран, наоборот, особенно чувствительны к рецессии и в среднем обесцениваются на 17% за первые два года с начала кризиса, сообщили аналитики.
В JPMorgan подчеркнули, что разговоры о мировом экономическом спаде на данный момент "преждевременны". В то же время аналитики заключают, что на фоне разворачивающейся "торговой войны" инвесторам разумно рассматривать стратегии управления финансами на случай непредвиденных обстоятельств.
tea написав:Любі друзі - підкажіть,де знайти оперативні дані і графіки цін на метали. Тепер треба слідкувати за цінами наших експортних позицій.
А раньше не нужно было? В документе (который я по-прежнему предполагаю фейковым) написана, по существу, бессмыслица "в случае падения цен на металл". Какого падения? на 5%? на 50%? на 90%?
Как я понимаю, опубликована страница выводов, где естественно нет подробностей. В основном тексте всё это,вероятно, указано. Со стороны НБУ нет никаких опровержений или возражений, только обещание что-то сказать 12-го. Осталось недолго, посмотрим.
Лучше сюда смотрите - здесь реальные цены https://www.metaltorg.ru/worldprice/main.php LME не смотрите - ее данные неоднократно критиковались на форуме, не помню, по какой причине, но она всегда дает сильно заниженные цифры
LME действительно даёт заниженные цены, но там хоть можно видеть тенденции, а что конкретно Вы смотрите на metaltorg? Я вижу там графики на лом, чугун, прокат с полимерным покрытием - всё с задержкой в месяц, на руду за период с 2005 - за короткий период ничего не рассмотришь.
Харьков - наличка пока на месте, т.е. уже дороже МБ.
Радует падение никчемности-лето однако! Свободной гриши временно не предвидется,проэтому с покупкой валюты подешёвке пролетаю,но пока предположения о том,что до сентября будем болтаться в примерном коридоре 26,10-26,8 оправдываются и это не может не радовать!
budivelnik написав:Станом на сьогодні у нас в країні відбувається(відбулось) 20% обесцінювання долара , що є позитивною новиною у випадку коли а - збільшилось реальне( у фізичному вимірі)ВВП на 2% і у валютному вимірі на 22% б - збільшились доходи населення як в реальному так і у фінансовому вимірах в - зменшилось безробіття
І всі ці заходи були отримані в результаті праці під керівництвом Порошенка-Парубія-Гройсмана Те що деяким емоції заважають це побачити(або московські фінансові вливання, або компромат на них від ФСБ педерації) - це якби не моя а їх проблема.
где вы видите обесценивание доллара? вы с дубу рухнули если за 2017 год инфляция составила 13,7% какой ввп вырос номинал или реал? вы на фин форуме и хорош тут травить байки для справки номинал вырос в валюте на 20.2% реальный ВВП в валюте вырос на 2.5% (https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... na-25.html)