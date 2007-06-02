ЛАД написав:LME действительно даёт заниженные цены, но там хоть можно видеть тенденции, а что конкретно Вы смотрите на metaltorg? Я вижу там графики на лом, чугун, прокат с полимерным покрытием - всё с задержкой в месяц, на руду за период с 2005 - за короткий период ничего не рассмотришь.
Сибарит написав:Теперь наш удел - недельная статистика, которая стала выходить с изрядным опозданием. Нам обидно, но это правильно. Так снижается неэкономическая составляющая влияния НБУ на рынок.
Итак, вышла недельная статистика:
Результати валютних інтервенцій НБУ 02-06.07.2018 млн дол. США Купівля 27.00 Продаж 12.50
Стоит заметить, что эта статистика очень сильно отличается от озвучивавшихся здесь предположений экспертов, причем как по объемам интервенций, так и по знаку общего баланса. Оказалос, что в итоге не продал 5, а купил 14.5. Теперь можно смело утверждать, что технология скрытых интервенций работает, как планировалось.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 10 лип, 2018 13:37, всього редагувалось 1 раз.
В случае экономического спада в США или мировой рецессии следует приобретать швейцарские франки, сингапурские доллары, американские доллары и японские иены, избавляясь от валют развивающихся стран. Об этом говорится в обзоре JPMorgan Chase, передает Bloomberg. ............... Валюты развивающихся стран, наоборот, особенно чувствительны к рецессии и в среднем обесцениваются на 17% за первые два года с начала кризиса, сообщили аналитики.
В JPMorgan подчеркнули, что разговоры о мировом экономическом спаде на данный момент "преждевременны". В то же время аналитики заключают, что на фоне разворачивающейся "торговой войны" инвесторам разумно рассматривать стратегии управления финансами на случай непредвиденных обстоятельств.
Сибарит написав:Результати валютних інтервенцій НБУ 02-06.07.2018 млн дол. США Купівля 27.00 Продаж 12.50
Стоит заметить, что эта статистика очень сильно отличается от озвучивавшихся здесь предположений экспертов, причем как по объемам интервенций, так и по знаку общего баланса. Оказалос, что в итоге не продал 5, а купил 24.5. [/quote] Трохи менше. 14.5.