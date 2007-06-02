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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5391539253935394

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:02

  ЛАД написав:LME действительно даёт заниженные цены, но там хоть можно видеть тенденции, а что конкретно Вы смотрите на metaltorg? Я вижу там графики на лом, чугун, прокат с полимерным покрытием - всё с задержкой в месяц, на руду за период с 2005 - за короткий период ничего не рассмотришь.

Почему месяц? Вот, например, с 22.06 до 29.06 (наверное, усредненные данные)
https://www.metaltorg.ru/worldprice/table.php
Или вы хотите ловить максимум, как в феврале с валютой? :mrgreen:

Если цены действительно сильно упадут - об этом будут кричать из каждого утюга (интера) бойки и рабиновичи.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:10

Вже готують людей до нових цін на газ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42994 ... sya-platit
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:19

  tea написав:Вже готують людей до нових цін на газ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42994 ... sya-platit


http://finbalance.com.ua/news/ZMI-haz-v-Ukrani---naydorozhchiy-u-vropi-z-urakhuvannyam-kupivelno-spromozhnosti-naselennya

платить не буду
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Теперь наш удел - недельная статистика, которая стала выходить с изрядным опозданием. Нам обидно, но это правильно. Так снижается неэкономическая составляющая влияния НБУ на рынок.

Итак, вышла недельная статистика:
Результати валютних інтервенцій НБУ
02-06.07.2018
млн дол. США
Купівля 27.00
Продаж 12.50

Стоит заметить, что эта статистика очень сильно отличается от озвучивавшихся здесь предположений экспертов, причем как по объемам интервенций, так и по знаку общего баланса. Оказалос, что в итоге не продал 5, а купил 14.5.
Теперь можно смело утверждать, что технология скрытых интервенций работает, как планировалось.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 10 лип, 2018 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:25

  prodigy написав:
  tea написав:Вже готують людей до нових цін на газ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42994 ... sya-platit


http://finbalance.com.ua/news/ZMI-haz-v-Ukrani---naydorozhchiy-u-vropi-z-urakhuvannyam-kupivelno-spromozhnosti-naselennya

платить не буду

По факту оказалось, что самый дешёвый)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:29

  ЛАД написав:
В случае экономического спада в США или мировой рецессии следует приобретать швейцарские франки, сингапурские доллары, американские доллары и японские иены, избавляясь от валют развивающихся стран. Об этом говорится в обзоре JPMorgan Chase, передает Bloomberg.
...............
Валюты развивающихся стран, наоборот, особенно чувствительны к рецессии и в среднем обесцениваются на 17% за первые два года с начала кризиса, сообщили аналитики.

В JPMorgan подчеркнули, что разговоры о мировом экономическом спаде на данный момент "преждевременны". В то же время аналитики заключают, что на фоне разворачивающейся "торговой войны" инвесторам разумно рассматривать стратегии управления финансами на случай непредвиденных обстоятельств.

https://kurs.com.ua/novost/73273-v-jpmorgan-nazvali-luchshie-valjuti-v-krizis/


особенно понравились Сингапурские доллары :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:34

Ксау

Золото пошло вниз. График напоминает концовку 2016го года.
Вопрос к знатокам - где остановимся? Какие будут минимумы этого года?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:36

  Сибарит написав:Результати валютних інтервенцій НБУ
02-06.07.2018
млн дол. США
Купівля 27.00
Продаж 12.50

Стоит заметить, что эта статистика очень сильно отличается от озвучивавшихся здесь предположений экспертов, причем как по объемам интервенций, так и по знаку общего баланса. Оказалос, что в итоге не продал 5, а купил 24.5.
[/quote]
Трохи менше. :wink: 14.5. :roll:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:38

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Трохи менше. 14.5.

Просю пардону, промахнулся мимо кнопки :)
Уже исправил.
Сибарит
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