Ні - там головний дядько академії вчить правильно рахувати.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:22
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:43
Остатки на кор счетах , достигли минимума за месяц
27.06 47989,4
02.07 46359,0
03.07 47408,1
04.07 44952,9
05.07 43205,0
06.07 48267,1
09.07 46908,6
10.07 39900,5
Такие низкие показатели остатков вызваны действиями НБУ по изъятию ликвидности.
Пятница 6 июня 17,5 млрд - овернайт , 28,8 млрд - на 14 дней привлечено у 49 банков !!( это рекорд !!! по сумме размещения депосертификатов в этом году за один день )
Понедельник 9 июня - 26,4 млрд - овернайт ( деньги привлечены у 65 банков из 79 действующих !! )
Вообще так называемая курсовая стабильность сделана руками НБУ, если НБУ снизит активность , или уменьшит учетную ставку ( следующее заседание 12 июля ) , то полетит курс опять далеко-далеко....
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:44
zzzzzz тем более фактор сезонной стабильности подходит к концу
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:58
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:03
НБУ усилил действия по поддержанию курсовой стабильности.
6 и 9 июня НБУ привлек рекордные суммы ликвидности и разместил депозитные сертификаты на рекодрдную сумму за 1 раз , так же рекорд был по количеству банков у которых НБУ привлек ликвидность.
Как следствие остатки на кор счетах рухнули на уровень месячной давности.
НБУ пытается демонстрировать курсовую стабильность накануне заседания правления НБУ по монетарной политике которое состоится в четверг 12 июля.
Если НБУ снизит активность по стерилизации ликвидности, или снизит учетную ставку с нынешних 17% , то гривна полетит очень весело, т.к. уже понятно что никаких траншей Украине не выделят летом, в лучшем случае осенью. Но для выделения траншей есть два ключевых условия.
- внесение поправок в закон о антикоррупционном суде
- поднятие цены на газ для населения
Если допустить что НБУ у нас независим от Президента то действия НБУ становятся не совсем понятными, зачем стерилизовать ликвидность если дела в экономике так себе и курс гривны явно завышен , нет смысла эту ситуацию долго удерживать.
А вот если предположить что НБУ подыгрывает на руку нашему "реХформатору" , тогда все становится понятным.
В данном случае НБУ сможет какое-то время курс сдерживать . Выплаты по внешним долгам будут идти по плану,и даже можно до конца года спокойно осуществить все плановые выплаты ( правда ЗВР упадут еще на 2-4 млрд.дол ) Но остается очень важный вопрос. Где искать деньги в бюджет ?
В бюджете в его доходной части заложены поступления от внешних размещений ни много не мало на 100 млрд.грн , а это 10% из плановых 994 млрд.
На внутреннем рынке такой объем привлечь не реально , банально нет столько валюты. Привлечение же такого объема гривны просто разорвет долговой рынок.
Остается 2 варианта.
1. Урезать расходы бюджета
2. Напечатать гривну.
Как вы думаете на какой вариант пойдет Минфин перед выборами ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:05
Голосування буде в четвер.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:08
tea
будут опять пытаться протащить какие-то мелкие пакости что-бы своих не сдавать.
Да и депутаты могут не дать голосов.
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:14
Поправку внесуть чітко і ясно,дрібних пакостей не буде.
А от чи знайдеться 226 - велике питання.
Якщо поправку таки проголосують - у депутатів буде єдиний шанс ховатись від переслідування.Це - депутатська недоторканість і корпоративна солідарність.Корпоративна солідарність - це усна домовленість між фракціями,щоб не голосувати за подання НАБУ щодо зняття недоторканості з будь-якого депутата.
Умовно,наприклад,вносять завтра НАБУ подання за зняття з Мосійчука (Радикальна партія) про зняття недотоканості,а в залі не набирається 226.Одні не голосують "за зняття",інші на момент голосування вийшли в їдальню чи в курилку,треті взагалі не явились в цей день в ВР.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:17
Re: Валютный рынок в контексте
Для меня не вполне очевидно, что целью привлечения гривны является курсовая стабильность. Дело в том, что для размещения депосертификатов не достаточно желания НБУ их разместить, нужно еще и желание банков их приобретать. Банки, желающие нарастить длинную позицию или вынужденные приобретать валюту для сокращения короткой под новые нормы, вкладывать гривну в сертификаты не станут. Т.о. стерилизуется не та гривна, которая могла бы обеспечить давление на валютный рынок.
Вполне вероятно, что мероприятия по стерилизации гривны связаны с сезонным падением деловой активности, при котором потребность в деньгах уменьшается.
Если НБУ перестанет привлекать лишнюю гривну в таких количествах, она вполне может достаться минфину. Вся сумма с депосертификатов в облигации не перетечет из-за более длинных сроков размещения, но суммы могут быть очень значительны.
Минфин не печатает гривну. НБУ печатать гривну для этих целей не нужно.
Весьма веротным видится сценарий, при котором НБУ будет покупать облигации Минфина за деньги, привлеченные на депосертификаты.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 10 лип, 2018 16:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:17
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