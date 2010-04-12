Додано: Вів 10 лип, 2018 16:03

НБУ усилил действия по поддержанию курсовой стабильности.



6 и 9 июня НБУ привлек рекордные суммы ликвидности и разместил депозитные сертификаты на рекодрдную сумму за 1 раз , так же рекорд был по количеству банков у которых НБУ привлек ликвидность.



Как следствие остатки на кор счетах рухнули на уровень месячной давности.



НБУ пытается демонстрировать курсовую стабильность накануне заседания правления НБУ по монетарной политике которое состоится в четверг 12 июля.



Если НБУ снизит активность по стерилизации ликвидности, или снизит учетную ставку с нынешних 17% , то гривна полетит очень весело, т.к. уже понятно что никаких траншей Украине не выделят летом, в лучшем случае осенью. Но для выделения траншей есть два ключевых условия.

- внесение поправок в закон о антикоррупционном суде

- поднятие цены на газ для населения



Если допустить что НБУ у нас независим от Президента то действия НБУ становятся не совсем понятными, зачем стерилизовать ликвидность если дела в экономике так себе и курс гривны явно завышен , нет смысла эту ситуацию долго удерживать.



А вот если предположить что НБУ подыгрывает на руку нашему "реХформатору" , тогда все становится понятным.



В данном случае НБУ сможет какое-то время курс сдерживать . Выплаты по внешним долгам будут идти по плану,и даже можно до конца года спокойно осуществить все плановые выплаты ( правда ЗВР упадут еще на 2-4 млрд.дол ) Но остается очень важный вопрос. Где искать деньги в бюджет ?



В бюджете в его доходной части заложены поступления от внешних размещений ни много не мало на 100 млрд.грн , а это 10% из плановых 994 млрд.



На внутреннем рынке такой объем привлечь не реально , банально нет столько валюты. Привлечение же такого объема гривны просто разорвет долговой рынок.



Остается 2 варианта.

1. Урезать расходы бюджета

2. Напечатать гривну.

Как вы думаете на какой вариант пойдет Минфин перед выборами ?

Живите своим умом!