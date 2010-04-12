Для меня не вполне очевидно, что целью привлечения гривны является курсовая стабильность. Дело в том, что для размещения депосертификатов не достаточно желания НБУ их разместить, нужно еще и желание банков их приобретать. Банки, желающие нарастить длинную позицию или вынужденные приобретать валюту для сокращения короткой под новые нормы, вкладывать гривну в сертификаты не станут. Т.о. стерилизуется не та гривна, которая могла бы обеспечить давление на валютный рынок. Вполне вероятно, что мероприятия по стерилизации гривны связаны с сезонным падением деловой активности, при котором потребность в деньгах уменьшается.
Не вижу смысла спорить , посмотрите прошлогоднее летнее затишье, таких объемов там и близко не было. Банки уже обзавелись собственным "жирком" ( прибылью) и вот эта денежка может пойти на валютку. Да и не забывайте про рост ликвидности которая может пойти в валюту.
Если НБУ перестанет привлекать лишнюю гривну в таких количествах, она вполне может достаться минфину. Вся сумма с депосертификатов в облигации не перетечет из-за более длинных сроков размещения, но суммы могут быть очень значительны.
А вот здесь хочу заострить ваше внимание на деградации кривой доходности. У нас в стране получается доходность по коротким срокам выше чем по длинным, а это уже само по себе показательный момент, которые показывает на нездоровую ситуацию с долговым рынком и предстоящий девал.Вот именно по-этому банки и НЕ идут так охотно в ОВГЗ.
Минфин не печатает гривну. НБУ печатать гривну для этих целей не нужно. Весьма веротным видится сценарий, при котором НБУ будет покупать облигации Минфина за деньги, привлеченные на депосертификаты.
Минфин печатает ОВГЗ , и кстати в держбюджете почему-то не предусмотрен лимит объема разрешенного выпуска ОВГЗ Минфином.Так что Минфин может выпустить неограниченное кол-во ОВГЗ , а НБУ их купит , и даст денюжку Минфину. Я написал слово "печатать" для упрощения описания механизма,что не меняет сути.
НБУ не будет покупать ОВГЗ которые напечатает Минфин потому что во-первых , депосертификаты имеют срок 14 дней, а ОВГЗ могут и на 10 и 20 лет выпустить. Во-вторых доходность по таким ОВГЗ будет ниже чем по депосертификатам , то есть НБУ будет проводить убыточную сделку.
Друзі.Все буде добре.В нас є чернетка від НБУ,в якій вказано що він буде робити. П.С.В 40.8 грн/дол. на кінець року не вірю,навіть якщо метали ще впадуть в ціні на 20-30%.Та й в 35 грн/дол.,за великим рахунком,не вірю.Навіть,якщо й Олександру Григоровичу ще такий курс насниться.
zzzzzz написав:Не вижу смысла спорить , посмотрите прошлогоднее летнее затишье, таких объемов там и близко не было. Банки уже обзавелись собственным "жирком" ( прибылью) и вот эта денежка может пойти на валютку. Да и не забывайте про рост ликвидности которая может пойти в валюту.
На сегодня общий объем 65 млрд, в прошлом году было 57. Разница как раз на этот жирок. Банки не очень и заинтересованы в приобретении валюты - входить в активы тяжело, ставки низкие, просто сидеть в валюте убыточно, длинная позиция ограничена, хоть лимит и подняли.
zzzzzz написав:Во-вторых доходность по таким ОВГЗ будет ниже чем по депосертификатам , то есть НБУ будет проводить убыточную сделку.
Во-первых, ставки по облигациям пока еще чуть выше - 17.хх против 17.00, не говоря уже об овернайтах под 15%. Во-вторых, задачи НБУ несколько отличаются от банального получения прибыли. Я надеюсь, что настанет момент, когда НБУ сможет себе позволить работать по такой схеме "убыточно", покрывая убыток за счет эмиссии. Очень хочется, чтобы экономика наконец-то стала принимать деньги.
Сибарит написав:На сегодня общий объем 65 млрд, в прошлом году было 57. Разница как раз на этот жирок. Банки не очень и заинтересованы в приобретении валюты - входить в активы тяжело, ставки низкие, просто сидеть в валюте убыточно, длинная позиция ограничена, хоть лимит и подняли.
То есть по вашей логике получается что рост ликвидности вообще не влияет на курс ?
Во-первых, ставки по облигациям пока еще чуть выше - 17.хх против 17.00, не говоря уже об овернайтах под 15%. Во-вторых, задачи НБУ несколько отличаются от банального получения прибыли. Я надеюсь, что настанет момент, когда НБУ сможет себе позволить работать по такой схеме "убыточно", покрывая убыток за счет эмиссии.
[/quote] Вот не нужно мне пытаться втюхать какие-то манипуляции. Минфин никогда не выпускал короткие облигации для покрытия дефицита. Выпускать будут длинные и ставки там будут вообще не рыночные а около 10% Мы же говорим о финансировании дефицита бюджета или вы уже о другом ?
Сибарит написав:Теперь можно смело утверждать, что технология скрытых интервенций работает, как планировалось.
З конкуруючого форуму від толкового там форумчанина 101195 : 1. Вчера НБУ купил на интервенции около $42 млн. (максимальная сумма покупки с середины апреля), а сегодня воздержался от участия в торгах. Хоть и не «матчил», а курс не просел.
2. За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 липня 2018 року, до державного бюджету залучено 2 900 225 495,38 гривень (за курсом НБУ). Т.е. привлечено $59 млн. и 1,3 млрд. грн.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Оновлений прогноз інфляції на 2018-2020 роки буде оприлюднено під час прес-брифінгу щодо рішення з монетарної політики 12 липня 2018 року. Новий детальний макроекономічний прогноз буде опублікований в наступному випуску Інфляційного звіту 19 липня 2018 року.
Будем подождать шоб посмотреть
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен