Додано: Вів 10 лип, 2018 16:36

Для меня не вполне очевидно, что целью привлечения гривны является курсовая стабильность. Дело в том, что для размещения депосертификатов не достаточно желания НБУ их разместить, нужно еще и желание банков их приобретать. Банки, желающие нарастить длинную позицию или вынужденные приобретать валюту для сокращения короткой под новые нормы, вкладывать гривну в сертификаты не станут. Т.о. стерилизуется не та гривна, которая могла бы обеспечить давление на валютный рынок.

Вполне вероятно, что мероприятия по стерилизации гривны связаны с сезонным падением деловой активности, при котором потребность в деньгах уменьшается.

Если НБУ перестанет привлекать лишнюю гривну в таких количествах, она вполне может достаться минфину. Вся сумма с депосертификатов в облигации не перетечет из-за более длинных сроков размещения, но суммы могут быть очень значительны.

Минфин не печатает гривну. НБУ печатать гривну для этих целей не нужно.

Весьма веротным видится сценарий, при котором НБУ будет покупать облигации Минфина за деньги, привлеченные на депосертификаты.

Не вижу смысла спорить , посмотрите прошлогоднее летнее затишье, таких объемов там и близко не было. Банки уже обзавелись собственным "жирком" ( прибылью) и вот эта денежка может пойти на валютку. Да и не забывайте про рост ликвидности которая может пойти в валюту.А вот здесь хочу заострить ваше внимание на деградации кривой доходности. У нас в стране получается доходность по коротким срокам выше чем по длинным, а это уже само по себе показательный момент, которые показывает на нездоровую ситуацию с долговым рынком и предстоящий девал.Вот именно по-этому банки и НЕ идут так охотно в ОВГЗ.Минфин печатает ОВГЗ , и кстати в держбюджете почему-то не предусмотрен лимит объема разрешенного выпуска ОВГЗ Минфином.Так что Минфин может выпустить неограниченное кол-во ОВГЗ , а НБУ их купит , и даст денюжку Минфину. Я написал слово "печатать" для упрощения описания механизма,что не меняет сути.НБУ не будет покупать ОВГЗ которые напечатает Минфин потому что во-первых , депосертификаты имеют срок 14 дней, а ОВГЗ могут и на 10 и 20 лет выпустить.Во-вторых доходность по таким ОВГЗ будет ниже чем по депосертификатам , то есть НБУ будет проводить убыточную сделку.