ЛАД написав:LME действительно даёт заниженные цены, но там хоть можно видеть тенденции, а что конкретно Вы смотрите на metaltorg? Я вижу там графики на лом, чугун, прокат с полимерным покрытием - всё с задержкой в месяц, на руду за период с 2005 - за короткий период ничего не рассмотришь.
Если цены действительно сильно упадут - об этом будут кричать из каждого утюга (интера) бойки и рабиновичи.
По этой ссылке видим текущие значения, динамику там не посмотришь. Максимум, как и минимум меня не интересуют - металлом не торгую. Нужна именно динамика. По цветным металлам нет проблем - куча сайтов с графиками. Руда и чёрные металлы - товары не биржевые, и таких графиков найти не могу.
tea написав:............ Минулого тижня хтось з форумчан кидав посилання,що інфляція зараз місяць до місяця ввійшла в однозначне число.Для того,щоб до кінця року однозначне число і залишилось,треба ставку як мінімум не знижувати.
Вчера давал zzzzzz - viewtopic.php?p=4403723#p4403723 - 9,9%. Чтобы удержать такую цифру надо и ставку поднимать, и ликвидность убирать, и бюджет секвестировать, и ещё много чего. В двух словах - гробить экономику.
Василь-Рівне написав:З конкуруючого форуму від толкового там форумчанина 101195 : 1. Вчера НБУ купил на интервенции около $42 млн. (максимальная сумма покупки с середины апреля), а сегодня воздержался от участия в торгах.
Не на этом ли форуме за прошлую неделю насчитали 40 и 45 млн, которые на поверку оказались 27 и 12.5? Любая "информация" о текущих объемах скрытых интервенций - это домыслы. Иногда могут угадать.
zzzzzz написав:То есть по вашей логике получается что рост ликвидности вообще не влияет на курс ?
По моей логике, постоянный на протяжении нескольких лет избыток ликвидности, связываемый НБУ, не дает судить об объемах средств, которые могут поступить на валютный рынок. О "рабочей" ликвидности можно косвенно судить по межбанковским ставкам, но и это не слишком четкий индикатор. В конце концов, как отличить на счетах гривну готовую поступить на МБ от гривны, полученной в результате продажи валюты?
Об lme обсуждалось, что цены не соответствуют реальной жизни, цены по Украине вообще не интересуют - они могут заметно отличаться от мировых, причём в обе стороны. А нас вопрос цен на металл интересуют с точки зрения валютного дохода от экспорта, т.е. нужны именно мировые цены.