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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5395539653975398>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 805
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
505
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:13

  Starikan написав:
  ЛАД написав:LME действительно даёт заниженные цены, но там хоть можно видеть тенденции, а что конкретно Вы смотрите на metaltorg? Я вижу там графики на лом, чугун, прокат с полимерным покрытием - всё с задержкой в месяц, на руду за период с 2005 - за короткий период ничего не рассмотришь.

Почему месяц? Вот, например, с 22.06 до 29.06 (наверное, усредненные данные)
https://www.metaltorg.ru/worldprice/table.php
Или вы хотите ловить максимум, как в феврале с валютой? :mrgreen:

Если цены действительно сильно упадут - об этом будут кричать из каждого утюга (интера) бойки и рабиновичи.

По этой ссылке видим текущие значения, динамику там не посмотришь. Максимум, как и минимум меня не интересуют - металлом не торгую. :)
Нужна именно динамика. По цветным металлам нет проблем - куча сайтов с графиками. Руда и чёрные металлы - товары не биржевые, и таких графиков найти не могу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:21

  tea написав:............
Минулого тижня хтось з форумчан кидав посилання,що інфляція зараз місяць до місяця ввійшла в однозначне число.Для того,щоб до кінця року однозначне число і залишилось,треба ставку як мінімум не знижувати.

Вчера давал zzzzzz - viewtopic.php?p=4403723#p4403723 - 9,9%. Чтобы удержать такую цифру надо и ставку поднимать, и ликвидность убирать, и бюджет секвестировать, и ещё много чего. В двух словах - гробить экономику.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:З конкуруючого форуму від толкового там форумчанина 101195 :
1. Вчера НБУ купил на интервенции около $42 млн. (максимальная сумма покупки с середины апреля), а сегодня воздержался от участия в торгах.

Не на этом ли форуме за прошлую неделю насчитали 40 и 45 млн, которые на поверку оказались 27 и 12.5?
Любая "информация" о текущих объемах скрытых интервенций - это домыслы. Иногда могут угадать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:32

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:То есть по вашей логике получается что рост ликвидности вообще не влияет на курс ?

По моей логике, постоянный на протяжении нескольких лет избыток ликвидности, связываемый НБУ, не дает судить об объемах средств, которые могут поступить на валютный рынок. О "рабочей" ликвидности можно косвенно судить по межбанковским ставкам, но и это не слишком четкий индикатор.
В конце концов, как отличить на счетах гривну готовую поступить на МБ от гривны, полученной в результате продажи валюты?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:21

Re: Валютный рынок в контексте

Мысли по Евро:
Валютный рынок в мире
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:22

Слава Україні!!! І Слава Хорватії!!!
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tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:25

  ЛАД написав: и бюджет секвестировать, и ещё много чего. В двух словах - гробить экономику.

Бюджет секвеструвати прийдеться в будь-якому випадку.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:31

Re: Валютный рынок в контексте

В этом месяце в 20-ых числах должно быть проседание, вызванное бюджетными платежами?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:37

Руда и чёрные металлы

  ЛАД написав:Руда и чёрные металлы - товары не биржевые, и таких графиков найти не могу.

Наверное плохо искали :)
Вот метлом.
https://www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrou ... tabIndex=2
Там ниже закладочка и арматуры есть

Еще вот по Украине на различные изделия из стали, но там сайт на флеше, данные в грн и очень коряво оформлено :( но общие тренды можно уловить
https://www.metalika.ua/statistic/6-2018.html
І все буде добре для кожного з нас ©
valery_stavitsky
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:06

  valery_stavitsky написав:
  ЛАД написав:Руда и чёрные металлы - товары не биржевые, и таких графиков найти не могу.

Наверное плохо искали :)
Вот метлом.
https://www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrou ... tabIndex=2
Там ниже закладочка и арматуры есть

Еще вот по Украине на различные изделия из стали, но там сайт на флеше, данные в грн и очень коряво оформлено :( но общие тренды можно уловить
https://www.metalika.ua/statistic/6-2018.html

Об lme обсуждалось, что цены не соответствуют реальной жизни, цены по Украине вообще не интересуют - они могут заметно отличаться от мировых, причём в обе стороны. А нас вопрос цен на металл интересуют с точки зрения валютного дохода от экспорта, т.е. нужны именно мировые цены.
ЛАД
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