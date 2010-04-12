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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лип, 2018 21:18
Vlad442 написав:
В этом месяце в 20-ых числах должно быть проседание, вызванное бюджетными платежами?
"ближче до кінця липня Аваль виплатить 4.2 млрд грн. дивідендів (біля 160 млн дол. – до тижня шаленої радості на МБ)" цитата Oresta.
Так что можем и перекрыть проседание
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Додано: Вів 10 лип, 2018 22:16
Денежная масса в Украине в июне 2018 года возросла на 1% - до 1 трлн 209,84 млрд грн, такие предварительные данные денежно-кредитной статистики Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте во вторник.
Согласно им, денежная база увеличилась за минувший месяц сразу на 3,1% – до 419,95 млрд грн.
Такая динамика денежных агрегатов обусловлена, прежде всего, ростом объема наличных средств в обращении вне банков - на 3,6%, до 345 млрд грн, тогда как остаток по депозитам увеличился всего на 0,2% - до 864,42 млрд грн.
В целом с начала 2018 года объем денежной базы вырос на 5,2%, тогда как денежной массы – всего на 0,1%.
НБУ уточняет, что остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках в июне выросли на 5,9% - до 262,9 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 1,1%, до $8,5 млрд. По мнению регулятора, активному привлечению средств физических лиц способствовали высокие темпы роста заработных плат и дальнейший рост частных переводов из-за рубежа. Кроме того, приток средств на гривневые депозиты был вызван сохранением значительной разницы в доходности с валютными депозитами на фоне практически неизменного курса национальной валюты к доллару США, считают в Нацбанка.
В то же время остатки депозитов юридических лиц в платежеспособных банках за минувший месяц сократились: по гривневым вкладам - на 5,6%, до 243,8 млрд грн, по валютным (в долларовом эквиваленте) - на 1,3%, до $5,1 млрд. НБУ объясняет такую динамику отчислением госкомпаниями средств в бюджет.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 10 лип, 2018 23:35
Сегодня звонил наш укропский друг с отдыха в Хорватии, говорит, сейчас там самый актуальный лозунг на пляже и в баре это Слава Україні! Говорит, хожу там как герой.
Хорваты наши настоящие братья. Пожелаем им успеха!
ЗЫ
Чрезвычайно важная информация для тех, кто делает ставки и хочет быстро стать миллионером. Мне был дан специальный сигнал из космоса - ставить оба раза на хорватов. Я лично ставлю. Еще один миллион мне совсем не помешает. А вы как хотите.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 00:10
ЛАД написав:
Я вообще-то имел ввиду послушать Вас, когда курс действительно станет 40 (трижды плюю через левое плечо
).
Вы решили это сделать заранее. Напугали до дрожи. Уже продаю всё и сбегаю из страны.
Учитывая, что в случае заметного роста курса за долларом побегут все (вот только не надо про менталитет, так произойдёт а любой стране), по-Вашему, надо рассчитывать на вариант 1а.
Простите, но Ваш прогноз выглядит ... как бы помягче ... несерьёзно.
Если курс станет 40, тогда уже будет не до форумов. "Запас жира" - это не сбережения, это запас падения уровня жизни, при котором человек еще не решает перейти к крайностям в борьбе за выживание. При бензине по 40 будет совсем другая история, и, главное, на 40 курс уже тогда не остановится. В той ситуации уже не важно, в чем ваши сбережения - в падающей гривне, или в баксе, если вы не сможете их защитить.
ЛАД написав: Faceless написав:
Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака
Спасибо за подробный ответ, но, по-моему, Вы чересчур суровы к Зелинскому.
Отнюдь. Faceless отчасти прав. Но он не "безграмотный писака", у него есть конкретная цель - информационная обработка оленей, что явно просматривается по содержимому текстов. Это один из моих индикаторов оценки загона. Когда идет необоснованный рост, я захожу на загон-портал, ищу свежую статью с паническим заголовком типа "Доллар начал взлет!!", прокручиваю текст, фиксируя загонные фразы, доскроливаю до конца, вижу "Автор Егор Зелинский", и успокаиваюсь - значит, таки загон, беспокоиться не о чем
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 01:05
Я про 96 говорю уже давно, 40 до конца года уже запустили в массы, значит будет 50 как минимум. Это к гадалке не ходи.
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