Денежная масса в Украине в июне 2018 года возросла на 1% - до 1 трлн 209,84 млрд грн, такие предварительные данные денежно-кредитной статистики Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте во вторник.
Согласно им, денежная база увеличилась за минувший месяц сразу на 3,1% – до 419,95 млрд грн.
Такая динамика денежных агрегатов обусловлена, прежде всего, ростом объема наличных средств в обращении вне банков - на 3,6%, до 345 млрд грн, тогда как остаток по депозитам увеличился всего на 0,2% - до 864,42 млрд грн.
В целом с начала 2018 года объем денежной базы вырос на 5,2%, тогда как денежной массы – всего на 0,1%.
НБУ уточняет, что остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках в июне выросли на 5,9% - до 262,9 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 1,1%, до $8,5 млрд. По мнению регулятора, активному привлечению средств физических лиц способствовали высокие темпы роста заработных плат и дальнейший рост частных переводов из-за рубежа. Кроме того, приток средств на гривневые депозиты был вызван сохранением значительной разницы в доходности с валютными депозитами на фоне практически неизменного курса национальной валюты к доллару США, считают в Нацбанка.
В то же время остатки депозитов юридических лиц в платежеспособных банках за минувший месяц сократились: по гривневым вкладам - на 5,6%, до 243,8 млрд грн, по валютным (в долларовом эквиваленте) - на 1,3%, до $5,1 млрд. НБУ объясняет такую динамику отчислением госкомпаниями средств в бюджет.
Сегодня звонил наш укропский друг с отдыха в Хорватии, говорит, сейчас там самый актуальный лозунг на пляже и в баре это Слава Україні! Говорит, хожу там как герой. Хорваты наши настоящие братья. Пожелаем им успеха!
ЗЫ Чрезвычайно важная информация для тех, кто делает ставки и хочет быстро стать миллионером. Мне был дан специальный сигнал из космоса - ставить оба раза на хорватов. Я лично ставлю. Еще один миллион мне совсем не помешает. А вы как хотите.
ЛАД написав:Я вообще-то имел ввиду послушать Вас, когда курс действительно станет 40 (трижды плюю через левое плечо ). Вы решили это сделать заранее. Напугали до дрожи. Уже продаю всё и сбегаю из страны. Учитывая, что в случае заметного роста курса за долларом побегут все (вот только не надо про менталитет, так произойдёт а любой стране), по-Вашему, надо рассчитывать на вариант 1а. Простите, но Ваш прогноз выглядит ... как бы помягче ... несерьёзно.
Если курс станет 40, тогда уже будет не до форумов. "Запас жира" - это не сбережения, это запас падения уровня жизни, при котором человек еще не решает перейти к крайностям в борьбе за выживание. При бензине по 40 будет совсем другая история, и, главное, на 40 курс уже тогда не остановится. В той ситуации уже не важно, в чем ваши сбережения - в падающей гривне, или в баксе, если вы не сможете их защитить.
ЛАД написав:
Faceless написав:Так что журнаглист, написавший статейку - типичный безграмотный писака
Спасибо за подробный ответ, но, по-моему, Вы чересчур суровы к Зелинскому.
Отнюдь. Faceless отчасти прав. Но он не "безграмотный писака", у него есть конкретная цель - информационная обработка оленей, что явно просматривается по содержимому текстов. Это один из моих индикаторов оценки загона. Когда идет необоснованный рост, я захожу на загон-портал, ищу свежую статью с паническим заголовком типа "Доллар начал взлет!!", прокручиваю текст, фиксируя загонные фразы, доскроливаю до конца, вижу "Автор Егор Зелинский", и успокаиваюсь - значит, таки загон, беспокоиться не о чем
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Денежная масса в Украине в июне 2018 года возросла на 1% - до 1 трлн 209,84 млрд грн, такие предварительные данные денежно-кредитной статистики Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте во вторник.
Согласно им, денежная база увеличилась за минувший месяц сразу на 3,1% – до 419,95 млрд грн.
Такі підскокі грошової маси в червні були і в минулому, і в позаминулих роках, але вплинули на готівковий курс долара лише ... зниженням, бо сезонний фактор, якби там не було, має місце. В цілому ріст грошової маси логічний при рості економіки, закони якої ще ніхто не відміняв.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Alex2006 написав:При бензине по 40 будет совсем другая история, и, главное, на 40 курс уже тогда не остановится. В той ситуации уже не важно, в чем ваши сбережения - в падающей гривне, или в баксе, если вы не сможете их защитить.
Почему курс не остановится? Лишней гривны вдруг немеряно появится? И от кого не защитить доллар в матрасе? От бензина по 40? Это я читал неоднократно в течение многих лет. "Ах, при бензине по 20 всё остановится..." Уже по 30 и никаких изменений. То же касается курса. Приспособятся рынок и люди под новые условия, и будем жить дальше.
сірий написав:Сегодня продолжаем спускаться в теплые долины
с чего это вдруг? доллара мало, клиенты сдавать не хотят, думаю новое дно по надтичке в Ха это 2620 на отдачу пробить будет трудно и если пробьем то локально на пару часов - день, не дольше. Я так думаю .