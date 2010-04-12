Денежная масса в Украине в июне 2018 года возросла на 1% - до 1 трлн 209,84 млрд грн, такие предварительные данные денежно-кредитной статистики Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте во вторник.



Согласно им, денежная база увеличилась за минувший месяц сразу на 3,1% – до 419,95 млрд грн.



Такая динамика денежных агрегатов обусловлена, прежде всего, ростом объема наличных средств в обращении вне банков - на 3,6%, до 345 млрд грн, тогда как остаток по депозитам увеличился всего на 0,2% - до 864,42 млрд грн.



В целом с начала 2018 года объем денежной базы вырос на 5,2%, тогда как денежной массы – всего на 0,1%.



НБУ уточняет, что остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках в июне выросли на 5,9% - до 262,9 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 1,1%, до $8,5 млрд. По мнению регулятора, активному привлечению средств физических лиц способствовали высокие темпы роста заработных плат и дальнейший рост частных переводов из-за рубежа. Кроме того, приток средств на гривневые депозиты был вызван сохранением значительной разницы в доходности с валютными депозитами на фоне практически неизменного курса национальной валюты к доллару США, считают в Нацбанка.



В то же время остатки депозитов юридических лиц в платежеспособных банках за минувший месяц сократились: по гривневым вкладам - на 5,6%, до 243,8 млрд грн, по валютным (в долларовом эквиваленте) - на 1,3%, до $5,1 млрд. НБУ объясняет такую динамику отчислением госкомпаниями средств в бюджет.