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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лип, 2018 09:13
Добавлено: Пн 09 июл, 2018 14:31
Якщо поглянути графiк середньозважений курс МБ за три тижнi , та подивитись iнтервал коливань по вершинах ,та низинах,то цикл по протяжностI мiж хвилями йде тижневим,тобто можемо уявити,що завтра -пiслязавтра повинна бути змiна руху на зростання безготiвкового доляра,
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Додано: Сер 11 лип, 2018 09:23
Libo написав:
Сегодня звонил наш укропский друг с отдыха в Хорватии, говорит, сейчас там самый актуальный лозунг на пляже и в баре это Слава Україні! Говорит, хожу там как герой.
Хорваты наши настоящие братья. Пожелаем им успеха!
Вікіпедія.
Нинішні хорвати Хорватії це «червоні хорвати». Одне зі східнослов'янських племен яке проживало в східній Галичині (західна територія України) називалося «білі хорвати», а племена котрі проживають в Моравії та Словаччині — «чорні хорвати».
Згідно нещодавніх досліджень доктора філософії Михайла Сиротяка (відомого в вузькому колі істориків під назвою "Сверлики") центром зародження кольорового поділу Хорватів було м.Турка що на Львівщині.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 09:36
...ну то що, всі, хто ще має всімпотрібну™ і хоче обміняти на нікомунепотрібного™ - чекає 20-х чисел, чи тупо закінчення свого депо?(бо якраз, після 20-х, закінчуються у тих "провидців", які скинули непотріб в січні майже на піку)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 11 лип, 2018 09:37
[quote="4404903:Alex2006"] Это один из моих индикаторов оценки загона.
Аналогично,только индикатор - 2006
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Додано: Сер 11 лип, 2018 09:42
сірий написав:
Сегодня продолжаем спускаться в теплые долины
Пока что это утверждение вызывает сомнения. Днепр 20/30
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